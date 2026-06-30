Mientras algunos no pueden estar separados de su smartphone y quedan pendientes ante cualquier alerta o vibración aunque estén ocupados, también están los que prefieren alejarse de la tecnología por ratos para concentrarse mejor en su trabajo o actividades diarias y responder el WhatsApp o redes sociales cuando se pueden tomar un respiro en el ajetreo del día; sin embargo, no todos entienden esto último y hay quienes pierden la calma al no recibir rápidamente una señal. Ante esto, los expertos en psicología analizaron por qué algunas personas envían mensajes uno tras otro por falta de respuesta. La conclusión es que interpretan el silencio como un rechazo y se activa una reacción automática en ellos. Aquí te cuento más detalles para que estés informado.

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¿Qué significa para la psicología que un persona envíe mensajes uno tras otro por falta de respuesta?

No recibir respuesta a un mensaje puede provocar ansiedad, dudas e incluso inseguridad, ante esto, no todos saben manejar con tranquilidad la situación y caen en la impaciencia. Desde la psicología, enviar mensajes compulsivamente uno tras otro se interpreta como una respuesta al estrés por la incertidumbre y una señal de que el sistema nervioso de la persona está buscando desesperadamente calmar la ansiedad de respuesta, más que un intento de manipular o molestar.

Frente a esto, la psicóloga María Saavedra explicó en el medio español ‘Vozpópuli’ que insistir enviando mensajes de forma repetida es “un error muy común” que puede empeorar la situación porque transmite ansiedad y puede generar rechazo en la otra persona. Y es que la falta de respuesta suele generar una reacción automática: pensar demasiado, asumir escenarios negativos o interpretar el silencio como rechazo. Sin embargo, esta interpretación no siempre es acertada. “Muchas veces no es un asunto personal”, señala, recordando que la otra persona puede estar ocupada, atravesando un mal momento o simplemente desconectada.

Los expertos afirman que la clave no está en forzar la respuesta, sino en gestionar lo que provoca la espera. (Foto: cottonbro studio / Pexels)

¿Qué caracteriza a las personas que envían mensajes compulsivamente al no tener respuesta?

En estos casos estamos frente a una dependencia emocional de la mensajería instantánea y la espera de una respuesta activa mecanismos relacionados con la dopamina, generando una especie de “síndrome de abstinencia” cuando no llega la interacción esperada. Este comportamiento suele responder a factores específicos:

Miedo al rechazo o abandono: cuando el cerebro percibe el silencio como una señal de peligro, la persona busca adelantarse a la situación enviando más información para “salvar” la interacción.

cuando el cerebro percibe el silencio como una señal de peligro, la persona busca adelantarse a la situación enviando más información para “salvar” la interacción. Baja tolerancia a la incertidumbre: la falta de respuesta genera un vacío que la mente intenta llenar rápidamente con explicaciones, muchas veces negativas.

la falta de respuesta genera un vacío que la mente intenta llenar rápidamente con explicaciones, muchas veces negativas. Necesidad de control inmediato: las personas con alta dependencia a la validación externa necesitan cerrar el ciclo de comunicación para recuperar su estabilidad emocional y sentirse escuchadas.

las personas con alta dependencia a la validación externa necesitan cerrar el ciclo de comunicación para recuperar su estabilidad emocional y sentirse escuchadas. Regulación emocional deficiente: en lugar de tolerar la frustración de esperar, actúan bajo el impulso del momento para descargar la tensión.

Los especialistas proponen recuperar la calma, la empatía y el respeto por los ritmos ajenos. (Foto: Anna Pou / Pexels)

¿Por qué algunas personas tardan en responder los mensajes?

La psicología dice que las personas que tardan en responder un mensaje de WhatsApp no lo hacen por mala educación ni desinterés, sino porque necesitan calma mental. Ellas suele hacerlo por saturación mental o necesidad de poner límites, lo que crea un choque entre la necesidad de inmediatez de uno y el deseo de espacio del otro.

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