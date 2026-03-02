La madrugada del 3 de marzo de 2026 ofrecerá un espectáculo astronómico inolvidable en Estados Unidos, cuando la Luna llena se transforme lentamente en un intenso tono rojizo durante un eclipse lunar total, fenómeno conocido como “Luna de Sangre” . Este evento, visible desde estados como California, Florida y gran parte del país, convertirá el cielo en un escenario único mientras la sombra de la Tierra cubre completamente el satélite natural.

Durante casi una hora, la Luna dejará atrás su brillo plateado para adoptar un color cobrizo profundo, resultado de la forma en que la luz solar atraviesa la atmósfera terrestre. Según la NASA, este fenómeno ocurre cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean perfectamente, permitiendo que la sombra terrestre oscurezca la superficie lunar. Será una oportunidad excepcional tanto para observadores experimentados como para quienes simplemente quieran mirar al cielo y presenciar uno de los eventos más fascinantes de 2026.

La Luna de Sangre volverá en septiembre con el eclipse lunar total (Foto: ekapol / iStock)

Cómo ver EN VIVO ONLINE el eclipse lunar en Estados Unidos hoy 3 de marzo de 2026

La Luna de Sangre podrá seguirse EN VIVO ONLINE gracias a diversas transmisiones oficiales y plataformas especializadas que ofrecerán imágenes en tiempo real del eclipse lunar total. Estas emisiones permitirán observar cada fase del fenómeno, desde el inicio de la sombra terrestre hasta el momento en que la Luna adquiere su característico tono rojo intenso. La NASA y distintos observatorios astronómicos transmitirán el evento a través de sus canales digitales, brindando una vista privilegiada con telescopios de alta precisión.

Entre las mejores opciones para ver el eclipse EN DIRECTO se encuentran las transmisiones en YouTube de observatorios como el Griffith Observatory y proyectos internacionales de observación astronómica, que suelen iniciar su cobertura antes del comienzo del eclipse total. Estas transmisiones incluyen explicaciones en vivo, imágenes ampliadas de la Luna y detalles sobre las fases del evento, lo que permite disfrutar del fenómeno incluso si las condiciones climáticas no son favorables en tu ubicación.

Horarios para ver la Luna de Sangre hoy, 3 de marzo de 2026 en Estados Unidos

La Luna de Sangre será visible durante la madrugada del 3 de marzo de 2026, con horarios distintos según la zona horaria. El momento más importante será la fase total del eclipse, cuando la Luna adquiere su característico color rojo. A continuación, los horarios clave en Estados Unidos:

Zona horaria Horario de la fase total (Luna de Sangre) Hora del Pacífico (PT) 3:04 a.m. – 4:02 a.m. Hora de la Montaña (MT) 4:04 a.m. – 5:02 a.m. Hora Central (CT) 5:04 a.m. – 6:02 a.m. Hora del Este (ET) 6:04 a.m. – 7:02 a.m.

Es importante tener en cuenta que en los estados del este, como Florida y Nueva York, la visibilidad podría verse afectada por el amanecer, mientras que en la costa oeste, especialmente en California, será posible observar el eclipse completo en mejores condiciones. Para una mejor experiencia, se recomienda comenzar a observar al menos 30 minutos antes del inicio de la fase total.

¿Dónde se verá la luna de sangre en Estados Unidos?

La “luna de sangre” (eclipse lunar total) será visible en gran parte de Estados Unidos, según datos de NASA. Estas son las zonas con mejor visibilidad:

Costa oeste (California, Nevada, Arizona, Washington, Oregón):

Visibilidad completa desde el inicio hasta el final del eclipse.

Será una de las mejores regiones para observarlo.

Centro del país (Texas, Colorado, Illinois, Missouri, Kansas):

Visibilidad completa del eclipse total.

La luna estará alta en el cielo, facilitando la observación.

Costa este (Florida, Nueva York, Georgia, Carolina del Norte):

Visible, aunque en algunos lugares la fase final será cerca del amanecer.

Aun así, la fase roja será claramente observable.

Alaska:

Excelente visibilidad completa.

Cielos oscuros favorecen la experiencia.

Hawái:

También tendrá visibilidad completa.

Muy buenas condiciones debido a su ubicación en el Océano Pacífico.

Consejos para ver la luna de sangre en persona

🌌 Busca un lugar oscuro: aléjate de luces de la ciudad (parques, zonas rurales o miradores).

👀 No necesitas equipo especial: puedes verla perfectamente a simple vista.

🔭 Usa binoculares o telescopio (opcional): verás más detalles y el color rojo más intenso.

☁️ Revisa el clima: el cielo despejado es clave para una buena observación.

📍 Busca un lugar con horizonte despejado: especialmente importante si el eclipse ocurre cerca del amanecer o atardecer.

📱 Deja que tus ojos se adapten a la oscuridad: evita mirar pantallas brillantes por unos minutos.

🪑 Llega temprano: así podrás ver todo el proceso, no solo la fase roja.