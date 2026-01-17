El calendario lunar de este 2026 ha comenzado marcando, desde los primeros días del año, el pulso de un ciclo natural que sigue despertando la curiosidad de millones de personas. Enero se inauguró con una luna llena el pasado 3 de enero, un momento destacado del mes invernal conocido como la “Luna del Lobo”, considerada la primera luna llena del año. Tras ese plenilunio y el cuarto menguante registrado el 14 de enero, la atención se dirige ahora hacia la Luna Nueva de enero 2026, un fenómeno que genera numerosas preguntas entre los observadores del cielo. A todas esas dudas, y a otras relacionadas con este evento astronómico, respondo a continuación.

¿Cuándo es la luna nueva de enero de 2026?

La luna nueva de enero de 2026 tendrá lugar en España el domingo 18 de enero a las 20:52 horas, según el horario peninsular. En ese momento, la Luna se encontrará en la constelación de Sagitario, a una distancia aproximada de 395,417 kilómetros de la Tierra. Con este evento, el calendario lunar de enero se encamina hacia su siguiente fase, que será el cuarto creciente, previsto para el 26 de enero.

¿Qué es la luna nueva y cuáles son sus efectos?

Conocida también como novilunio o interlunio, la luna nueva se produce cuando la Luna se sitúa entre la Tierra y el Sol. Esta alineación provoca que la cara iluminada del satélite no sea visible desde nuestro planeta, por lo que lo que vemos es su lado en completa oscuridad. Cuando las condiciones son favorables, esta fase es la que permite la aparición de eclipses solares, ya sean parciales o totales.

Durante la Luna Nueva de enero 2026, la ausencia de luz lunar permite cielos más oscuros y una mejor observación de estrellas. | Crédito: Freepik

Este fenómeno ocurre aproximadamente cada 29,5 días, que es lo que dura el ciclo lunar completo. En cuanto a sus efectos en la Tierra, la luna nueva suele coincidir con las llamadas mareas vivas, caracterizadas por niveles más altos y más bajos de lo habitual, un efecto que también se produce durante la luna llena. Además, la ausencia de luz lunar convierte estas noches en un momento ideal para observar estrellas y otros cuerpos celestes, ya que el cielo se muestra más oscuro.

¿Cuáles son las fases de la Luna?

La luna nueva es solo una de las fases que conforman el ciclo lunar, resultado de los movimientos de traslación y rotación de la Luna alrededor de la Tierra. Este ciclo, que dura unos 29,5 días, se compone de las siguientes etapas:

Luna nueva : la Luna se sitúa entre la Tierra y el Sol, formando un ángulo de 180°.

: la Luna se sitúa entre la Tierra y el Sol, formando un ángulo de 180°. Luna creciente cóncava : la cara visible del satélite comienza a recibir luz solar.

: la cara visible del satélite comienza a recibir luz solar. Cuarto creciente : suele producirse unos siete días después de la luna nueva; se ilumina la mitad de la cara visible.

: suele producirse unos siete días después de la luna nueva; se ilumina la mitad de la cara visible. Luna gibosa creciente : la parte iluminada supera el 50%.

: la parte iluminada supera el 50%. Luna llena : también llamada plenilunio, la cara visible está completamente iluminada.

: también llamada plenilunio, la cara visible está completamente iluminada. Luna gibosa menguante : la iluminación empieza a disminuir progresivamente.

: la iluminación empieza a disminuir progresivamente. Cuarto menguante : solo la mitad de la cara visible permanece iluminada.

: solo la mitad de la cara visible permanece iluminada. Luna menguante: la luz continúa reduciéndose en los días previos al inicio de un nuevo ciclo.

La Luna Nueva de enero 2026 coincide con mareas más intensas, un efecto habitual en esta fase del ciclo lunar. | Crédito: Freepik

Calendario lunar de febrero de 2026

De cara al mes siguiente, el calendario lunar de febrero de 2026 queda establecido de la siguiente forma:

Luna llena : 1 de febrero

: 1 de febrero Cuarto menguante : 9 de febrero

: 9 de febrero Luna nueva : 17 de febrero

: 17 de febrero Cuarto creciente: 24 de febrero

Durante este ciclo, la Luna estará en fase creciente del 18 al 28 de febrero, mientras que su fase menguante se desarrollará aproximadamente entre el 2 y el 16 de febrero, completando así otro mes marcado por los ritmos naturales del satélite.

