Para algunas personas es normal mojar su ropa o sentir gotas caer por la frente cuando se cumple con una ardua jornada en el gimnasio o se corren varias vueltas alrededor del parque pero, ¿qué pasa cuando alguien no puede escribir con calma en la computadora sin sentir que moja las teclas o se tiene que estar secando el rostro mientras mira una película sentado en el sillón? Se trata de la hiperhidrosis, una condición médica que se caracteriza por una sudoración excesiva e impredecible que supera la cantidad necesaria para regular la temperatura corporal y hoy te explico, de la mano de la doctora Maisa Valenzuela, los síntomas que no se deben ignorar para buscar ayuda médica a tiempo.

¿Qué es la hiperhidrosis?

Sudar es una respuesta natural del organismo para regular la temperatura, especialmente ante el calor, el ejercicio o situaciones de estrés; sin embargo, cuando la sudoración aparece de manera excesiva, sin una causa aparente y llega a interferir con actividades cotidianas, puede tratarse de hiperhidrosis, una condición que requiere evaluación médica.

“La hiperhidrosis se caracteriza por una producción de sudor mayor a la necesaria para regular la temperatura corporal. Puede presentarse incluso cuando la persona está en reposo o en ambientes frescos y llegar a afectar actividades tan simples como escribir, utilizar dispositivos electrónicos, conducir o relacionarse con otras personas”, explica la especialista.

La sudoración excesiva puede causar vergüenza, ansiedad, aislamiento social y dificultad para realizar actividades cotidianas. (Foto: Magnific)

¿Cómo identificar una sudoración excesiva?

La hiperhidrosis puede afectar principalmente las manos, axilas, pies o rostro. Algunas señales que pueden indicar que la sudoración ha dejado de ser normal son:

Sudoración abundante sin realizar actividad física o estar expuesto a altas temperaturas.

Episodios frecuentes que dificultan las actividades cotidianas.

Sudoración en ambos lados del cuerpo, por ejemplo, en ambas manos o axilas.

Necesidad constante de cambiarse de ropa por la cantidad de sudor.

Piel constantemente húmeda que puede generar irritación o molestias.

Evitar determinadas actividades sociales o laborales por temor a sudar.

La hiperhidrosis puede afectar principalmente las manos, axilas, pies o rostro. (Foto: cottonbro studio / Pexels) / Dimenshtein Olga

Cuándo consultar a un especialista por sudoración excesiva

En algunas personas, la hiperhidrosis aparece desde edades tempranas y no está relacionada con otra enfermedad. En otros casos, la sudoración excesiva puede estar asociada a determinados medicamentos o condiciones médicas, por lo que es importante identificar su origen antes de iniciar un tratamiento.

“Una persona puede acostumbrarse a convivir con la sudoración excesiva y considerarla parte de su rutina. Sin embargo, si los episodios son frecuentes, aparecen sin una causa evidente o afectan su desempeño diario, es recomendable consultar con un especialista para determinar si existe una causa específica”, señala la Dra. Maisa Valenzuela Tasayco, especialista en Cirugía de Tórax, Cardiovascular y Oncología Torácica de la Clínica Stella Maris.

Ella recomienda buscar una evaluación médica cuando la sudoración excesiva persiste, afecta la calidad de vida o aparece de manera repentina después de un periodo en el que la persona no presentaba este problema. También es importante consultar si la sudoración ocurre principalmente durante la noche o se acompaña de otros síntomas.

Si te interesa la salud y el bienestar, te invitamos a sumarte a nuestros canales de WhatsApp y Telegram.