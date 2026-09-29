La sudoración intensa ocurre incluso en reposo, con temperaturas frías o sin causa aparente por calor o ejercicio. (Foto: Ron Lach / Pexels)
La sudoración intensa ocurre incluso en reposo, con temperaturas frías o sin causa aparente por calor o ejercicio. (Foto: Ron Lach / Pexels)
/ Dimenshtein Olga
Sandra Morales Gonzales
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Para algunas personas es normal mojar su ropa o sentir gotas caer por la frente cuando se cumple con una ardua jornada en el gimnasio o se corren varias vueltas alrededor del parque pero, ¿qué pasa cuando alguien no puede escribir con calma en la computadora sin sentir que moja las teclas o se tiene que estar secando el rostro mientras mira una película sentado en el sillón? Se trata de la hiperhidrosis, una condición médica que se caracteriza por una sudoración excesiva e impredecible que supera la cantidad necesaria para regular la temperatura corporal y hoy te explico, de la mano de la doctora Maisa Valenzuela, los síntomas que no se deben ignorar para buscar ayuda médica a tiempo.

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¿Qué es la hiperhidrosis?

Sudar es una respuesta natural del organismo para regular la temperatura, especialmente ante el calor, el ejercicio o situaciones de estrés; sin embargo, cuando la sudoración aparece de manera excesiva, sin una causa aparente y llega a interferir con actividades cotidianas, puede tratarse de hiperhidrosis, una condición que requiere evaluación médica.

“La hiperhidrosis se caracteriza por una producción de sudor mayor a la necesaria para regular la temperatura corporal. Puede presentarse incluso cuando la persona está en reposo o en ambientes frescos y llegar a afectar actividades tan simples como escribir, utilizar dispositivos electrónicos, conducir o relacionarse con otras personas”, explica la especialista.

La sudoración excesiva puede causar vergüenza, ansiedad, aislamiento social y dificultad para realizar actividades cotidianas. (Foto: Magnific)
La sudoración excesiva puede causar vergüenza, ansiedad, aislamiento social y dificultad para realizar actividades cotidianas. (Foto: Magnific)

¿Cómo identificar una sudoración excesiva?

La hiperhidrosis puede afectar principalmente las manos, axilas, pies o rostro. Algunas señales que pueden indicar que la sudoración ha dejado de ser normal son:

  • Sudoración abundante sin realizar actividad física o estar expuesto a altas temperaturas.
  • Episodios frecuentes que dificultan las actividades cotidianas.
  • Sudoración en ambos lados del cuerpo, por ejemplo, en ambas manos o axilas.
  • Necesidad constante de cambiarse de ropa por la cantidad de sudor.
  • Piel constantemente húmeda que puede generar irritación o molestias.
  • Evitar determinadas actividades sociales o laborales por temor a sudar.
La hiperhidrosis puede afectar principalmente las manos, axilas, pies o rostro. (Foto: cottonbro studio / Pexels)
La hiperhidrosis puede afectar principalmente las manos, axilas, pies o rostro. (Foto: cottonbro studio / Pexels)
/ Dimenshtein Olga

Cuándo consultar a un especialista por sudoración excesiva

En algunas personas, la hiperhidrosis aparece desde edades tempranas y no está relacionada con otra enfermedad. En otros casos, la sudoración excesiva puede estar asociada a determinados medicamentos o condiciones médicas, por lo que es importante identificar su origen antes de iniciar un tratamiento.

“Una persona puede acostumbrarse a convivir con la sudoración excesiva y considerarla parte de su rutina. Sin embargo, si los episodios son frecuentes, aparecen sin una causa evidente o afectan su desempeño diario, es recomendable consultar con un especialista para determinar si existe una causa específica”, señala la Dra. Maisa Valenzuela Tasayco, especialista en Cirugía de Tórax, Cardiovascular y Oncología Torácica de la Clínica Stella Maris.

Ella recomienda buscar una evaluación médica cuando la sudoración excesiva persiste, afecta la calidad de vida o aparece de manera repentina después de un periodo en el que la persona no presentaba este problema. También es importante consultar si la sudoración ocurre principalmente durante la noche o se acompaña de otros síntomas.

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia. Actualmente, Coordinadora de Nuevas Audiencias en el Grupo El Comercio (Lima, Perú). Escribo sobre temas de interés en EE.UU., bienestar personal y salud mental.

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