“En política, si quieres que se diga algo, pídeselo a un hombre. Si quieres que se haga algo, pídeselo a una mujer”. Esta frase se atribuye a Margaret Thatcher y resume una de las ideas más conocidas de su trayectoria política. Según recopilaciones de sus declaraciones publicadas por medios como The Boston Globe, la pronunció el 20 de mayo de 1965, durante un discurso ante una organización británica de mujeres. La frase se hizo conocida por su mensaje sobre la capacidad femenina para pasar de las palabras a los hechos.

Margaret Thatcher fue la primera mujer en ocupar el cargo de primera ministra del Reino Unido. Gobernó entre 1979 y 1990, después de convertirse en líder del Partido Conservador. Conocida como la “Dama de Hierro”, tuvo un papel importante en la política británica durante la Guerra Fría y fue una figura influyente, aunque también muy controvertida por sus políticas económicas y sociales.

¿Qué quiso decir con sus palabras?

La frase contrasta dos acciones: hablar sobre una idea y hacer que se convierta en realidad. Una interpretación es que Thatcher buscaba destacar la capacidad de las mujeres para tomar decisiones, resolver problemas y completar tareas, en lugar de limitarse a discutirlas. También puede entenderse como una forma de reivindicar el liderazgo femenino en un entorno político en el que los hombres ocupaban la mayoría de los puestos de poder.

La declaración volvió a aparecer durante una entrevista con la periodista Diane Sawyer para el programa 60 Minutes de CBS. Cuando le preguntaron por esa frase y por las diferencias entre hombres y mujeres en puestos de liderazgo, Thatcher respondió que las mujeres eran “muy prácticas” y que siempre debían afrontar las dificultades, pasara lo que pasara.

La entrevista está disponible en el archivo de la Fundación Margaret Thatcher.

Margaret Thatcher explicó que consideraba a las mujeres prácticas y acostumbradas a afrontar dificultades. (Foto: TORU YAMANAKA / AFP) / TORU YAMANAKA

Una frase que sigue generando interpretaciones

Las palabras de Thatcher continúan citándose como una defensa de la capacidad de las mujeres para liderar y ejecutar decisiones; sin embargo, también pueden leerse como una generalización sobre los hombres y las mujeres, ya que la habilidad para actuar o resolver problemas depende de cada persona y no únicamente de su género.

Más que una regla universal, la frase refleja la manera en que Thatcher quiso destacar la determinación y el sentido práctico que atribuía a las mujeres.