Dormir poco no solo puede provocar cansancio durante el día: también podría tener consecuencias para la salud a largo plazo. Así lo sostiene Matthew Walker, neurocientífico y especialista en investigación del sueño, quien ha dedicado buena parte de su trabajo a explicar cómo el descanso influye en el funcionamiento del cerebro y del organismo. En su charla TED Sleep Is Your Superpower, el experto resumió su advertencia con una frase simple pero contundente: “Cuanto más corto es tu sueño, más corta es tu vida”.

La afirmación aparece en una parte de su presentación en la que Walker explica que los estudios realizados con millones de personas encontraron una relación entre dormir pocas horas y una mayor mortalidad por distintas causas. El especialista cuestionó la idea de que sea posible sacrificar horas de descanso sin consecuencias.

Según explicó, dormir menos de lo necesario no representa una forma de aprovechar mejor el tiempo, sino un hábito que puede perjudicar el bienestar.

Por qué Matthew Walker considera que dormir no es un lujo

El neurocientífico británico señaló que el sueño no debería considerarse un lujo opcional. “Dormir no es un lujo de estilo de vida opcional. Es una necesidad biológica innegociable”, expresó, indicando que el descanso cumple una función esencial en el organismo y permite que el cerebro y otros sistemas del cuerpo realicen procesos importantes para mantener la salud.

En su exposición también abordó los efectos de la falta de sueño sobre el sistema inmunitario y el material genético. Como ejemplo, mencionó una investigación en la que adultos sanos durmieron seis horas por noche durante una semana. Al comparar sus resultados con los obtenidos cuando descansaban ocho horas, los investigadores encontraron cambios en la actividad de 711 genes.

Los CDC recomiendan que los adultos de 18 a 60 años duerman al menos siete horas cada noche. (Foto referencial: Freepik)

Cuántas horas de sueño se recomiendan para los adultos

La advertencia del especialista coincide con las recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC). Según la institución, los adultos de entre 18 y 60 años deberían dormir al menos siete horas cada noche. La cantidad necesaria puede variar con la edad: para las personas de 61 a 64 años se recomiendan entre siete y nueve horas, mientras que a partir de los 65 años la referencia es de siete a ocho horas.

Sin embargo, la relación entre el sueño y la longevidad debe interpretarse con cuidado. Diversos estudios encontraron que dormir menos de lo recomendado está asociado con un mayor riesgo de mortalidad, pero eso no significa que la duración del sueño sea el único factor que determina cuánto vivirá una persona.

Una revisión de investigaciones publicada en Journal of the American Heart Association, por ejemplo, encontró una relación en forma de U: tanto dormir poco como hacerlo durante demasiadas horas se asoció con mayores riesgos, mientras que el menor riesgo se observó alrededor de las siete horas diarias.

Por eso, el mensaje de Walker no consiste en afirmar que dormir una hora menos acortará automáticamente la vida, sino en recordar que el descanso es una parte fundamental del cuidado de la salud. Mantener horarios regulares, procurar dormir lo suficiente y prestar atención a los problemas persistentes para conciliar o mantener el sueño son medidas que pueden ayudar a mejorar los hábitos de descanso. Si las dificultades continúan, conviene consultar con un profesional de la salud.