Cuando el frío empieza a sentirse en la ciudad o tenemos un viaje cercano hacia un destino que no se caracteriza por su clima tropical, lo primero que pensamos es en cómo reforzar las defensas para no resfriarnos ni que nuestra salud se vea afectada. Es aquí donde lo mejor que podemos hacer es recurrir a la alimentación saludable, es por eso que hoy te traigo la información que necesitas leer. De la mano de la nutricionista Mayra Anticona, te explico los superalimentos que no pueden faltar en tu dieta diaria.

Fortalecer tu sistema inmunológico es vital para enfermarte menos ya que el aire más frío y seco reseca las mucosas de las vías respiratorias, debilitando su capacidad de defensa natural. Es aquí donde el cuerpo enfrenta una serie de factores que debilitan la respuesta inmunológica, lo que nos hace más vulnerables ante virus y otros agentes externos. Estos afectan en especial a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas que presentarán más casos de resfriados, faringitis, laringitis, gripe, alergias estacionales y la descompensación de enfermedades respiratorias crónicas como el asma o la EPOC.

“El sistema inmunitario del cuerpo protege contra bacterias, virus, toxinas y otros elementos potencialmente dañinos. Cuando está fuerte, puede que no lo notes, pero cuando está debilitado, pronto pueden aparecer síntomas de enfermedad”, explican desde Mayo Clinic donde recalcan que lo mejor que puedes hacer es “comer y dormir bien, reducir el estrés y tratar de mantenerte físicamente activo”.

No solo los cíticos como la lima o mandarinas son ideales para fortalecer tu sistema inmunológico. (Foto: pilipphoto / iStock) ×

Los superalimentos que ayudarán a reforzar tus defensas

Alimentos ricos en vitamina C, omega 3 y antioxidantes son ideales para potenciar el sistema inmunológico. “Los superalimentos son productos ricos en vitaminas, minerales y antioxidantes que ayudan a fortalecer nuestras defensas y prevenir enfermedades respiratorias comunes”, explica la nutricionista clínica y docente de la carrera de Nutrición y Dietética de la Universidad San Ignacio de Loyola.

Lima: Con 36 mg de vitamina C por cada 100 g, esta fruta ácida y refrescante ayuda a prevenir resfríos y otras enfermedades respiratorias. También aporta potasio y magnesio, que fortalecen el sistema inmunológico y regulan las enfermedades gastrointestinales. Se recomienda consumirla en infusiones tibias con miel, jengibre o algún aditivo. Quinua: Este grano andino milenario contiene proteínas, ácidos grasos, minerales y omega 3, que contribuyen a elevar nuestras defensas y mejorar la salud cardiovascular. Puede incluirse en sopas, guisos o ensaladas tibias. Actualmente, Perú lidera su exportación mundial, con USD 140 millones en 2024. Tarwi: También conocido como chocho andino, es rico en proteínas (32 % a 53 %), lípidos (13 % a 25 %), calcio, hierro, fósforo y aminoácidos esenciales. Su valor nutritivo lo convierte en una excelente opción para prevenir enfermedades y mejorar el estado nutricional. Puede usarse en ensaladas, cremas o pastas untables. Mandarina: Esta fruta contiene grandes cantidades de antioxidantes como la vitamina C y ácidos cítricos. Consumirla regularmente ayuda a protegernos de virus y bacterias, favoreciendo la función de los glóbulos blancos, células responsables de la defensa inmunológica. Aguaje: Es considerado el árbol frutal nativo de mayor demanda por sus propiedades nutricionales, nutracéuticas y farmacológicas en la Amazonía peruana. Es rico en vitamina A, C y E, así como en fitoestrógenos, esenciales para el buen funcionamiento del cuerpo.

Las mandarinas son una excelente opción para reforzar tus defensas gracias a su alto contenido de vitamina C, antioxidantes y otros nutrientes que fortalecen el sistema inmunológico. (Foto: Dima Berlin / iStock) ×

¿Dónde conseguir superalimentos peruanos en Estados Unidos?

Si vives en Estados Unidos y necesitas reforzar tu sistema inmunológico con alimentos peruanos, estos los puedes encontrar en Amazon o Walmart. Entre los superfoods más populares se encuentran la quinua, el sacha inchi, la maca y el aguaymanto y este país es un importante mercado para la exportación de estos productos.

Encuentra más información para cuidar tu bienestar en nuestro canal de WhatsApp.