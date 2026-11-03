Sentirse estancado, postergar decisiones o abandonar proyectos antes de comenzar son situaciones que muchas personas experimentan en diferentes etapas de su vida. Para la escritora y conferencista Mel Robbins, uno de los principales obstáculos para avanzar es esperar a tener ganas de hacer algo antes de dar el primer paso. Para ella, la acción no siempre debe depender de la motivación.

Esta idea fue uno de los ejes de su conocida charla TEDx How to Stop Screwing Yourself Over, presentada en San Francisco en junio de 2011. Durante su exposición, Robbins fue directa al hablar sobre los cambios personales: “Nunca vas a tener ganas”. Con esta afirmación, cuestionó la costumbre de esperar el momento perfecto o sentirse completamente preparado antes de comenzar.

La regla de los cinco segundos para dejar de postergar

A partir de esa reflexión, Robbins presentó una herramienta que posteriormente se convertiría en la base de su libro The 5 Second Rule (La regla de los 5 segundos). Su propuesta consiste en contar mentalmente hacia atrás desde cinco hasta uno cuando aparece el impulso de realizar una actividad que se está postergando. Al llegar a cero, la persona debe iniciar una acción concreta, antes de que las dudas y las excusas terminen por detenerla.

Durante su charla TEDx, la autora explicó que muchas oportunidades se pierden porque las personas no convierten sus ideas en acciones. “Tu problema no son las ideas. Tu problema es que no actúas”, afirmó.

La técnica busca interrumpir ese proceso de indecisión y facilitar el comienzo de actividades como levantarse temprano, hacer ejercicio, iniciar una conversación difícil o avanzar en un proyecto personal.

Su conocida regla de los cinco segundos propone contar hacia atrás antes de realizar una acción y evitar que las excusas detengan la iniciativa. (Foto: @melrobbins)

Cómo aplicar esta filosofía en la vida cotidiana

En su sitio oficial, Robbins explica que la regla de los cinco segundos puede utilizarse para interrumpir hábitos que generan postergación, combatir las dudas y comenzar a realizar tareas que parecen difíciles. Su propuesta no consiste en esperar a que aparezca la motivación, sino en utilizar una decisión breve para iniciar el movimiento. Esto permite convertir una intención en un primer paso concreto.

Para la experta, no siempre es necesario sentirse preparado para comenzar: esperar a tener más confianza, energía o entusiasmo puede convertirse en una excusa para aplazar objetivos importantes. En cambio, dar un primer paso, incluso cuando no existen muchas ganas, puede ayudar a romper la inercia y construir hábitos que permitan avanzar progresivamente.