Las relaciones saludables necesitan comprensión y paciencia; sin embargo, hay personas que sienten que sus necesidades afectivas son demasiado grandes para quienes las rodean, lo que puede generar frustración y dificultades para construir vínculos sólidos, tanto con parejas como con familiares y amigos. La experta en motivación Mel Robbins abordó este tema durante una entrevista en el programa Zach Sang Show, donde explicó una teoría que, según contó, cambió su manera de entender las relaciones.

¿Qué significa ser una persona de 10 galones o de una pinta?

Robbins explicó que conoció este concepto a través de Oprah Winfrey, quien a su vez lo había aprendido del obispo T.D. Jakes. La presentadora utilizó esta idea para comprender mejor la complicada relación que tenía con su madre. “Ha sido algo muy transformador para mí”, comentó Robbins al referirse a esta teoría, que compara la capacidad emocional de las personas utilizando dos medidas: 10 galones (casi 38 litros) y una pinta (poco menos de medio litro.

La especialista explicó que algunas personas necesitan grandes cantidades de cariño, atención y entusiasmo, mientras que otras tienen una capacidad más limitada para ofrecerlos.

“Las personas de 10 galones necesitan 10 galones de amor, 10 galones de atención, 10 galones de entusiasmo y 10 galones de energía, y eso es lo que yo necesito”, señaló. “Si eres una persona de 10 galones que busca 10 galones de amor y estás tratando con alguien que tiene una capacidad del tamaño de una pinta debido a su pasado o quizá por lo que está atravesando en el presente, no vas a sentirte satisfecho”.

Mel Robbins explicó por qué algunas personas necesitan más amor y atención de lo que otras pueden ofrecer. (Foto por SCOTT EISEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

Robbins reconoció que ella misma se identifica como una persona de 10 galones y que tiene muchas personas cercanas que son de una pinta. Aunque estas últimas entregan todo lo que pueden ofrecerle, eso no siempre satisface sus necesidades.

La experta considera que esa diferencia puede resultar triste porque la otra persona realmente está dando todo lo que tiene. “Y no hay nada de malo en alguien que tiene la capacidad de una pinta”, aclaró.

Cómo evitar el resentimiento cuando alguien no puede dar más

Uno de los problemas aparece cuando quien necesita más afecto interpreta que la otra persona no está haciendo suficiente esfuerzo. Robbins explicó que esto puede generar resentimiento y hacer que alguien piense que no recibió lo necesario, sin reconocer que el otro ya entregó todo lo que estaba a su alcance.

“Y no lo viste porque estabas buscando algo diferente”, expresó. Asimismo, insistió en que “no es mejor ni peor ser una persona de una pinta o de 10 galones; simplemente es así”.

La especialista también señaló que esa capacidad puede cambiar con el tiempo. Alguien que normalmente necesita y ofrece mucho afecto puede atravesar una situación difícil, como el diagnóstico de cáncer de un amigo u otro problema personal y tener menos energía para relacionarse.

En esos momentos, Robbins recomienda no juzgar ni alejarse automáticamente. A partir de su teoría ‘Let Them’ (Déjalos), propone: “Deja que se comporten de manera diferente y pregúntate: ¿Cómo quiero comportarme yo? ¿Qué tipo de amigo quiero ser? ¿Quiero descartar a esta persona o quiero tomar el teléfono y preguntarle: ‘No pareces ser tú mismo. ¿Está todo bien?’. Y después puedes decidir qué hacer”.

La experiencia de Oprah Winfrey con su madre

Durante una aparición en septiembre de 2026 en The Mel Robbins Podcast, Oprah también explicó cómo esta teoría le permitió comprender su relación con su madre.

“Soy una persona de 10 galones, y tú eres una persona de 10 galones, y muchos de ustedes son personas de 10 galones que intentan obtener 10 galones de amor de personas que tienen una capacidad de una pinta y no pueden contener esos 10 galones. Ni siquiera pueden contener un galón”, afirmó.

Además, señaló que quienes esperan recibir amor, respuestas, aceptación y atención en grandes cantidades de personas con una capacidad emocional más limitada, pueden terminar decepcionados porque simplemente no pueden ofrecerlo.

Oprah explicó que comprender esta diferencia también significa aprender a valorar las formas de cariño que los demás sí pueden expresar. Al recordar a su madre, contó: “Con mi madre, ella sabía cocinar, preparaba unas hojas de col increíbles y podía hacer pan de maíz como nadie más, y esa era la manera en que ella ofrecía amor”.

También recordó que, para su madre, garantizarle comida y un lugar donde vivir era una forma de demostrar afecto: “Porque yo te mantenía, eso era amor. Tenías comida en la mesa, tenías un techo, no estabas en la calle. Eso era todo lo que tenía”.

Oprah relacionó esa manera de expresar cariño con la historia de su madre y su abuela, quienes trabajaron como empleadas domésticas y dedicaron gran parte de su energía a cuidar a los hijos de otras personas.

“Daban toda su energía para cuidar a los hijos de otras personas, mostrando una cara para ellos, usando una máscara para ellos. Y cuando llegaban a casa, ya no les quedaba nada para mí. Ahora lo reconozco y lo perdono”, concluyó.