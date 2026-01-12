Las playas de Santa Clara del Mar y Mar del Plata fueron afectadas por una ola gigante, lo que dejó al menos una persona muerta y 35 heridas. Este extraño fenómeno sorprendió a los turistas que disfrutaban del sol y el mar. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió y podría repetirse el mini tsunami?

El oceanógrafo Walter Dragani indicó que el fenómeno ocurrido la tarde del lunes 12 de enero podría ser un “meteotsunami” y podría repetirse en la Costa Atlántica. “No se sabe cuando, pero los meteotsunamis son muy frecuentes en la costa bonaerense, lo que ocurre es que no los clasificamos por altura si no por periodo, porque pueden ir de 20 minutos a una hora”, explicó el especialista en TN.

💦 "MINI TSUNAMI" SORPRENDIÓ EN SANTA CLARA DEL MAR



💧 El mar de California Beach registró olas de grandes dimensiones y una fuerte crecida que provocó el arrastre de sombrillas, reposeras y más pertenencias. pic.twitter.com/2NoZihugMN — Infocielo (@infocielo) January 12, 2026

Todavía no se ha confirmado oficialmente; sin embargo, debido a la forma en la que ocurrió se considera que el incidente en Santa Clara del Mar fue un meteotsunami.

Dragani explicó que estos eventos suelen tener una altura media de 30 centímetros, pero pueden ser más grandes, siendo el récord histórico de 1,74 metros en 1970 en Mar del Plata.

Si bien los testigos indicaron que la ola habría alcanzado los 5 metros, el Ingeniero de la sección de Mareas del Instituto de Hidrografía Naval Fernando Oreiro explicó que la altura de la ola en Santa Clara del Mar fue de poco más de un metro.

“Tenemos que confirmar que sea un meteotsunami, tenemos que verificar con datos de presión para ver si hubo un cambio de presión abrupta que hizo que se fuera propagando por el agua y llegara a estas variaciones tan altas”, indicó de acuerdo con El Destape.