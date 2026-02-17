El Miércoles de Ceniza 2026 está cada vez más cerca y, para millones de fieles católicos, representa mucho más que una fecha en el calendario: marca el inicio oficial de la Cuaresma, el periodo litúrgico de preparación para la Pascua dentro de la Iglesia católica. Se trata de una jornada profundamente simbólica que invita a la reflexión, al arrepentimiento y a la renovación espiritual. En parroquias de todo el país y también en Estados Unidos, las comunidades se congregan para participar en misas especiales donde se realiza uno de los ritos más significativos del calendario cristiano: la imposición de la ceniza en forma de cruz sobre la frente.

¿Qué es el Miércoles de Ceniza?

El Miércoles de Ceniza es el día que da inicio a la Cuaresma, un tiempo de 40 días dedicado a la oración, la penitencia y la preparación espiritual antes de la Pascua. Durante esta jornada, los fieles asisten a misa y participan en el rito de la imposición de la ceniza, que simboliza la fragilidad humana y el llamado a la conversión.

La ceniza que se utiliza no es cualquier polvo: se elabora a partir de los ramos de olivo u otros árboles bendecidos durante el Domingo de Ramos del año anterior. Estos ramos se queman y luego se bendicen antes de ser colocados en la frente de los creyentes.

Durante el Miércoles de Ceniza 2026, miles de fieles acudirán a misa para participar en la imposición de la ceniza. | Crédito: Marvin RECINOS / AFP

¿Cuál es su significado?

El gesto de recibir la ceniza en la frente en forma de cruz tiene un profundo significado espiritual. Representa penitencia, humildad y la conciencia de la condición humana. Durante el rito, que se realiza después de la homilía —es decir, tras la explicación de las lecturas proclamadas en la misa— el sacerdote invita a orar para que Dios bendiga la ceniza.

En ese momento pronuncia una frase que resume el sentido de la jornada: “Polvo eres y en polvo te convertirás”. Con estas palabras se recuerda la naturaleza pasajera de la vida y la importancia de vivir con fe y propósito.

El Miércoles de Ceniza 2026 marca el comienzo oficial de la Cuaresma dentro del calendario litúrgico católico. | Crédito: JOAQUIN SARMIENTO / AFP

¿Qué día se celebra el Miércoles de Ceniza 2026?

El Miércoles de Ceniza en 2026 será el 18 de febrero. A partir de esa fecha comienza la Cuaresma, un periodo que se extiende por aproximadamente seis semanas y culmina con la celebración de la Pascua.

En Estados Unidos, al igual que en muchos otros países, las comunidades católicas organizan misas y actividades especiales durante este tiempo. Es una temporada marcada por el ayuno, la abstinencia y las prácticas de reflexión personal que buscan fortalecer la vida espiritual.

El Miércoles de Ceniza no es solo el inicio de un calendario religioso; es una invitación a detenerse, mirar hacia adentro y prepararse para uno de los momentos más importantes del cristianismo: la Pascua.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí