El Miércoles de Ceniza es una celebración cristiana que marca el inicio de la Cuaresma, un periodo de 40 días de preparación espiritual antes de la Pascua. Al ser considerado uno de los tiempos litúrgicos más importantes para la Iglesia católica, ese día en los templos se bendicen cenizas y se traza con ellas una cruz en la frente de los fieles. Dado que se trata de una práctica de penitencia y oración, muchos se preguntan qué significa exactamente ese signo y de dónde proviene la ceniza. Las respuestas a ambas preguntas se explican en los siguientes párrafos. Cabe mencionar que, en 2026, esta celebración se conmemora el miércoles 18 de febrero.

¿QUÉ SIMBOLIZA LA CRUZ EN LA FRENTE DE LOS FIELES?

Todos los años, millones de personas acuden a los templos para que el sacerdote les imponga la cruz de ceniza en la frente, un signo externo con un profundo significado, ya que simboliza arrepentimiento, humildad y deseo de conversión interior en el inicio de la Cuaresma, pues recuerda a los creyentes su fragilidad y mortalidad con la frase: “Eres polvo y al polvo volverás”. Al mismo tiempo expresa el compromiso personal de vivir un tiempo de oración, penitencia y renovación espiritual de cara a la Pascua.

De acuerdo con la Arquidiócesis Primada de México, la imposición de la ceniza “tiene el sentido de reconocer la propia fragilidad y mortalidad, que necesita ser redimida por la misericordia de Dios”. Se trata de un signo que proviene de los antiguos ritos penitenciales, cuando los pecadores convertidos se cubrían con ceniza como señal pública de arrepentimiento. “La Iglesia lo ha conservado como signo de la actitud del corazón penitente que cada bautizado está llamado a asumir en el itinerario cuaresmal”, señala la institución.

¿Qué simboliza la cruz de ceniza y por qué se queman las palmas del Domingo de Ramos? (Foto: Freepik)

¿DE DÓNDE PROVIENE LA CENIZA?

La ceniza que se usa el Miércoles de Ceniza proviene, normalmente, de la quema de los ramos o palmas que fueron bendecidos el Domingo de Ramos del año anterior. De este modo se enlaza simbólicamente la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén con el inicio del camino de penitencia y conversión de la Cuaresma, usando un elemento que pasó de ser signo de gloria a signo de humildad.

“Se puede hacer quemando las palmas del año pasado, estampas o rituales en mal estado y también de la ropa del niño Dios o de los santos que ya no se usa y está deteriorada, pero todo esto que fue bendecido”, explicó José de Jesús Aguilar, director de Radio y Televisión de la Arquidiócesis Primada de México.

Vale mencionar que todos estos elementos con colocados en un recipiente metálico y se encienden solamente con cerillos o encendedores, jamás con combustible. Una vez que el fuego los consume, las cenizas se muelen a mano con un instrumento que sirve de mortero hasta que quedan hechas polvo. Si aún quedan algunos trozos que no se alcanzaron a moler, se cierne para que quede el polvo más fino y se utilice en las ceremonias de este miércoles.

¿POR QUÉ SE QUEMAN LAS PALMAS DEL DOMINGO DE RAMOS?

Las palmas del Domingo de Ramos se queman por dos razones principales dentro de la tradición de la Iglesia católica:

Primero, porque al haber sido bendecidas no se deben tirar a la basura ni tratar como un objeto cualquiera; por tanto, se las destruye de forma respetuosa mediante el fuego para “cerrar” su uso litúrgico. Segundo, porque de esa quema se obtienen las cenizas que se usarán al año siguiente en el Miércoles de Ceniza. De esta forma, se crea un vínculo simbólico: aquello que fue signo de gloria y triunfo (las palmas con las que se recibió a Jesús en Jerusalén) se transforma en signo de humildad, penitencia y llamada a la conversión.

EL MIÉRCOLES DE CENIZA MARCA EL INICIO DE LA CUARESMA

El Miércoles de Ceniza marca el inicio de la Cuaresma, que es un camino de reflexión y penitencia que culmina en la celebración central de la fe: la resurrección de Cristo en Pascua.

En 2026, la Cuaresma comienza el miércoles 18 de febrero. En tanto, el Domingo de Ramos será el 29 de marzo; el Jueves Santo, el 2 de abril; el Viernes Santo, el 3 de abril; el Sábado de Gloria, el 4 de abril; y el Domingo de Resurrección o Pascua, el 5 de abril, fechas en las que se conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.

El Miércoles de Ceniza se celebra alrededor del mundo (Foto: Orlando Sierra / AFP)