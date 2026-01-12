Un fenómeno poco común tuvo lugar en las playas de Santa Clara del Mar, Mar del Plata y Mar de Cobo. Se trata de un mini tsunami que ha dejado una persona fallecido y más de 30 heridos.

Los testimonios indican que la marea creció de forma sorpresiva, generándose una ola de hace 5 metros, seguida de otras similares. Este fenómeno provocó pánico entre los veraneantes que intentaban salir del mar.

💦 "MINI TSUNAMI" SORPRENDIÓ EN SANTA CLARA DEL MAR



💧 El mar de California Beach registró olas de grandes dimensiones y una fuerte crecida que provocó el arrastre de sombrillas, reposeras y más pertenencias. pic.twitter.com/2NoZihugMN — Infocielo (@infocielo) January 12, 2026

Un fallecido en Santa Clara del Mar

Hasta el momento se ha reportado una persona fallecido producto del mini tsunami en Santa Clara del Mar. El hombre murió al chocar contra las rocas de la playa California Beach. Además, al menos 35 personas resultaron heridas.

De acuerdo a los testigos, el mar comenzó a retirarse de forma inusual y dio paso a las olas gigantes. Este inusitado maretazo sorprendió a los turistas que vieron como el mar se llevaba sus pertenencias mientras intentaban huir del agua.

Caos en Mar del Plata

El comportamiento del mar fue advertido en La Restinga, La Perla, Playa Grande, Acantilados, reportaron los medios locales.

Los testigos indicaron, de acuerdo con La Nueva, que el mar avanzó hasta 60 metros en menos de un minuto.