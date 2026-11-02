Comprar un auto de lujo, vestir ropa de marcas costosas o adquirir objetos para impresionar a otras personas puede transmitir una imagen de éxito económico; sin embargo, gastar dinero con ese propósito podría alejar a una persona de la posibilidad de construir un patrimonio. Esa es la idea que desarrolla Morgan Housel, escritor, analista económico y especialista en finanzas, en una de las frases más conocidas de su libro The Psychology of Money (La psicología del dinero): “Gastar dinero para mostrarle a la gente cuánto dinero tienes es la forma más rápida de tener menos dinero”.

La frase aparece en el capítulo 9 de la obra, titulado Wealth Is What You Don’t See («La riqueza es lo que no se ve»). En ese apartado, Housel explica que muchas veces las personas confunden las señales visibles de riqueza con la verdadera acumulación de dinero. Un automóvil costoso, una casa grande o un reloj de lujo pueden mostrar capacidad de consumo, pero no necesariamente indican cuánto dinero tiene ahorrado o invertido quien los posee.

La diferencia entre parecer rico y construir un patrimonio

Para Housel, la riqueza está en buena medida en aquello que no se ve: el dinero que una persona conserva, ahorra o invierte en lugar de gastarlo. En una entrevista, el autor explicó que cuando observamos a alguien solo podemos ver sus compras y su estilo de vida, pero no tenemos acceso a sus cuentas bancarias ni a sus inversiones. Por eso, utilizar las posesiones de otras personas como referencia para medir su éxito financiero puede llevar a conclusiones equivocadas.

Esta diferencia también ayuda a entender por qué alguien con ingresos elevados no necesariamente acumula riqueza. Una persona puede ganar mucho dinero y destinar buena parte de sus ingresos a mantener una imagen de éxito, mientras otra, con un salario más moderado, puede construir un patrimonio al gastar menos de lo que recibe.

El planteamiento de Housel no consiste en evitar cualquier compra costosa, sino en cuestionar si el gasto responde a una necesidad o deseo propio, o si está motivado principalmente por la aprobación de los demás.

El experto invita a evitar las comparaciones y tomar decisiones financieras que prioricen la estabilidad y la independencia, más no las apariencias. (Foto referencial: Freepik)

Cómo evitar que las apariencias afecten tus finanzas

En el libro, Housel también relaciona el ahorro con la capacidad de controlar el ego y reducir la necesidad de compararse con otras personas. Si alguien compra determinados productos para no sentirse menos que sus amigos, compañeros o conocidos, puede terminar elevando sus gastos sin que eso mejore necesariamente su bienestar. El problema aparece cuando las decisiones financieras empiezan a depender de lo que otros puedan pensar.

Para el experto, el dinero también puede servir para ganar independencia y tener más opciones en el futuro. Ahorrar permite afrontar imprevistos, cambiar de trabajo o tomar decisiones sin depender exclusivamente del siguiente salario. Por eso, antes de realizar una compra importante, puede ser útil preguntarse si realmente aporta valor a la vida personal o si responde al deseo de mostrar una determinada posición económica.

La reflexión de Housel no es que gastar esté mal ni que las personas deban renunciar a los gustos que pueden permitirse. Su argumento es que construir riqueza requiere mirar más allá de lo que se exhibe: mantener una diferencia entre los ingresos y los gastos, evitar las comparaciones constantes y recordar que una apariencia de prosperidad no equivale necesariamente a seguridad financiera.