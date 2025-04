Este miércoles 9 de abril, la señal de Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus en streaming online transmitirán el partido del FC Barcelona vs. Borussia Dortmund, a disputarse desde las 21:00 horas en el Estadio Olímpico de Montjuic , encuentro que será televisado en toda España. Los blaugranas empiezan la llave de los cuartos de final ida de la UEFA Champions League en casa, por lo que será importante empezar con una ventaja para el juego de vuelta en Alemania dentro de una semana. Aquí te cuento cómo puedes ver el partido minuto a minuto.

¿Dónde ver FC Barcelona - Borussia Dortmund EN VIVO desde España?

Para ver en vivo el partido entre FC Barcelona - Borussia Dortmund de los cuartos de final ida desde España, sintoniza Movistar Plus, la plataforma encargada de la transmisión, donde podrás disfrutar de todos los detalles de este emocionante enfrentamiento de Champions League.

¿Cómo ver Movistar Plus en directo, FC Barcelona - Borussia Dortmund?

En España, puedes seguir el partido de la Champions League entre FC Barcelona - Borussia Dortmund por cuartos de final ida en directo por Movistar Liga de Campeones (dial 60 y 441/443 en UHD) y Movistar Plus+ (canal generalista con dial 7) canal de TV que encuentras disponibles con Movistar Plus. Recuerda que, si cuentas con el servicio, también puedes disfrutar la señal a través de un dispositivo móvil.

Movistar Liga de Campeones : dial 60 y 441/443 en UHD

: dial 60 y 441/443 en UHD Movistar Plus+: dial 7

¿Cómo contratar Movistar Plus para ver FC Barcelona - Borussia Dortmund?

Te mostramos las opciones para ver Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus+ en Movistar Plus, de acuerdo al plan que mejor se adecue a tu economía:

¿Cómo ver Movistar Plus EN DIRECTO, el partido FC Barcelona - Borussia Dortmund?

Para ver Movistar Plus+ desde tu móvil, tablet, ordenador o Smart TV, y disfrutar del partido entre FC Barcelona vs. Borussia Dortmund por cuartos de final ida en directo por la UEFA Champions League, tienes que contratar cualquier modalidad comercial de Movistar Plus+ y activar el servicio ‘Movistar Plus+ en tus dispositivos’, gratuito para clientes del operador con televisión.

Desde la web de Movistar : entra en tu área privada de Movistar e identifícate introduciendo tu usuario (DNI) y contraseña. Accede a ‘Mi Perfil’, pincha en el apartado de ‘Movistar Plus+ en dispositivos’ > ‘Mi usuario’ y aparecerá una pantalla donde tendrás que introducir un correo electrónico.

: entra en tu área privada de Movistar e identifícate introduciendo tu usuario (DNI) y contraseña. Accede a ‘Mi Perfil’, pincha en el apartado de ‘Movistar Plus+ en dispositivos’ > ‘Mi usuario’ y aparecerá una pantalla donde tendrás que introducir un correo electrónico. Desde la app Mi Movistar: identifícate con tus credenciales de acceso (si te lo pide), dirígete a ‘Mi Perfil’, entra en el apartado ‘Mi usuario Movistar Plus+ en dispositivos’ e introduce un correo electrónico.

Cuando dispongas de tu usuario y contraseña, sólo tienes que descargar la aplicación de Movistar Plus+ en un dispositivo compatible e identificarte en ella. Esta app es compatible con:

Móviles y tablets iOS y Android.

Smart TVs (Samsung, LG, Google TV, Android TV y Hisense).

Dispositivos HDMI (Apple TV, Fire TV Stick de Amazon y Chromecast).

También puedes entrar en la web de Movistar Plus+ a través de un navegador compatible (Chrome, Edge, Firefox, Safari, Opera).

FC Barcelona - Borussia Dortmund, por Champions League: lo que debes saber del partido

Fecha: miércoles 9 de abril de 2025

miércoles 9 de abril de 2025 Lugar: Estadio Olímpico de Montjuic

Estadio Olímpico de Montjuic Hora: 21:00 horario peninsular

21:00 horario peninsular Canal TV: Movistar Liga de Campeones

Movistar Liga de Campeones Streaming: Movistar Plus+