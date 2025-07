El actor Michael Madsen, conocido por interpretar a personajes memorables en clásicos del cine como Reservoir Dogs y Kill Bill, falleció a los 67 años. Su partida fue confirmada por sus representantes el jueves 3 de julio, dejando un vacío en el cine y en los corazones de los fans del director Quentin Tarantino.

Lo que se sabe sobre la muerte de Michael Madsen

Según NBC4 Los Ángeles, Madsen murió por causas naturales y no se sospecha de ningún delito, de acuerdo con el Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles. Fue declarado muerto el mismo día después de que las autoridades respondieran a una llamada al 911 en su residencia de Malibú.

La noticia fue confirmada por sus representantes, quienes destacaron su reciente trabajo en el cine independiente. | Crédito: AFP

“Lo que entendemos es que Michael sufrió un paro cardíaco y fue encontrado inconsciente en su casa esta mañana temprano”, explicó su representante, Ron Smith, a People.

A pesar de sus altibajos personales, Madsen continuó trabajando activamente en el cine independiente en los últimos años. Según sus representantes, tenía varios proyectos en marcha, incluyendo las películas Resurrection Road, Concessions y Cookbook for Southern Housewives. Además, estaba preparando la publicación de un libro titulado Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems, actualmente en proceso de edición.

Madsen deja un legado inolvidable en la filmografía de Quentin Tarantino y en la historia del cine moderno. | Crédito: AFP

“Michael Madsen fue uno de los actores más emblemáticos de Hollywood, a quien muchos extrañaremos”, señalaron sus representantes Ron Smith, Susan Ferris y la publicista Liz Rodríguez en un comunicado conjunto.

Papeles más icónicos de Michael Madsen en el cine

Madsen se convirtió en uno de los rostros más reconocibles del cine de Quentin Tarantino, encarnando papeles como Vic Vega, también conocido como Mr. Blonde, en Reservoir Dogs (1992); Budd, el hermano del villano Bill, en Kill Bill: Vol. 1 y Vol. 2 (2003-2004); y haciendo breves pero notables apariciones en The Hateful Eight (2015) y Once Upon a Time in Hollywood (2019).

Michael Madsen en una escena de la película Reservoir Dogs (1992). | Crédito: Cortesía de Miramax

Más allá del universo Tarantino, también destacó en películas como Thelma y Louise (1991), Liberen a Willy (1993) y Donnie Brasco (1997), donde interpretó al mafioso Dominick “Sonny Black” Napolitano.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí