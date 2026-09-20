  • Te compartimos esta colección de imágenes para dedicar este 21 de septiembre. La llegada de la primavera en el hemisferio sur marca el inicio de esta tradición digital para compartir con esa persona especial. | Crédito: Pixabay / Pexels / Unsplash / Composición Mag
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    Te compartimos esta colección de imágenes para dedicar este 21 de septiembre. La llegada de la primavera en el hemisferio sur marca el inicio de esta tradición digital para compartir con esa persona especial. | Crédito: Pixabay / Pexels / Unsplash / Composición Mag

  • Fotografía de rosas amarillas al atardecer en México. Descarga esta imagen sin texto para añadir tu propia dedicatoria y mantener viva la costumbre inspirada en la serie Floricienta. | Crédito: Pixabay / Pexels / Unsplash / Composición Mag
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    Fotografía de rosas amarillas al atardecer en México. Descarga esta imagen sin texto para añadir tu propia dedicatoria y mantener viva la costumbre inspirada en la serie Floricienta. | Crédito: Pixabay / Pexels / Unsplash / Composición Mag

  • Pequeño ramo de flores silvestres amarillas sobre madera. La sencillez de este detalle refleja el verdadero significado del 21 de septiembre entre amigos y parejas en Perú y la región. | Crédito: Pixabay / Pexels / Unsplash / Composición Mag
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    Pequeño ramo de flores silvestres amarillas sobre madera. La sencillez de este detalle refleja el verdadero significado del 21 de septiembre entre amigos y parejas en Perú y la región. | Crédito: Pixabay / Pexels / Unsplash / Composición Mag

  • Flores amarillas de papel para quienes aprecian las manualidades. Una idea creativa que acompaña las frases románticas clásicas sobre los nuevos comienzos y la llegada de la primavera. | Crédito: Pixabay / Pexels / Unsplash / Composición Mag
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    Flores amarillas de papel para quienes aprecian las manualidades. Una idea creativa que acompaña las frases románticas clásicas sobre los nuevos comienzos y la llegada de la primavera. | Crédito: Pixabay / Pexels / Unsplash / Composición Mag

  • Un ramo de flores amarillas con estilo minimalista. Una alternativa moderna a las fotos tradicionales para unirte a la tendencia primaveral manteniendo la estética de tu perfil. | Crédito: Pixabay / Pexels / Unsplash / Composición Mag
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    Un ramo de flores amarillas con estilo minimalista. Una alternativa moderna a las fotos tradicionales para unirte a la tendencia primaveral manteniendo la estética de tu perfil. | Crédito: Pixabay / Pexels / Unsplash / Composición Mag

  • Tulipanes amarillos brillantes para regalar en el inicio de la primavera. Una imagen perfecta para acompañar con una frase de cariño a tu pareja durante la celebración del 21 de septiembre. | Crédito: Pixabay / Pexels / Unsplash / Composición Mag
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    Tulipanes amarillos brillantes para regalar en el inicio de la primavera. Una imagen perfecta para acompañar con una frase de cariño a tu pareja durante la celebración del 21 de septiembre. | Crédito: Pixabay / Pexels / Unsplash / Composición Mag

  • Arreglo floral con girasoles y follaje verde. Las tendencias de septiembre en redes sociales destacan estos arreglos como el regalo digital más esperado por los usuarios en Chile. | Crédito: Pixabay / Pexels / Unsplash / Composición Mag
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    Arreglo floral con girasoles y follaje verde. Las tendencias de septiembre en redes sociales destacan estos arreglos como el regalo digital más esperado por los usuarios en Chile. | Crédito: Pixabay / Pexels / Unsplash / Composición Mag

  • Flores amarillas en todo su esplendor. Una postal elegante que funciona perfectamente para enviar saludos cordiales de primavera a familiares, conocidos y compañeros de trabajo. | Crédito: Pixabay / Pexels / Unsplash / Composición Mag
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    Flores amarillas en todo su esplendor. Una postal elegante que funciona perfectamente para enviar saludos cordiales de primavera a familiares, conocidos y compañeros de trabajo. | Crédito: Pixabay / Pexels / Unsplash / Composición Mag

  • Campo de flores amarillas brillando con la luz del sol. Este símbolo de la naturaleza es muy popular en Ecuador para celebrar el cambio de estación compartiendo mensajes positivos con los seres queridos. | Crédito: Pixabay / Pexels / Unsplash / Composición Mag
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    Campo de flores amarillas brillando con la luz del sol. Este símbolo de la naturaleza es muy popular en Ecuador para celebrar el cambio de estación compartiendo mensajes positivos con los seres queridos. | Crédito: Pixabay / Pexels / Unsplash / Composición Mag

  • Jardín de flores amarillas en plena floración en España. Aunque allá inicia el otoño, la tendencia global de internet mantiene vigente la costumbre de compartir estas postales en septiembre. | Crédito: Pixabay / Pexels / Unsplash / Composición Mag
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    Jardín de flores amarillas en plena floración en España. Aunque allá inicia el otoño, la tendencia global de internet mantiene vigente la costumbre de compartir estas postales en septiembre. | Crédito: Pixabay / Pexels / Unsplash / Composición Mag

  • Hermosas margaritas amarillas ideales para enviar por WhatsApp hoy. Esta tendencia originada en Argentina se ha convertido en un símbolo de amor y compromiso en toda Latinoamérica. | Crédito: Pixabay / Pexels / Unsplash / Composición Mag
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    Hermosas margaritas amarillas ideales para enviar por WhatsApp hoy. Esta tendencia originada en Argentina se ha convertido en un símbolo de amor y compromiso en toda Latinoamérica. | Crédito: Pixabay / Pexels / Unsplash / Composición Mag

  • Ramo de rosas amarillas atado con una cinta rústica. La imagen clásica que todo seguidor de la cultura pop latinoamericana espera recibir en su celular al inicio del 21 de septiembre. | Crédito: Pixabay / Pexels / Unsplash / Composición Mag
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    Ramo de rosas amarillas atado con una cinta rústica. La imagen clásica que todo seguidor de la cultura pop latinoamericana espera recibir en su celular al inicio del 21 de septiembre. | Crédito: Pixabay / Pexels / Unsplash / Composición Mag

  • Lirios amarillos en primer plano con fondo desenfocado. Esta flor representa la alegría y es una excelente opción visual para compartir en tus historias de Instagram o Facebook hoy. | Crédito: Pixabay / Pexels / Unsplash / Composición Mag
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    Lirios amarillos en primer plano con fondo desenfocado. Esta flor representa la alegría y es una excelente opción visual para compartir en tus historias de Instagram o Facebook hoy. | Crédito: Pixabay / Pexels / Unsplash / Composición Mag

  • Tarjeta virtual con un arreglo de flores amarillas y espacio en blanco. El diseño final pensado para que escribas tu propia dedicatoria y te unas de forma personalizada a esta celebración. | Crédito: Pixabay / Pexels / Unsplash / Composición Mag
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    Tarjeta virtual con un arreglo de flores amarillas y espacio en blanco. El diseño final pensado para que escribas tu propia dedicatoria y te unas de forma personalizada a esta celebración. | Crédito: Pixabay / Pexels / Unsplash / Composición Mag

  • Flores amarillas en detalle macro. Una opción mucho más sofisticada dentro de la tradición del 21 de septiembre para quienes buscan imágenes diferentes a los clásicos girasoles. | Crédito: Pixabay / Pexels / Unsplash / Composición Mag
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    Flores amarillas en detalle macro. Una opción mucho más sofisticada dentro de la tradición del 21 de septiembre para quienes buscan imágenes diferentes a los clásicos girasoles. | Crédito: Pixabay / Pexels / Unsplash / Composición Mag

  • Botones de flores amarillas a punto de abrir. Representa los nuevos comienzos que trae el mes de septiembre, una metáfora visual ideal para dedicar a quien está empezando una nueva etapa. | Crédito: Pixabay / Pexels / Unsplash / Composición Mag
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    Botones de flores amarillas a punto de abrir. Representa los nuevos comienzos que trae el mes de septiembre, una metáfora visual ideal para dedicar a quien está empezando una nueva etapa. | Crédito: Pixabay / Pexels / Unsplash / Composición Mag

  • Girasoles iluminados por el sol de la mañana. Una foto minimalista perfecta para usar de foto de perfil temporal o enviar por mensaje directo a esa persona que tienes en mente. | Crédito: Pixabay / Pexels / Unsplash / Composición Mag
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    Girasoles iluminados por el sol de la mañana. Una foto minimalista perfecta para usar de foto de perfil temporal o enviar por mensaje directo a esa persona que tienes en mente. | Crédito: Pixabay / Pexels / Unsplash / Composición Mag

  • Ramo mixto de flores amarillas de un mercado local en la Ciudad de México. El gesto de regalar flores, incluso en su versión virtual, se mantiene fuerte en la cultura digital actual. | Crédito: Pixabay / Pexels / Unsplash / Composición Mag
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    Ramo mixto de flores amarillas de un mercado local en la Ciudad de México. El gesto de regalar flores, incluso en su versión virtual, se mantiene fuerte en la cultura digital actual. | Crédito: Pixabay / Pexels / Unsplash / Composición Mag

  • Flores amarillas flotando sobre agua. Una fotografía relajante y estética que puedes acompañar con frases de afecto sincero para alegrar el día de tus amigos más cercanos. | Crédito: Pixabay / Pexels / Unsplash / Composición Mag
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    Flores amarillas flotando sobre agua. Una fotografía relajante y estética que puedes acompañar con frases de afecto sincero para alegrar el día de tus amigos más cercanos. | Crédito: Pixabay / Pexels / Unsplash / Composición Mag

  • Flores amarillas vibrantes para enviar este 21 de septiembre. Su color intenso simboliza optimismo y felicidad, el mensaje exacto que buscas transmitir mediante redes sociales. | Crédito: Pixabay / Pexels / Unsplash / Composición Mag
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    Flores amarillas vibrantes para enviar este 21 de septiembre. Su color intenso simboliza optimismo y felicidad, el mensaje exacto que buscas transmitir mediante redes sociales. | Crédito: Pixabay / Pexels / Unsplash / Composición Mag

  • Campo de flores amarillas floreciendo bajo el sol. Un fondo de pantalla ideal o postal digital para enviar desde Colombia y recordar la promesa de un amor duradero que trae este mes. | Crédito: Pixabay / Pexels / Unsplash / Composición Mag
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    Campo de flores amarillas floreciendo bajo el sol. Un fondo de pantalla ideal o postal digital para enviar desde Colombia y recordar la promesa de un amor duradero que trae este mes. | Crédito: Pixabay / Pexels / Unsplash / Composición Mag

Ronie Bautista
Ronie Bautista

Este 21 de septiembre, las imágenes de flores amarillas vuelven a llenar WhatsApp, Instagram, Facebook y TikTok entre la comunidad hispana en Estados Unidos. Un ramo virtual, una foto luminosa o una tarjeta con dedicatoria son una forma sencilla de decir “pienso en ti” y de compartir un mensaje de amor, amistad, esperanza o nuevos comienzos. La tendencia conecta especialmente con mexicanos, peruanos, colombianos, argentinos y latinos que celebran sus vínculos más allá de la distancia.

Regalar o enviar flores amarillas cada 21 de septiembre se popularizó por la telenovela argentina Floricienta y su canción “Flores Amarillas”. La fecha también coincide con el inicio de la primavera en el hemisferio sur, por lo que el gesto se asocia con la ilusión, la alegría y el deseo de comenzar una etapa especial. Con el impulso de las redes sociales, la tradición se extendió por México, Latinoamérica y las comunidades latinas que viven en Estados Unidos.

Aunque suele tener un sentido romántico, no necesitas estar en pareja para compartir una imagen de flores amarillas. Puedes mandarla a una amistad, a un familiar, a alguien que vive lejos o a esa persona que merece un mensaje de energía positiva. El amarillo suele relacionarse con optimismo, felicidad, amistad, afecto y buenos deseos; por eso, una foto acompañada de una frase corta puede convertirse en un detalle significativo este 21 de septiembre.

"Hay personas que llegan a nuestra vida y dejan recuerdos; tú llegaste para dejar momentos que quiero conservar para siempre". Imagen creada por la IA de Gemini.
"Hay personas que llegan a nuestra vida y dejan recuerdos; tú llegaste para dejar momentos que quiero conservar para siempre". Imagen creada por la IA de Gemini.

Frases para dedicar con tus flores amarillas este 21 de septiembre

Estas frases son propuestas originales para acompañar imágenes o tarjetas para las flores amarillas que vas a obsequiar este 21 de septiembre:

  • Que estas flores amarillas te recuerden todo lo bonito que está por florecer.
  • Te regalo un poco de luz en forma de flores amarillas.
  • Para ti, que haces los días más alegres.
  • Que nunca te falten motivos para empezar de nuevo.
  • Flores amarillas para una persona que ilumina mi vida.
  • Hoy celebro tu amistad con un ramo lleno de alegría.
  • Que la esperanza llegue a tu vida como la primavera: llena de color.
  • Eres una de esas personas que hacen florecer lo mejor de los demás.
  • Amarillo para los días felices que aún nos faltan compartir.
  • Que este detalle te abrace incluso desde la distancia.
  • Para ti, porque mereces recibir cosas bonitas.
  • Gracias por darle color y alegría a mi camino.
  • Que cada pétalo te recuerde cuánto te aprecio.
  • Un ramo amarillo para desearte luz, calma y nuevos comienzos.
  • La vida florece mejor cuando se comparte con personas como tú.
  • Que tus sueños crezcan tan fuertes como las flores en primavera.
  • Flores amarillas para celebrar tu alegría y tu manera de ser.
  • No hace falta una fecha especial para recordarte que eres importante.
  • Hoy te regalo flores; mañana, ojalá la vida te devuelva mil razones para sonreír.
  • Que septiembre te encuentre rodeado de amor, esperanza y flores amarillas.
"Qué bonito es tener a alguien a quien sorprender sin necesitar una razón", anónimo. Imagen creada por la IA de Gemini.
"Qué bonito es tener a alguien a quien sorprender sin necesitar una razón", anónimo. Imagen creada por la IA de Gemini.
  • Te envío flores amarillas para que tu día se llene de luz, alegría y razones para sonreír.
  • Que estas flores amarillas te recuerden que mereces una vida tan bonita como tus sueños.
  • Hoy te regalo un poco de sol en forma de flores, porque iluminas mi vida cada día.
  • Entre tantas flores, escogería las amarillas para recordarte lo especial que eres para mí.
  • Que nunca te falten flores, esperanza y personas que te hagan sentir en casa.
  • Estas flores amarillas llevan un mensaje sencillo: gracias por existir y hacer mi mundo más bonito.
  • Para ti, que conviertes los días comunes en momentos que vale la pena recordar.
  • Que cada pétalo amarillo sea un deseo de felicidad para tu presente y tus nuevos comienzos.
  • No hace falta una fecha perfecta para decirte que me importas, pero hoy las flores amarillas me dieron la excusa ideal.
  • Te mando flores amarillas porque tu sonrisa merece tener siempre un poco de primavera cerca.
  • Que estas flores te abracen desde la distancia y te recuerden cuánto te quiero.
  • Eres esa persona que hace que incluso los días grises tengan un poco de amarillo.
  • Flores amarillas para celebrar tu luz, tu energía y todo lo bueno que llega cuando estás cerca.
  • Que la vida te sorprenda con caminos nuevos, sueños cumplidos y muchas flores amarillas.
  • Hoy pensé en ti y quise enviarte un detalle que hablara de alegría, cariño y esperanza.
  • Una flor amarilla por cada razón que tengo para agradecer que estés en mi vida.
  • Si la felicidad tuviera un color, hoy sería amarillo y llevaría tu nombre.
  • Te regalo estas flores como un deseo: que nunca dejes de florecer, incluso en los días difíciles.
  • Para mi persona favorita: que este 21 de septiembre te encuentre rodeada de amor y cosas bonitas.
  • No son solo flores amarillas; son buenos deseos, un abrazo y la promesa de que siempre habrá luz después de cualquier tormenta.
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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