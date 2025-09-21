🏵️ 50 imágenes de flores amarillas con frases bonitas para compartir este 21 de septiembre de 2025

En México, y a la par del hemisferio sur, el corazón encuentra su pretexto perfecto para latir más fuerte cada 21 de septiembre: un ramo de flores amarillas que enciende promesas, ilumina miradas y convierte cualquier gesto en un abrigo de sol. No es una costumbre antigua, sino un detalle que la cultura y las redes sociales hicieron eterno: un himno de primavera que muchos aprendieron con Floricienta y que hoy vuelve a nacer en cada mano que entrega pétalos dorados como juramento de cariño.

Por eso, aquí espera una selección romántica de 200 frases y 50 tarjetas inspiradas en flores amarillas —y otros colores— para susurrar lo que a veces no alcanzan las palabras: que la renovación también sucede en el alma, y que el amarillo promete volver a creer en la alegría. Cada tarjeta guarda un pequeño equinoccio íntimo: imágenes de flores amarillas que florecen en la yema de los dedos y se transforman en un regalo, o en un destello que se comparte en WhatsApp, Facebook, Instagram o TikTok, como quien suelta luz al viento.

Este domingo 21 de septiembre inicia la primavera en los países del hemisferio sur, una fecha donde muchas personas regalarán flores amarillas a sus parejas (Foto: Canva.com)

Que nunca falte la autenticidad: la belleza de un detalle nace de lo que se siente, no solo de lo que se ve; ser original y sincero es plantar primavera en el pecho ajeno. Y si en algún apuro el silencio intenta ganar, estas citas acudirán como un abrazo oportuno: para decir “aquí estoy”, para guardar memoria del brillo en los ojos, para prometer que, mientras existan flores amarillas, siempre habrá motivos para quedarse.

¿Cuándo se regalan flores amarillas?

La fecha más extendida para regalarlas es el 21 de septiembre en el hemisferio sur, coincidiendo con la llegada de la primavera; en el hemisferio norte se popularizó también el 21 de marzo por influencia de redes y la canción de Floricienta.

21 de septiembre : inicio de primavera en Argentina, Chile, Perú, Uruguay, Paraguay, Brasil y otros países del sur; es el día más asociado a la tendencia.

: inicio de primavera en Argentina, Chile, Perú, Uruguay, Paraguay, Brasil y otros países del sur; es el día más asociado a la tendencia. 21 de marzo: inicio de primavera en el hemisferio norte; en México y otros países también se regalan por la viralidad en TikTok.

Frases de amor sobre flores amarillas para enviar por WhatsApp

1. “El amor es como las flores silvestres; a menudo se encuentra en los lugares más insospechados.”- Ralph Waldo Emerson

2. “Mamá fue mi mejor maestra; una maestra de compasión, amor e intrepidez. Si el amor es dulce como una flor, entonces mi madre es esa dulce flor del amor”- Stevie Wonder

3. “La vida es la flor para la que el amor es la miel”. - Víctor Hugo

4. “No dejes que la maleza alta haga sombra a las hermosas flores de tu jardín”- Steve Maraboli

5. “Cada flor es un alma que florece en la naturaleza”. - Gerard De Nerval

6. “Donde florecen las flores, también florece la esperanza”. - Lady Bird Johnson

7. “No esperes a que alguien te traiga flores. Planta tu propio jardín y decora tu propia alma”- Luther Burbank

8. “Una flor no puede florecer sin sol, y un hombre no puede vivir sin amor”. - Max Muller

9. “Plantar un jardín es creer en el mañana”. - Audrey Hepburn

10. “Las flores vuelven a crecer, incluso después de haber sido pisadas. Yo también lo haré”- Desconocido

11. “La Tierra ríe en las flores”. - Ralph Waldo Emerson

12. “Las flores no se preocupan de cómo van a florecer. Simplemente se abren y se vuelven hacia la luz y eso las hace hermosas”. - Jim Carrey

13. “La felicidad retenida es la semilla; la felicidad compartida es la flor”. - John Harrigan

14. “No basta con vivir... hay que tener sol, libertad y una florecita”. - Hans Christian Andersen

15. “Con libertad, libros, flores y la luna, ¿quién no podría ser feliz?”. - Oscar Wilde

16. “Después de las mujeres, las flores son las creaciones más divinas”. - Christian Dior

17. “Debo tener flores, siempre y siempre”. - Claude Monet

18. “Las flores son la música de la tierra. De los labios de la tierra hablada sin sonido”. - Edwin Curran

19. “La mejor relación tiene un jardinero y una flor. El jardinero nutre y la florecimiento de las flores.” - Carole Radziwill

20. “Cuando la flor florezca, vendrá la abeja”. - Srikumar Rao

Frases inspiradoras de flores amarillas para compartir con tu pareja

21. “El amor es como una flor; la amistad es como un árbol protector”. - Samuel Taylor Coleridge

22. “Siempre hay flores para quien quiere verlas”. - Henri Matisse

23. “Si cuidas una flor, florecerá por mucha mala hierba que la rodee”. - Matshona Dhliwayo

24. “Una flor florece por su propia alegría”. - Oscar Wilde

25. “La flor que sigue al sol lo hace incluso en días nublados”. - Robert Leighton

26. “Las flores de primavera son los encantos más fragantes de la naturaleza”. - Angie Weiland

27. “El atractivo de una flor reside en sus contradicciones: tan delicada en su forma, pero tan fuerte en su fragancia; tan pequeña en su tamaño, pero tan grande en su belleza; tan corta en su vida, pero tan larga en su efecto” - Terri Guillemets

28. “Los tulipanes eran una bandeja de joyas”. - E.M. Forster

29. “Cuando sólo te queden dos peniques en el mundo, compra una barra de pan con uno y un lirio con el otro”. - Proverbio chino

30. “Si tuviera una sola flor por cada vez Pienso en tiPodría pasear eternamente por mi jardín”. - Claudia Adrienne Grandi

31. “Las flores susurran ‘¡Belleza!’ al mundo, incluso cuando se marchitan, se marchitan, caen”. - Dr. SunWolf

32. “Si miras bien, puedes ver que el mundo entero es un jardín”. - Frances Hodgson Burnett

33. “Vive la vida en plenitud”. - Desconocido

34. “Los japoneses dicen que para que la flor sea bella, hay que cultivarla”. - Lester Cole

35. “Las hermosas flores me avergüenzan. Me hacen lamentar no ser una abeja”. - Emily Dickinson

36. “En la alegría o en la tristeza, las flores son nuestras amigas constantes”. - Okakura Kakuzo

37. “Puedes cortar todas las flores, pero no puedes evitar que llegue la primavera”. - Pablo Neruda

38. “Todas las flores del mañana están en las semillas de hoy”. - Proverbio indio

39. “Hasta las flores más pequeñas pueden tener las raíces más duras”. - Shannon Mullen

40. “Las flores no cuentan; muestran”. - Stephanie Skeem

Frases originales de flores amarillas para enviar este 21 de septiembre

41. “El amor es la flor que tienes que dejar crecer”. - John Lennon

42. “Las flores son las cosas más dulces que Dios hizo y se olvidó de ponerles alma”. - Henry Beecher

43. “Una flor no piensa en competir con la flor de al lado. Simplemente florece”. - Zen Shin

44. “En lo profundo de sus raíces, todas las flores guardan la luz”. - Theodore Roethke

45. “Si todas las flores quisieran ser rosas, la primavera perdería su belleza”. - Santa Teresa de Lisieux

46. “Incluso cuando los pétalos tienen defectos; todo lo que ves es una hermosa flor”. - Adrianne Elizabeth

47. “Llevaba flores en el pelo y secretos mágicos en los ojos”. - Arundati Roy

48. “Mi jardín es mi obra maestra más bella”. - Claude Monet

49. “Una mala hierba no es más que una flor sin amor”. - Ella Wheeler Wilcox

50. “Se te permite tomarte tu tiempo para crecer a tu manera”. - Dhiman

51. “Mantén tu cara a la luz del sol y no podrás ver la sombra. Es lo que hacen los girasoles”. - Helen Keller

52. “Una rosa nunca puede ser un girasol, y un girasol nunca puede ser una rosa. Todas las flores son bellas a su manera, y así son también las mujeres.” - Miranda Kerr

53. “Las flores tienen una expresión de semblante tanto como los hombres o los animales. Algunas parecen sonreír, otras tienen una expresión triste, otras son pensativas y tímidas, otras de nuevo son sencillas, honestas y erguidas como el girasol de cara ancha y la malvarrosa.” - Henry Ward Beecher

54. “Deja que los girasoles de tu alma florezcan al sol”. - Lailah Gifty Akita

55. “Quién sabe lo que puede haber a la vuelta de la próxima esquina. Puede que haya una ventana en algún lugar más adelante. Puede que dé a un campo de girasoles”. - Joe Hill

56. “No creo que haya nada en este planeta que anuncie más la vida que el girasol. Una antena parabólica para la luz del sol. Dondequiera que haya luz, por débil que sea, estas flores la encontrarán. Y eso es algo admirable y una lección de vida”. - Helen Mirren

57. “Ah, Girasol, cansado del tiempo / Que cuentas los pasos del sol; / Buscando ese dulce clima dorado / Donde el viaje del viajero ha terminado”. - William Blake

58. “Alguien estaba sentado frente a un girasol observando el girasol, una taza de sol, y entonces yo también lo probé. Fue maravilloso; sentí todo el universo en el girasol. Esa fue mi experiencia. Meditación del girasol. Apareció una confianza maravillosa. Puedes ver el universo entero en una flor. ” - Shunryu Suzuki

59. “En una multitud de rosas, elige ser un girasol. Sin espinas. Inmarcesible. Abundante en semillas”. - JaTawny M. Chatmon

60. “Ven conmigo al campo de girasoles es una frase mejor que cualquier cosa que encuentres aquí, y los girasoles en sí son mucho más maravillosos que cualquier palabra sobre ellos”. - Mary Oliver

Frases cortas de flores amarillas para enviar este 21 de septiembre

61. No pasa una margarita sin que piense en ti.

62. Nuestros tulipanes deben besarse.

63. No dejes de beleafing.

64. Por favor, nunca me dejes.

65. Te amaré hasta el final del tomillo.

66. Te lilaco mucho. ¿Me devuelves el cariño?

67. Me tenía en aloe.

68. Te quiero más que tú a mí.

69. Te quiero mucho tulipán.

70. Iris un feliz cumpleaños.

71. En un campo de rosas, sé una flor silvestre.

72. Mi alma habla en flores.

73. Busca siempre flores.

74. No llueve - sin flores.

75. Con gracia en el corazón y flores en el pelo.

76. Florece donde te plantaron

77. Florecer; Un bello proceso de convertirse

78. Si te rodeas de flores, siempre serás feliz.

79. ¡Mantén la calma y dame flores!

80. ¡Sigue adelante, sigue creciendo!

Frases divertidas sobre flores amarillas

81. Sé como una flor; sobrevive a la lluvia pero utilízala para crecer.

82. Crece a través de lo que pasas.

83. Despierta y huele las flores; la vida es tan bella.

84. Mis colores favoritos son las flores.

85. Las lluvias de abril traen las flores de mayo.

86. “Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera”. - de Pablo Neruda.

84. “Olía a agua fría y verde frío e intrépido. Esas primeras flores olían a agua fría. Su fragancia no era el perfume inmóvil del verano que ya no estaba; era el olor a frío, verde crudo de la primavera”. - Paul Harding.

85. “Que paso a paso nos sigue la inoportuna vejez, y que Amor y flores sólo duran una primavera”. - Pierre de Ronsard.

86. “Esto es lo que amo de las flores. Siempre que sea posible, simplemente crecen; entre la maleza, a través de una grieta en una piedra, en medio del lodo o el musgo, simplemente crecen sin miedo, tan seguras de su belleza de corta duración”. - Asma Naqi.

86. “Tres cosas nos han quedado del Paraíso: las estrellas, las flores y los niños”. - Anónimo.

87. “El hombre enloquecería de sueños si las flores brillaran en el cielo y no a sus pies”. - Grigore Vieru.

88. “Cada flor que se abre nos recuerda que el mundo aún no está cansado de los colores”. - Fabrizio Caramagna.

89. “¿Podemos concebir lo que sería la humanidad si no conociera las flores”. - Maurice Maeterlinck.

90. “Las flores son una orgullosa afirmación de que un rayo de belleza supera a todas las utilidades del mundo”. - Ralph Waldo Emerson.

Frases de flores traducidas del inglés en español

91. “My, what beautiful blossoms we have this year” (“Vaya, qué hermosas flores tenemos este año”)

92. “The earth laughs in flowers” (“La tierra ríe en las flores”)

93. “All the flowers of all the tomorrows are in the seeds of today” (“Todas las flores de todos los mañanas están en las semillas de hoy”)

94. “Stop and smell the flowers” (“Detente y huele las flores”)

96. “April showers bring May flowers” (“Las lluvias de abril traen las flores de mayo”)

97. “Honey bees and flowers please” (“Abejas y flores, por favor”)

98. “You can learn a lot of things from the flowers” (“Puedes aprender muchas cosas de las flores”)

99. “Let your joy burst forth, like flowers in the spring” (“Deja que tu alegría estalle, como las flores en primavera”)

100. “What a lovely winter, we’re having this spring!” (“¡Qué hermoso invierno estamos teniendo esta primavera!”)

Frases bonitas para enamorar con el regalo de tus flores amarillas

101. Cada pétalo amarillo es un reflejo de la alegría que traes a mi vida.

102. Por una sonrisa tuya, plantaría un millón de girasoles.

103. Tus abrazos son como estas flores amarillas: cálidos, reconfortantes y llenos de amor.

104. Dicen que las flores amarillas son para prometer amor eterno, entonces recordé que quiero estar contigo siempre.

105. Tu amor es mi sol, iluminando cada día de mi vida, como estas hermosas flores amarillas.

106. Estas flores son para que veas un poquito de lo tan hermosa que eres tú.

107. En cada pétalo de esta flor amarilla, hay un pedacito de mi amor por ti.

108. Al igual que estas flores amarillas, nuestro amor es eterno y siempre floreciente.

109. El amarillo de estas flores es el color de la felicidad que siento a tu lado.

110. Estas flores amarillas son un símbolo de nuestra felicidad y amor compartido.

111. Así como estas flores amarillas son vibrantes y llenas de vida, así es mi amor por ti: intenso y eterno.

112. “No porque arranques sus hojas a una flor cogerás su hermosura”. – Rabindranath Tagore

113. “La belleza de una flor proviene de sus raíces”. – Ralph Waldo Emerson

114. “La flor que sigue al sol lo hace incluso en los días nublados”. – Robert Leighton

115. “Me gusta ver crecer las flores, pero cuando se cortan dejan de agradarme. Las considero entonces objetos desarraigados y perecederos; su semejanza con la vida me entristece. Jamás regalo flores a aquellos que amo; jamás deseo recibirlas de un ser querido”. – Charlotte Brontë

116. “Las flores a los muertos son para que las vean los vivos”. – Santiago Rusiñol i Prats

117. “En abril, florece el jardín”. – Refrán

118. “Sé como una flor que da su fragancia incluso a la mano que la aplasta”. – Ali ibn Abi Talib

119. “Un hombre nunca es tan grande como cuando se agacha para cuidar una flor o una planta”.

120. “La fragancia siempre permanece en la mano que da la rosa”. – George William Curtis

Frases que explican el significado de los tipos de flores amarillas

121. “Siempre hay flores para el que desea verlas”. – Henri Matisse

122. “Planta tu propio jardín y decora tu alma, en lugar de esperar a que alguien te traiga flores”. – Jorge Luis Borges

123. “Mira como la inocente flor, pero sé la serpiente debajo de ella”. – William Shakespeare

124. “Cada flor es un alma floreciendo en la naturaleza”. – Gerard de Nerval

125. “Una rosa jamás podrá ser un girasol, y un girasol nunca podrá ser una rosa. Cada flor es bella a su manera. Lo mismo pasa con las mujeres”. – Miranda Kerr

126. “Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera”. – Pablo Neruda

127. “El amor por la jardinería es una semilla que una vez sembrada nunca muere”. – Gertrude Jekyll

128. “He mirado a las rosas y me he acordado de ti”. – Juan Ramón Jiménez

129. “Es bueno hablar de flores en otoño. Nos da la esperanza de la primavera”. – Paulo Coelho

130. “No quiero rosas mientras hay rosas, las quiero cuando no las pueda haber”. – Fernando Pessoa

131. “Ama las rosas, pero déjalas en su tallo”. – Edward George Bulwer Lytton

132. “Dame aromas a la salida del sol, un jardín de hermosas flores donde pueda caminar sin ser molestado”. – Walt Whitman

133. “Cuando la flor florece, las abejas llegan sin invitación”. – Ramakrishna

134. “No tengo ninguna preferencia entre las flores, siempre y cuando sean salvajes, libres, espontáneas”. – Edward Abbey

135. “Si tienes dos centavos gasta uno en pan y otro en una flor. El pan te dará vida y la flor te dará una razón para vivir”. – Proverbio chino

136. “No necesitas una espada para cortar dos flores”. – John Lennon

137. “Nos podemos alegrar porque los rosales tienen espinas, o alegrarnos porque los espinos tienen rosas”. – Abraham Lincoln

138. “Tu mente es un jardín, tus pensamientos son las semillas, tu puedes sembrar flores o mala hierba”. – Ritu Ghatourey

139. “Si somos un árbol, nuestras raíces son el pasado. El tronco, las ramas, la savia, el presente. Las hojas, las flores y los frutos, el futuro”. – Alejandro Jodorowsky

140. “Una casa llena de libros y un jardín lleno de flores”. – Andrew Lang

Las mejores frases de flores dichas por personajes históricos

141. “La vida es la flor para la cual el amor es la miel”. – Víctor Hugo

142. “En toda caminata por la naturaleza, uno recibe mucho más que lo que busca”. – John Muir

143. “Sonrío como una flor, no sólo con mis labios, sino con todo mi ser”. – Rumi

144. “Envíame flores mientras estoy viva. No me harán ningún bien después de que muera”. – Joan Crawford

145. “Cuando la flor florece, las abejas no son invitadas”. – Ramakrishna

146. “Deja que cien flores florezcan”. – Mao Zedong

147. “Una mala hierba es una flor sin amor”. – Ella Wheeler Wilcox

148. “Cuando naces como una flor de loto, sé una hermosa flor de loto, no intentes ser una flor de magnolia. Si anhelas la aceptación y el reconocimiento y tratas de cambiarte a ti mismo para adaptarte a lo que otras personas quieren que seas, sufrirás toda tu vida”. – Nhat Hanh

149. “Donde florecen las flores, hay esperanza”. – Lady Bird Johnson

150. “La madre naturaleza habla en un lenguaje que se entiende dentro de la mente pacífica del observador sincero”. – Radhanath Swami

151. “A menudo la espina produce tiernas rosas”. – Ovidio

152. “El amor es como la flor, la amistad es como un árbol protector”. – Samuel Taylor Coleridge

153. “La naturaleza no se apresura, pero todo se logra”. – Lao Tzu

154. “Crear una pequeña flor es el trabajo de las edades”. – William Blake

155. “Una boda es un entierro donde hueles tus propias flores”. – Eddie Cantor

156. “Una flor no puede florecer sin el sol, y el hombre no puede vivir sin amor”. – Max Muller

157. “Recuerda que los niños, los matrimonios y los jardines de flores reflejan el tipo de cuidado que reciben”. – H. Jackson Brown

158. “Las flores crecen en los momentos oscuros”. – Corita Kent

159. “Arreglar un cuenco de flores en la mañana puede dar una sensación de tranquilidad en un día concurrido de gente, como escribir un poema o decir una oración”. – Anne Morrow Lindbergh

160. “La cortesía es la flor de la humanidad”. – Joseph Joubert

161. “Las violetas en las montañas han roto las rocas”. – Tennessee Williams

162. “Recoge una flor en la tierra y moverás la estrella más lejana”. – Paul Dirac

163. “El amor es como una flor hermosa que no puedo tocar, pero cuya fragancia hace que el jardín sea un lugar de deleite”. – Helen Keller

164. “Sus labios eran cuatro rosas rojas en un tallo”. – William Shakespeare

165. “Las flores se clasifican entre las producciones más hermosas de la naturaleza, pero se han hecho visibles por contraste con las hojas verdes para que puedan ser fácilmente observadas por los insectos”. – Charles Darwin

Este viernes 21 de marzo inicia la primavera en México y Estados Unidos, una fecha donde muchas personas regalarán flores amarillas a sus parejas (Foto: Canva.com)

166. “El Amén de la naturaleza es siempre una flor”. – Oliver Wendell Holmes

167. “Una vida sin sueños es un jardín sin flores, pero una vida de sueños imposibles es un jardín de flores falsas”. – Alessandro D’Avenia

168. “Nunca hay que hacer caso a las flores, basta con mirarlas y olerlas”. – Antoine de Saint Exupéry

169. “El amor espera en el borde de un pétalo”. – William Carlos Williams

170. “Las flores nunca emiten una fragancia tan dulce y fuerte como antes de una tormenta. Cuando una tormenta se acerca a ti, sé tan fragante como una flor de dulce aroma”. – Jean Paul

171. “Sólo estás aquí para una breve visita. No te apures, no te preocupes. Y asegúrate de oler las flores a lo largo del camino”. – Walter Hagen

172. “La felicidad es la flor natural del deber”. – Phillips Brooks

173. “¿Podemos concebir lo que sería la humanidad si no conociera las flores?” – Maurice Maeterlinck

174. “¿Quién necesita flores cuando ya se ha muerto?” – J. D. Salinger

175. “Siembra una semilla y la tierra te dará una flor. Sueña tu sueño con el cielo y te traerá a tu amado”. – Khalil Gibran

176. “La gente da flores como regalo las flores contienen el verdadero significado del amor”. – Paulo Coelho

177. “Las flores parecen destinadas a ser el consuelo de la humanidad ordinaria”. – John Ruskin

178. “El dinero es un poderoso afrodisíaco, pero las flores funcionan igual de bien”. – Robert A. Heinlein

179. “El silencio de una flor: una especie de silencio que evadimos continuamente, del que sólo encontramos la sombra en los sueños”. – Vicki Lewis Thompson

180. “El amor es una flor, tienes que dejarlo crecer”. – John Lennon

181. “Estas flores son como los placeres del mundo”. – William Shakespeare

182. “Las flores tienen en su semblante una expresión tanto como los hombres o los animales”. – Henry Ward Beecher

183. “En la alegría o la tristeza, las flores son nuestras amigas constantes”. – Okakura Kakuzo

184. “Con libertad, libros, flores y la luna, ¿quién no puede ser feliz?” – Oscar Wilde

185. “Las malas hierbas también son flores, una vez que las conoces”. – A. A. Milne

186. “La tierra se ríe en las flores”. -Ralph Waldo Emerson

187. “La flor es la poesía de la reproducción. Es un ejemplo de la eterna seducción de la vida”. – Jean Giraudoux

188. “La mente puede ir en mil direcciones, pero en este hermoso sendero, camino en paz. Con cada paso, el viento sopla. Con cada paso, una flor florece”. – Nhat Hanh

189. “Siempre hay flores para aquellos que quieren verlas”. – Henri Matisse

190. “Prefiero rosas en mi mesa que diamantes en mi cuello”. – Emma Goldman

191. “¿Me preguntas por qué compro arroz y flores? Compro arroz para vivir y flores para tener algo por lo que vivir”. – Confucio

192. “La vida es la flor para la cual el amor es la miel”. – Víctor Hugo

193. “Sé como una flor que da su fragancia incluso a la mano que la aplastó”. – Ali ibn Abi Talib

194. “El esplendor de la rosa y la blancura del lirio no roban a la pequeña violeta de su esencia ni a la margarita de su simple encanto”. – Teresa de Lisieux

195. “La naturaleza siempre usa los colores del espíritu”. – Ralph Waldo Emerson

196. “La flor que huele más dulce es tímida y humilde”. – William Wordsworth

197. “Muchos ojos pasan por el prado, pero pocos ven las flores en él”. – Ralph Waldo Emerson

198. “¡Son tan contradictorias las flores! Pero yo era demasiado joven para saber amarlas”. – Antoine de Saint Exupéry

199. “Las flores son una orgullosa afirmación de que un rayo de belleza supera a todas las utilidades del mundo”. – Ralph Waldo Emerson

200. “Sólo vivir no es suficiente… uno debe tener sol, libertad y una pequeña flor”. – Hans Christian Andersen

100 nombres de flores y su significado

Como algo adicional, te compartiré 100 nombres de flores para una mujer:

1. Rosa: Amor, belleza y pasión.

2. Margarita: Inocencia y pureza.

3. Tulipán: Amor perfecto.

4. Girasol: Fidelidad y alegría.

5. Orquídea: Elegancia y refinamiento.

6. Lirio: Majestuosidad y pureza.

7. Azucena: Pureza y elegancia.

8. Narciso: Egoísmo y vanidad.

9. Cala: Belleza y sofisticación.

10. Pensamiento: Recuerdos y afecto.

11. Jacinto: Comprensión y sinceridad.

12. Hortensia: Agradecimiento y gratitud.

13. Jazmín: Sensualidad y dulzura.

14. Clavel: Amor y admiración.

15. Violeta: Humildad y modestia.

16. Peonía: Prosperidad y felicidad.

17. Amarilis: Belleza radiante y orgullo.

18. Dalia: Fuerza y valentía.

19. Gladiolo: Fuerza y victoria.

20. Gardenia: Amor secreto y pureza.

21. Azalea: Belleza frágil y pasión.

22. Camelia: Belleza perfecta.

23. Acacia: Amistad y lealtad.

24. Magnolia: Amor a la naturaleza y dignidad.

25. Begonia: Elegancia y delicadeza.

26. Petunia: Alegría y positividad.

27. Diente de león: Esperanza y deseos.

28. Verbena: Protección y purificación.

29. Iris: Mensajero divino y esperanza.

30. Flor de cerezo: Renovación y belleza efímera.

31. Campanilla: Dulzura y encanto.

32. Pensamiento silvestre: Memorias y melancolía.

33. Capuchina: Libertad y alegría.

34. Geranio: Amistad y cercanía.

35. Amapola: Sueño y fragilidad.

36. Buganvilla: Pasión y vitalidad.

37. Dalia: Fuerza y protección.

38. Espuela de caballero: Determinación y éxito.

39. Jacarandá: Tranquilidad y paz.

40. Hiedra: Amor eterno y fidelidad.

41. Madreselva: Amor duradero y seducción.

42. Nenúfar: Pureza y vida.

43. Pensamiento salvaje: Espontaneidad y locura.

44. Rosa blanca: Pureza y amor verdadero.

45. Verbena: Energía y vitalidad.

46. Zinnia: Alegría y amistad.

47. Clavel rojo: Amor pasional y atracción.

48. Margarita silvestre: Inocencia y libertad.

49. Girasol rojo: Pasión intensa y amor apasionado.

50. Tulipán rojo: Amor eterno y profundo.

51. Orquídea blanca: Belleza y pureza espiritual.

52. Lirio blanco: Pureza y inocencia.

53. Azucena rosada: Amor maternal y ternura.

54. Narciso amarillo: Egos inflados y vanidad.

55. Cala roja: Pasión y deseo.

56. Pensamiento naranja: Creatividad y optimismo.

57. Jacinto blanco: Disciplina y comprensión.

58. Hortensia azul: Agradecimiento y armonía.

59. Jazmín amarillo: Felicidad y alegría.

60. Clavel rosa: Admiración y cariño.

61. Violeta morada: Inspiración y espiritualidad.

62. Peonía blanca: Pureza y felicidad duradera.

63. Amarilis roja: Belleza radiante y orgullo.

64. Dalia rosada: Delicadeza y feminidad.

65. Gladiolo amarillo: Alegría y victoria.

66. Gardenia blanca: Amor secreto y pureza.

67. Azalea rosada: Sensibilidad y pasión.

68. Camelia roja: Amor apasionado y seducción.

69. Acacia amarilla: Amistad y alegría.

70. Magnolia rosa: Amor incondicional y dulzura.

71. Begonia roja: Pasión y determinación.

72. Petunia púrpura: Gratitud y conexión espiritual.

73. Diente de león blanco: Esperanza y nuevos comienzos.

74. Verbena morada: Protección y purificación.

75. Iris azul: Inspiración y sabiduría.

76. Flor de cerezo rosa: Renovación y belleza efímera.

77. Campanilla blanca: Inocencia y dulzura.

78. Pensamiento blanco: Recuerdos y nostalgia.

79. Capuchina roja: Pasión y libertad.

80. Geranio rosa: Amistad duradera y afecto.

81. Amapola roja: Sueños y fragilidad.

82. Buganvilla rosa: Pasión y vitalidad.

83. Dalia amarilla: Fuerza interior y protección.

84. Espuela de caballero morada: Éxito y determinación.

85. Jacarandá azul: Tranquilidad y paz interior.

86. Hiedra verde: Amor eterno y fidelidad.

87. Madreselva anaranjada: Seducción y romance.

88. Nenúfar blanco: Pureza y armonía.

89. Pensamiento silvestre amarillo: Locura y espontaneidad.

90. Rosa amarilla: Alegría y amistad.

91. Verbena rosa: Energía y vitalidad.

92. Zinnia roja: Pasión y amor profundo.

93. Clavel naranja: Admiración y gratitud.

94. Margarita morada: Inocencia y espiritualidad.

95. Girasol anaranjado: Felicidad y optimismo.

96. Tulipán rosa: Amor y romance.

97. Orquídea púrpura: Misterio y sensualidad.

98. Lirio amarillo: Alegría y pureza.

99. Azucena blanca: Perfección e inocencia.

100. Narciso blanco: Elegancia y refinamiento.

En este video conocerás de qué trata esta nueva tendencia celebrada en México.