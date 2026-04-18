Todo listo para vivir el evento más grande de la lucha libre a nivel mundial. WWE Wrestlemania 2026 se llevará a cabo este sábado 19 de abril, en lo que será la Noche 1 de 2 y podrás seguirlo a través de Netflix en Latinoamérica. Si vives en México, aquí te cuento cuál es el horario de inicio para que puedas seguirlo por completo, así como también la cartelera de la primera velada . Cabe señalar que el Premium Live Event (PLE) más importante del año de WWE se va a desarrollar en Allegiant Stadium de Las Vegas, la capital del entretenimiento de los Estados Unidos y el mundo entero.

¡WrestleMania llega a Netflix! Mira cómo ver la Noche 1 de WWE WrestleMania 2026 EN VIVO por internet. Sigue toda la lucha libre TV y online desde tu plataforma favorita con la mejor calidad. ¡Suscríbete y disfruta del show! | Crédito: wwe.com / Composición Gestión Mix

¿A qué hora empieza WWE Wrestlemania 2026 en EE.UU.?

La transmisión de WWE Wrestlemania 2026 Noche 1 en Estados Unidos podrá verse a partir de las 6:00 pm ET / 3:00 pm PT, que son las dos principales zonas horarias que se manejan en el territorio estadounidense. Aquí te comparto la hora de inicio en las cuatro zonas horarias de EE.UU.:

6:00 p.m. - Hora del Este (ET)

5:00 p.m. - Hora del Centro (CT)

4:00 p.m. - Hora de la Montaña (MT)

3:00 p.m. - Hora del Pacífico (PT)

¿A qué hora ver WWE Wrestlemania 2026 desde Ciudad de México?

Si vives en la capital mexicana, Ciudad de México, podrás ver el evento WWE Wrestlemania 2026 a partir de las 16:00 horas, en lo que será la Noche 1 este sábado 18 de abril. Sigue el minuto a minuto desde la ciudad más importante del territorio azteca, con la pelea de Cody Rhodes vs. Randy Orton por el Campeonato Indiscutido de WWE como la estelar de esta primera jornada.

¿A qué hora empieza WWE Wrestlemania 2026 en todo México?

La transmisión de WWE Wrestlemania 2026 Noche 1 en todo México podrá verse a partir de las 16:00 horas Tiempo Centro de México o a partir de las 15:00 horas de Baja California, que son las dos zonas horarias que se manejan en el territorio mexicano. Aquí podrás seguir las incidencias y todo lo que suceda minuto a minuto del evento más grande de la lucha libre a nivel mundial.

¿A qué hora ver WWE Wrestlemania 2026 desde Bogotá?

Si resides en la capital colombiana, Bogotá, podrás ver el evento WWE Wrestlemania 2026 a partir de las 16:00 horas, en lo que será la Noche 1 este sábado 18 de abril. Sigue el minuto a minuto desde la ciudad más importante del territorio cafetero, con el enfrentamiento entre Cody Rhodes y Randy Orton por el Campeonato Indisputado de WWE como el combate estelar de esta primera velada.

¿A qué hora empieza WWE Wrestlemania 2026 en todo Colombia?

La transmisión de WWE Wrestlemania 2026 Noche 1 en todo Colombia podrá verse a partir de las 17:00 horas de Bogotá. Aquí podrás seguir las incidencias y todo lo que suceda minuto a minuto del evento más grande de la lucha libre a nivel mundial.

¿Buscas dónde ver WrestleMania? Entérate qué canal transmite WWE WrestleMania 2026 (Noche 1) EN VIVO hoy. Te damos la guía de canales TV online para México, EE.UU. y Argentina. ¡Vive la emoción de la lucha libre en directo! | Crédito: wwe.com / Composición Mag

Esta es la cartelera de WWE Wrestlemania 2026 Noche 1

Cody Rhodes (c) vs. Randy Orton con Pat McAfee) por el Campeonato Indiscutido de WWE

Stephanie Vaquer (c) vs. Liv Morgan por el Campeonato Mundial Femenino

Seth Rollins vs. Gunther

AJ Lee (c) vs. Becky Lynch por el Campeonato Intercontinental Femenino

Nia Jax & Lash Legend (c) vs. Charlotte Flair & Alexa Bliss vs. Bayley & Lyra Valkyria vs. The Bella Twins en Pelea Fatal de Cuatro Esquinas (Fatal 4-Way) por el Campeonato Femenino de Parejas de WWE

DOS COMBATES PODRÁN SER VISTOS EN LA PRIMERA HORA DEL EVENTO EN ESPN2

Jacob Fatu vs. Drew McIntyre en un combate no sancionado

Logan Paul, Austin Theory & IShowSpeed vs. The Usos & LA Knight en Pelea de Relevos Australianos (Six-Man Tag Team)