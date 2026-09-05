La Fórmula 1 llega al histórico Autódromo Nacional de Monza para vivir uno de los fines de semana más esperados de la temporada: el Gran Premio de Italia 2026. La carrera se disputará este domingo 6 de septiembre desde las 7:00 a. m. en México, 8:00 a. m. en Perú, Ecuador y Colombia, 10:00 a. m. en Argentina y Uruguay, y 3:00 p. m. en España . Revisa qué canales de TV y plataformas de streaming transmitirán la F1 EN VIVO, los horarios por país y todos los detalles para seguir en directo la acción en el llamado “Templo de la Velocidad”, estés donde estés.

¿A qué hora empieza la F1 GP de Italia el domingo 6 de septiembre?

El Gran Premio de Italia de Fórmula 1 2026 se correrá este domingo 6 de septiembre en Monza. La largada está programada para las 15:00 horas locales de Italia (CEST, UTC+2), equivalentes a las 13:00 UTC.

País o región Ciudad/zona horaria de referencia Hora de inicio Día Italia Monza / CEST 15:00 Domingo 6 España Madrid / CEST 15:00 Domingo 6 Reino Unido Londres / BST 14:00 Domingo 6 Portugal Lisboa / WEST 14:00 Domingo 6 Perú Lima / PET 08:00 Domingo 6 Colombia Bogotá / COT 08:00 Domingo 6 Ecuador Quito / ECT 08:00 Domingo 6 Panamá Panamá / EST 08:00 Domingo 6 México Ciudad de México / CST 07:00 Domingo 6 Costa Rica San José / CST 07:00 Domingo 6 Guatemala Ciudad de Guatemala / CST 07:00 Domingo 6 El Salvador San Salvador / CST 07:00 Domingo 6 Honduras Tegucigalpa / CST 07:00 Domingo 6 Nicaragua Managua / CST 07:00 Domingo 6 Argentina Buenos Aires / ART 10:00 Domingo 6 Uruguay Montevideo / UYT 10:00 Domingo 6 Chile Santiago / CLST 10:00 Domingo 6 Paraguay Asunción / PYT 09:00 Domingo 6 Venezuela Caracas / VET 09:00 Domingo 6 Bolivia La Paz / BOT 09:00 Domingo 6 República Dominicana Santo Domingo / AST 09:00 Domingo 6 Puerto Rico San Juan / AST 09:00 Domingo 6 Estados Unidos Miami / Nueva York / ET 09:00 Domingo 6 Estados Unidos Chicago / CT 08:00 Domingo 6 Estados Unidos Denver / MT 07:00 Domingo 6 Estados Unidos Los Ángeles / PT 06:00 Domingo 6

El GP de Italia se disputa en el Autodromo Nazionale Monza , uno de los circuitos históricos de la Fórmula 1, y tendrá una carrera programada a 53 vueltas o un máximo de 120 minutos .

, uno de los circuitos históricos de la Fórmula 1, y tendrá una carrera programada a . Para Perú, Colombia, Ecuador y Panamá, la carrera comienza temprano: 08:00 a. m.

En México, Centroamérica y la zona central de Estados Unidos, el inicio será a las 07:00 a. m.

Para la audiencia del Cono Sur, el horario es más cómodo: 10:00 a. m. en Argentina y Uruguay , 09:00 a. m. en Chile, Paraguay, Venezuela y Bolivia .

, . En España e Italia, la carrera inicia a las 15:00 , mientras que en Reino Unido y Portugal será a las 14:00 .

, mientras que en Reino Unido y Portugal será a las . Conviene conectarse entre 30 y 60 minutos antes: antes de la salida suelen emitirse la parrilla, la vuelta de formación, el himno nacional y la cobertura previa. El programa oficial sitúa el himno a las 14:44 y la carrera entre las 15:00 y 17:00 en horario de Monza.

¿En qué canal transmiten la carrera del GP de Italia 2026 EN VIVO HOY 6 de septiembre?

El Gran Premio de Italia de Fórmula 1 2026 se corre este domingo 6 de septiembre en el Autodromo Nazionale Monza. La largada será a las 08:00 a. m. en Perú, equivalente a las 15:00 en Italia; es la 13.ª fecha del campeonato.

País o región TV de paga / cable Streaming online Perú ESPN Disney+ Premium; F1 TV* Colombia ESPN Disney+ Premium; F1 TV* Ecuador ESPN Disney+ Premium; F1 TV* Panamá ESPN Disney+ Premium; F1 TV* México Sky Sports, disponible para abonados de Sky e Izzi F1 TV; Izzi Go según el plan contratado Venezuela ESPN Disney+ Premium; F1 TV* Bolivia ESPN Disney+ Premium; F1 TV* Chile ESPN Disney+ Premium; F1 TV* Argentina Fox Sports Argentina** Disney+ Premium; F1 TV* Uruguay ESPN Disney+ Premium; F1 TV* Paraguay ESPN Disney+ Premium; F1 TV* España DAZN F1 / Movistar+ según paquete DAZN Estados Unidos (ET) — Apple TV Reino Unido Sky Sports F1 Sky Go

En Perú , Colombia, Ecuador y Panamá, la carrera comienza a las 08:00 a. m. y la ruta principal de transmisión en vivo es ESPN mediante Disney+ Premium . No aparece una emisión oficial por TV abierta confirmada para estos países.

, Colombia, Ecuador y Panamá, la carrera comienza a las y la ruta principal de transmisión en vivo es . No aparece una emisión oficial por TV abierta confirmada para estos países. Para el público latinoamericano, Disney+ Premium concentra la oferta de streaming en gran parte de Sudamérica y Centroamérica; en México, la cobertura se distribuye entre Sky Sports en TV de paga y F1 TV como opción digital.

concentra la oferta de streaming en gran parte de Sudamérica y Centroamérica; en México, la cobertura se distribuye entre en TV de paga y como opción digital. La carrera inicia a las 15:00 horas locales de Monza, por lo que se disputa en una franja matinal para Perú y buena parte de Latinoamérica.