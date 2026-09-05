La Fórmula 1 llega al histórico Autódromo Nacional de Monza para vivir uno de los fines de semana más esperados de la temporada: el Gran Premio de Italia 2026. La carrera se disputará este domingo 6 de septiembre desde las 7:00 a. m. en México, 8:00 a. m. en Perú, Ecuador y Colombia, 10:00 a. m. en Argentina y Uruguay, y 3:00 p. m. en España. Revisa qué canales de TV y plataformas de streaming transmitirán la F1 EN VIVO, los horarios por país y todos los detalles para seguir en directo la acción en el llamado “Templo de la Velocidad”, estés donde estés.
¿A qué hora empieza la F1 GP de Italia el domingo 6 de septiembre?
El Gran Premio de Italia de Fórmula 1 2026 se correrá este domingo 6 de septiembre en Monza. La largada está programada para las 15:00 horas locales de Italia (CEST, UTC+2), equivalentes a las 13:00 UTC.
|País o región
|Ciudad/zona horaria de referencia
|Hora de inicio
|Día
|Italia
|Monza / CEST
|15:00
|Domingo 6
|España
|Madrid / CEST
|15:00
|Domingo 6
|Reino Unido
|Londres / BST
|14:00
|Domingo 6
|Portugal
|Lisboa / WEST
|14:00
|Domingo 6
|Perú
|Lima / PET
|08:00
|Domingo 6
|Colombia
|Bogotá / COT
|08:00
|Domingo 6
|Ecuador
|Quito / ECT
|08:00
|Domingo 6
|Panamá
|Panamá / EST
|08:00
|Domingo 6
|México
|Ciudad de México / CST
|07:00
|Domingo 6
|Costa Rica
|San José / CST
|07:00
|Domingo 6
|Guatemala
|Ciudad de Guatemala / CST
|07:00
|Domingo 6
|El Salvador
|San Salvador / CST
|07:00
|Domingo 6
|Honduras
|Tegucigalpa / CST
|07:00
|Domingo 6
|Nicaragua
|Managua / CST
|07:00
|Domingo 6
|Argentina
|Buenos Aires / ART
|10:00
|Domingo 6
|Uruguay
|Montevideo / UYT
|10:00
|Domingo 6
|Chile
|Santiago / CLST
|10:00
|Domingo 6
|Paraguay
|Asunción / PYT
|09:00
|Domingo 6
|Venezuela
|Caracas / VET
|09:00
|Domingo 6
|Bolivia
|La Paz / BOT
|09:00
|Domingo 6
|República Dominicana
|Santo Domingo / AST
|09:00
|Domingo 6
|Puerto Rico
|San Juan / AST
|09:00
|Domingo 6
|Estados Unidos
|Miami / Nueva York / ET
|09:00
|Domingo 6
|Estados Unidos
|Chicago / CT
|08:00
|Domingo 6
|Estados Unidos
|Denver / MT
|07:00
|Domingo 6
|Estados Unidos
|Los Ángeles / PT
|06:00
|Domingo 6
- El GP de Italia se disputa en el Autodromo Nazionale Monza, uno de los circuitos históricos de la Fórmula 1, y tendrá una carrera programada a 53 vueltas o un máximo de 120 minutos.
- Para Perú, Colombia, Ecuador y Panamá, la carrera comienza temprano: 08:00 a. m.
- En México, Centroamérica y la zona central de Estados Unidos, el inicio será a las 07:00 a. m.
- Para la audiencia del Cono Sur, el horario es más cómodo: 10:00 a. m. en Argentina y Uruguay, 09:00 a. m. en Chile, Paraguay, Venezuela y Bolivia.
- En España e Italia, la carrera inicia a las 15:00, mientras que en Reino Unido y Portugal será a las 14:00.
- Conviene conectarse entre 30 y 60 minutos antes: antes de la salida suelen emitirse la parrilla, la vuelta de formación, el himno nacional y la cobertura previa. El programa oficial sitúa el himno a las 14:44 y la carrera entre las 15:00 y 17:00 en horario de Monza.
¿En qué canal transmiten la carrera del GP de Italia 2026 EN VIVO HOY 6 de septiembre?
El Gran Premio de Italia de Fórmula 1 2026 se corre este domingo 6 de septiembre en el Autodromo Nazionale Monza. La largada será a las 08:00 a. m. en Perú, equivalente a las 15:00 en Italia; es la 13.ª fecha del campeonato.
|País o región
|TV de paga / cable
|Streaming online
|Perú
|ESPN
|Disney+ Premium; F1 TV*
|Colombia
|ESPN
|Disney+ Premium; F1 TV*
|Ecuador
|ESPN
|Disney+ Premium; F1 TV*
|Panamá
|ESPN
|Disney+ Premium; F1 TV*
|México
|Sky Sports, disponible para abonados de Sky e Izzi
|F1 TV; Izzi Go según el plan contratado
|Venezuela
|ESPN
|Disney+ Premium; F1 TV*
|Bolivia
|ESPN
|Disney+ Premium; F1 TV*
|Chile
|ESPN
|Disney+ Premium; F1 TV*
|Argentina
|Fox Sports Argentina**
|Disney+ Premium; F1 TV*
|Uruguay
|ESPN
|Disney+ Premium; F1 TV*
|Paraguay
|ESPN
|Disney+ Premium; F1 TV*
|España
|DAZN F1 / Movistar+ según paquete
|DAZN
|Estados Unidos (ET)
|—
|Apple TV
|Reino Unido
|Sky Sports F1
|Sky Go
- En Perú, Colombia, Ecuador y Panamá, la carrera comienza a las 08:00 a. m. y la ruta principal de transmisión en vivo es ESPN mediante Disney+ Premium. No aparece una emisión oficial por TV abierta confirmada para estos países.
- Para el público latinoamericano, Disney+ Premium concentra la oferta de streaming en gran parte de Sudamérica y Centroamérica; en México, la cobertura se distribuye entre Sky Sports en TV de paga y F1 TV como opción digital.
- La carrera inicia a las 15:00 horas locales de Monza, por lo que se disputa en una franja matinal para Perú y buena parte de Latinoamérica.