Los cielos nocturnos de agosto se iluminan con uno de los fenómenos astronómicos más populares: la lluvia de estrellas Perseidas 2025. Cada año, este evento atrae a miles de aficionados y curiosos que buscan disfrutar de las brillantes estelas que dejan los meteoros al entrar en la atmósfera terrestre.

Aunque el pico máximo de actividad fue entre el 12 y 13 de agosto, la lluvia de meteoros se mantiene activa y será visible durante las noches del 16, 17 y 18 de agosto en México, siempre que las condiciones climáticas y de luz lo permitan.

Este año, la observación tendrá un desafío adicional: la Luna en fase menguante con un brillo cercano al 84 %, lo que dificultará ver los meteoros más débiles. Aun así, las bolas de fuego más brillantes seguirán ofreciendo un espectáculo inolvidable para quienes encuentren un buen lugar de observación.

Brilla el cielo nocturno con el paso de las Perseidas 2025. Descubre los horarios para observarlas desde México. (Foto: Getty Images / iStock)

¿Cuándo y en qué fechas se pueden ver las Perseidas 2025 en México?

El periodo de actividad de la lluvia de meteoros Perseidas se extiende del 17 de julio al 24 de agosto. Aunque el pico ya pasó, todavía es posible avistar meteoros durante las noches posteriores, especialmente en lugares con cielos despejados y baja contaminación lumínica.

En las noches del 16, 17 y 18 de agosto, quienes observen desde México podrán ver entre 10 y 20 meteoros por hora, con mayor probabilidad de detectar aquellos de mayor brillo.

¿A qué hora ver la lluvia de estrellas Perseidas desde la Ciudad de México?

La observación puede iniciarse desde el anochecer, alrededor de las 21:30 horas (hora del centro de México), pero las condiciones mejoran a partir de la medianoche hasta el amanecer. Durante este periodo, el radiante —la zona del cielo de donde parecen provenir los meteoros— se encuentra más alto, lo que aumenta las posibilidades de avistamiento.

Si la Luna está visible, se recomienda mirar en dirección opuesta para evitar que su luz afecte la visión nocturna.

¿Dónde ver en vivo la lluvia de estrellas Perseidas en México?

Puedes disfrutar del evento de dos formas:

Al aire libre : en zonas rurales, áreas naturales o parques nacionales lejos de la contaminación lumínica.

: en zonas rurales, áreas naturales o parques nacionales lejos de la contaminación lumínica. En línea: observatorios como el Proyecto del Telescopio Virtual transmiten el evento en vivo con imágenes y comentarios de astrónomos.

En la CDMX, lugares como el Parque Nacional Desierto de los Leones, el Ajusco y zonas altas de Milpa Alta son recomendados para la observación.

¿Qué recomendaciones seguir para observar mejor las Perseidas 2025?

Alejarse de las luces artificiales para mejorar la visibilidad. Adaptar la vista a la oscuridad durante 15-20 minutos antes de observar. Observar todo el cielo, no solo la constelación de Perseo. Consultar el pronóstico del tiempo y elegir noches despejadas. Evitar mirar el teléfono para no perder la adaptación visual.