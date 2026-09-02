La semifinal entre Club América y Monterrey reúne a dos de los equipos mexicanos con mayor jerarquía de la Leagues Cup 2026. Las Águilas y Rayados se enfrentan este miércoles 2 de septiembre en el Dignity Health Sports Park de Carson, California , con un objetivo innegociable: ganar para asegurar su lugar en la gran final del torneo. Para ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE, aquí encontrarás los horarios confirmados desde México, Estados Unidos, Perú y el resto de Latinoamérica.

Conoce qué canales de TV y dónde ver stremaing online el partido Club América vs. Monterrey EN VIVO y EN DIRECTO por la semifinal de la Leagues Cup 2026. (Foto: Composición Mag) / Jairo Rúa

¿A qué hora juega Club América vs. Monterrey por Leagues Cup?

América y Monterrey se enfrentan el miércoles 2 de septiembre de 2026 por las semifinales de la Leagues Cup . El partido se jugará en el Dignity Health Sports Park de Carson, California, con inicio programado a las 20:30 horas locales del Pacífico.

País o zona Hora de inicio Estados Unidos (Pacífico: Los Ángeles/Carson) 20:30 México (CDMX y centro) 21:30 Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica 21:30 Perú, Colombia, Ecuador y Panamá 22:30 Estados Unidos (Este: Nueva York/Miami) 23:30 Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico 23:30 Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil (Brasilia/São Paulo) 00:30 España peninsular 05:30

Últimos partidos de América vs. Monterrey

Conoce las estadísticas y últimos resultados de los enfrentamientos entre América vs. Monterrey, que hoy 2 de septiembre chocan por la semifinal de la Leagues Cup 2026.

América 1-0 Monterrey | 7 de febrero de 2026 | Clausura 2026

América 2-1 Monterrey | 29 de noviembre de 2025 | Apertura 2025 | Semifinal

Monterrey 2-0 América | 26 de noviembre de 2025 | Apertura 2025 | Semifinal

Monterrey 2-2 América | 20 de septiembre de 2025 | Apertura 2025

Monterrey 1-0 América | 16 de abril de 2025 | Clausura 2025

Monterrey 1-1 América | 15 de diciembre de 2024 | Apertura 2024 | Final

América 2-1 Monterrey | 12 de diciembre de 2024 | Apertura 2024 | Final

América 2-1 Monterrey | 27 de octubre de 2024 | Apertura 2024

América 1-1 Monterrey | 3 de febrero de 2024 | Clausura 2024

Monterrey 0-3 América | 28 de octubre de 2023 | Apertura 2023

América 2-1 Monterrey | 8 de abril de 2023 | Clausura 2023

Monterrey 3-2 América | 9 de julio de 2022 | Apertura 2022

Monterrey 2-1 América | 5 de marzo de 2022 | Clausura 2022

América 0-0 Monterrey | 6 de noviembre de 2021 | Apertura 2021

Monterrey 1-0 América | 16 de enero de 2021 | Clausura 2021

América 1-3 Monterrey | 22 de agosto de 2020 | Apertura 2020

Monterrey 0-1 América | 22 de febrero de 2020 | Clausura 2020

América 2-1 Monterrey | 29 de diciembre de 2019 | Apertura 2019 | Final

Monterrey 2-1 América | 26 de diciembre de 2019 | Apertura 2019 | Final

América 4-2 Monterrey | 20 de julio de 2019 | Apertura 2019

Monterrey 3-2 América | 26 de enero de 2019 | Clausura 2019

América 3-0 Monterrey | 11 de agosto de 2018 | Apertura 2018

América 0-0 Monterrey | 14 de abril de 2018 | Clausura 2018

Monterrey 0-0 América | 15 de noviembre de 2017 | Copa Apertura 2017 | Semifinal

Monterrey 2-0 América | 28 de octubre de 2017 | Apertura 2017

América 1-0 Monterrey | 1 de abril de 2017 | Clausura 2017

Monterrey 1-1 América | 1 de octubre de 2016 | Apertura 2016

Monterrey 4-2 América | 21 de mayo de 2016 | Clausura 2016 | Semifinal

América 1-0 Monterrey | 18 de mayo de 2016 | Clausura 2016 | Semifinal

América 3-3 Monterrey | 30 de abril de 2016 | Clausura 2016

Alineaciones posibles de Club América vs. Monterrey