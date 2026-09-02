La semifinal entre Club América y Monterrey reúne a dos de los equipos mexicanos con mayor jerarquía de la Leagues Cup 2026. Las Águilas y Rayados se enfrentan este miércoles 2 de septiembre en el Dignity Health Sports Park de Carson, California, con un objetivo innegociable: ganar para asegurar su lugar en la gran final del torneo. Para ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE, aquí encontrarás los horarios confirmados desde México, Estados Unidos, Perú y el resto de Latinoamérica.
¿A qué hora juega Club América vs. Monterrey por Leagues Cup?
América y Monterrey se enfrentan el miércoles 2 de septiembre de 2026 por las semifinales de la Leagues Cup. El partido se jugará en el Dignity Health Sports Park de Carson, California, con inicio programado a las 20:30 horas locales del Pacífico.
|País o zona
|Hora de inicio
|Estados Unidos (Pacífico: Los Ángeles/Carson)
|20:30
|México (CDMX y centro)
|21:30
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica
|21:30
|Perú, Colombia, Ecuador y Panamá
|22:30
|Estados Unidos (Este: Nueva York/Miami)
|23:30
|Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico
|23:30
|Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil (Brasilia/São Paulo)
|00:30
|España peninsular
|05:30
Últimos partidos de América vs. Monterrey
Conoce las estadísticas y últimos resultados de los enfrentamientos entre América vs. Monterrey, que hoy 2 de septiembre chocan por la semifinal de la Leagues Cup 2026.
- América 1-0 Monterrey | 7 de febrero de 2026 | Clausura 2026
- América 2-1 Monterrey | 29 de noviembre de 2025 | Apertura 2025 | Semifinal
- Monterrey 2-0 América | 26 de noviembre de 2025 | Apertura 2025 | Semifinal
- Monterrey 2-2 América | 20 de septiembre de 2025 | Apertura 2025
- Monterrey 1-0 América | 16 de abril de 2025 | Clausura 2025
- Monterrey 1-1 América | 15 de diciembre de 2024 | Apertura 2024 | Final
- América 2-1 Monterrey | 12 de diciembre de 2024 | Apertura 2024 | Final
- América 2-1 Monterrey | 27 de octubre de 2024 | Apertura 2024
- América 1-1 Monterrey | 3 de febrero de 2024 | Clausura 2024
- Monterrey 0-3 América | 28 de octubre de 2023 | Apertura 2023
- América 2-1 Monterrey | 8 de abril de 2023 | Clausura 2023
- Monterrey 3-2 América | 9 de julio de 2022 | Apertura 2022
- Monterrey 2-1 América | 5 de marzo de 2022 | Clausura 2022
- América 0-0 Monterrey | 6 de noviembre de 2021 | Apertura 2021
- Monterrey 1-0 América | 16 de enero de 2021 | Clausura 2021
- América 1-3 Monterrey | 22 de agosto de 2020 | Apertura 2020
- Monterrey 0-1 América | 22 de febrero de 2020 | Clausura 2020
- América 2-1 Monterrey | 29 de diciembre de 2019 | Apertura 2019 | Final
- Monterrey 2-1 América | 26 de diciembre de 2019 | Apertura 2019 | Final
- América 4-2 Monterrey | 20 de julio de 2019 | Apertura 2019
- Monterrey 3-2 América | 26 de enero de 2019 | Clausura 2019
- América 3-0 Monterrey | 11 de agosto de 2018 | Apertura 2018
- América 0-0 Monterrey | 14 de abril de 2018 | Clausura 2018
- Monterrey 0-0 América | 15 de noviembre de 2017 | Copa Apertura 2017 | Semifinal
- Monterrey 2-0 América | 28 de octubre de 2017 | Apertura 2017
- América 1-0 Monterrey | 1 de abril de 2017 | Clausura 2017
- Monterrey 1-1 América | 1 de octubre de 2016 | Apertura 2016
- Monterrey 4-2 América | 21 de mayo de 2016 | Clausura 2016 | Semifinal
- América 1-0 Monterrey | 18 de mayo de 2016 | Clausura 2016 | Semifinal
- América 3-3 Monterrey | 30 de abril de 2016 | Clausura 2016
Alineaciones posibles de Club América vs. Monterrey
- América: Fernando Tapia, Dagoberto Espinoza, Emilio Lara, Miguel Vázquez, Ramón Juárez del Castillo, Ícaro da Conceição, Edwin Cerrillo, Diego Arriaga, Alexis Gutiérrez, Oscar Perea y Alejandro Cárdenas.
- Monterrey: Luis Cárdenas, Erick Aguirre, Jorge Rodríguez, Carlos Salcedo, Luis Reyes, Fidel Ambriz, Iker Fimbres, Luca Orellano, Roberto de la Rosa, Omar Gálvez y Uros Djurdjevic.