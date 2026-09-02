Toluca y León definirán al primer finalista de la Leagues Cup 2026 este miércoles 2 de septiembre, a partir de las 19:00 horas (CDMX), 20:00 horas (PER/ECU/COL) en una semifinal que se disputará en el Shell Energy Stadium, Houston, Texas. ¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE? Te comparto la lista de horarios por país, canales de TV abierta, cable y streaming online para ver desde México, Estados Unidos y otros países del mundo.
Toluca y León llegan a las semifinales de la Leagues Cup 2026 con campañas sólidas, ofensivas y argumentos suficientes para pelear por el título. Los Diablos Rojos, dirigidos por Antonio Mohamed, iniciaron el torneo con un contundente 3-0 ante Seattle Sounders, luego tropezaron 1-0 frente a LAFC y sellaron su clasificación con un triunfo 3-1 sobre FC Dallas. En los cuartos de final confirmaron su jerarquía al imponerse 2-0 sobre Austin FC, sin conceder espacios ni comprometer su pase.
Por su parte, León, campeón de la edición 2021 bajo el anterior formato, firmó una de las rutas más exigentes de la competencia: superó a Nashville SC (1-0), Orlando City (2-1) e Inter Miami (3-2) en la fase inicial, antes de exhibir su mejor versión con una goleada 3-0 ante Real Salt Lake en cuartos. El duelo entre Toluca y León enfrenta a dos de los equipos mexicanos más consistentes de la Leagues Cup, con un boleto a la final y el prestigio internacional en juego.
¿A qué hora juega Toluca vs. León EN VIVO HOY 2 de septiembre?
Toluca vs. León se jugará el miércoles 2 de septiembre de 2026 en el Shell Energy Stadium de Houston, por las semifinales de la Leagues Cup. El pitazo inicial está programado para las 8:00 p. m. en Houston, equivalente a las 7:00 p. m. en Perú y México (centro).
|País o región
|Ciudad/zona de referencia
|Hora
|Día
|Estados Unidos
|Houston / Dallas / Chicago (CT)
|8:00 p. m.
|Miércoles 2 de septiembre
|México
|CDMX, Toluca, León y centro del país
|7:00 p. m.
|Miércoles 2 de septiembre
|Perú
|Lima
|7:00 p. m.
|Miércoles 2 de septiembre
|Colombia
|Bogotá
|7:00 p. m.
|Miércoles 2 de septiembre
|Ecuador
|Quito y Guayaquil
|7:00 p. m.
|Miércoles 2 de septiembre
|Panamá
|Ciudad de Panamá
|7:00 p. m.
|Miércoles 2 de septiembre
|Estados Unidos
|Nueva York / Miami / Washington (ET)
|9:00 p. m.
|Miércoles 2 de septiembre
|Canadá
|Toronto / Montreal (ET)
|9:00 p. m.
|Miércoles 2 de septiembre
|Venezuela
|Caracas
|8:00 p. m.
|Miércoles 2 de septiembre
|Bolivia
|La Paz / Santa Cruz
|8:00 p. m.
|Miércoles 2 de septiembre
|República Dominicana
|Santo Domingo
|9:00 p. m.
|Miércoles 2 de septiembre
|Puerto Rico
|San Juan
|9:00 p. m.
|Miércoles 2 de septiembre
|Paraguay
|Asunción
|9:00 p. m.
|Miércoles 2 de septiembre
|Chile
|Santiago
|10:00 p. m.
|Miércoles 2 de septiembre
|Argentina
|Buenos Aires
|10:00 p. m.
|Miércoles 2 de septiembre
|Uruguay
|Montevideo
|10:00 p. m.
|Miércoles 2 de septiembre
|Brasil
|Brasilia / São Paulo / Río de Janeiro
|10:00 p. m.
|Miércoles 2 de septiembre
|Estados Unidos
|Denver (MT)
|7:00 p. m.
|Miércoles 2 de septiembre
|Estados Unidos
|Los Ángeles / Las Vegas / Seattle (PT)
|6:00 p. m.
|Miércoles 2 de septiembre
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica
|Hora local
|7:00 p. m.
|Miércoles 2 de septiembre
|España peninsular
|Madrid
|3:00 a. m.
|Jueves 3 de septiembre
|Islas Canarias
|Santa Cruz de Tenerife / Las Palmas
|2:00 a. m.
|Jueves 3 de septiembre
Alineaciones posibles de Toluca vs. León por la Leagues Cup 2026
- Toluca: Luis García (P); Brian García, Bruno Méndez, Federico Pereira, Jesús Gallardo; Franco Romero, Nicolás Castro; Jorge Días Price, Jesús Angulo, Alexis Vega (c); Federico Viñas.
- León: Óscar García; Iván Morales, Jhohan Romaña, Juan Jose Guevara, Sebastián Vegas; José Rodríguez; Jordi Cortizo, Rodrigo Echeverría, Fernando Beltrán, Daniel Arcila; Diber Cambindo.
Datos clave para el partido Toluca FC vs. Club León
- Partido: Toluca FC vs. Club León.
- Instancia: semifinal de la Leagues Cup 2026; el ganador avanzará a la final del torneo.
- Fecha: miércoles 2 de septiembre de 2026.
- Sede: Shell Energy Stadium, en Houston, Texas, Estados Unidos.
- Hora oficial en estadio: 8:00 p. m. de Houston (CT).
- Hora clave para audiencia peruana: 7:00 p. m. en Lima.
- Hora clave para audiencia mexicana: 7:00 p. m. del centro de México, aplicable para seguidores en Toluca, León y Ciudad de México.