Toluca y León definirán al primer finalista de la Leagues Cup 2026 este miércoles 2 de septiembre, a partir de las 19:00 horas (CDMX), 20:00 horas (PER/ECU/COL) en una semifinal que se disputará en el Shell Energy Stadium, Houston, Texas . ¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE? Te comparto la lista de horarios por país, canales de TV abierta, cable y streaming online para ver desde México, Estados Unidos y otros países del mundo.

Toluca y León llegan a las semifinales de la Leagues Cup 2026 con campañas sólidas, ofensivas y argumentos suficientes para pelear por el título. Los Diablos Rojos, dirigidos por Antonio Mohamed, iniciaron el torneo con un contundente 3-0 ante Seattle Sounders, luego tropezaron 1-0 frente a LAFC y sellaron su clasificación con un triunfo 3-1 sobre FC Dallas. En los cuartos de final confirmaron su jerarquía al imponerse 2-0 sobre Austin FC, sin conceder espacios ni comprometer su pase.

Por su parte, León, campeón de la edición 2021 bajo el anterior formato, firmó una de las rutas más exigentes de la competencia: superó a Nashville SC (1-0), Orlando City (2-1) e Inter Miami (3-2) en la fase inicial, antes de exhibir su mejor versión con una goleada 3-0 ante Real Salt Lake en cuartos. El duelo entre Toluca y León enfrenta a dos de los equipos mexicanos más consistentes de la Leagues Cup, con un boleto a la final y el prestigio internacional en juego.

Revisa los canales de TV y dónde ver streaming online el partido Toluca FC vs. Club León EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE por la semifinal de la Leagues Cup 2026. (Foto: Composición Mag) / Jairo Rúa

¿A qué hora juega Toluca vs. León EN VIVO HOY 2 de septiembre?

Toluca vs. León se jugará el miércoles 2 de septiembre de 2026 en el Shell Energy Stadium de Houston, por las semifinales de la Leagues Cup. El pitazo inicial está programado para las 8:00 p. m. en Houston, equivalente a las 7:00 p. m. en Perú y México (centro).

País o región Ciudad/zona de referencia Hora Día Estados Unidos Houston / Dallas / Chicago (CT) 8:00 p. m. Miércoles 2 de septiembre México CDMX, Toluca, León y centro del país 7:00 p. m. Miércoles 2 de septiembre Perú Lima 7:00 p. m. Miércoles 2 de septiembre Colombia Bogotá 7:00 p. m. Miércoles 2 de septiembre Ecuador Quito y Guayaquil 7:00 p. m. Miércoles 2 de septiembre Panamá Ciudad de Panamá 7:00 p. m. Miércoles 2 de septiembre Estados Unidos Nueva York / Miami / Washington (ET) 9:00 p. m. Miércoles 2 de septiembre Canadá Toronto / Montreal (ET) 9:00 p. m. Miércoles 2 de septiembre Venezuela Caracas 8:00 p. m. Miércoles 2 de septiembre Bolivia La Paz / Santa Cruz 8:00 p. m. Miércoles 2 de septiembre República Dominicana Santo Domingo 9:00 p. m. Miércoles 2 de septiembre Puerto Rico San Juan 9:00 p. m. Miércoles 2 de septiembre Paraguay Asunción 9:00 p. m. Miércoles 2 de septiembre Chile Santiago 10:00 p. m. Miércoles 2 de septiembre Argentina Buenos Aires 10:00 p. m. Miércoles 2 de septiembre Uruguay Montevideo 10:00 p. m. Miércoles 2 de septiembre Brasil Brasilia / São Paulo / Río de Janeiro 10:00 p. m. Miércoles 2 de septiembre Estados Unidos Denver (MT) 7:00 p. m. Miércoles 2 de septiembre Estados Unidos Los Ángeles / Las Vegas / Seattle (PT) 6:00 p. m. Miércoles 2 de septiembre Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica Hora local 7:00 p. m. Miércoles 2 de septiembre España peninsular Madrid 3:00 a. m. Jueves 3 de septiembre Islas Canarias Santa Cruz de Tenerife / Las Palmas 2:00 a. m. Jueves 3 de septiembre

Alineaciones posibles de Toluca vs. León por la Leagues Cup 2026

Toluca: Luis García (P); Brian García, Bruno Méndez, Federico Pereira, Jesús Gallardo; Franco Romero, Nicolás Castro; Jorge Días Price, Jesús Angulo, Alexis Vega (c); Federico Viñas.

León: Óscar García; Iván Morales, Jhohan Romaña, Juan Jose Guevara, Sebastián Vegas; José Rodríguez; Jordi Cortizo, Rodrigo Echeverría, Fernando Beltrán, Daniel Arcila; Diber Cambindo.

Datos clave para el partido Toluca FC vs. Club León

Partido: Toluca FC vs. Club León.

Toluca FC vs. Club León. Instancia: semifinal de la Leagues Cup 2026; el ganador avanzará a la final del torneo.

semifinal de la Leagues Cup 2026; el ganador avanzará a la final del torneo. Fecha: miércoles 2 de septiembre de 2026.

miércoles 2 de septiembre de 2026. Sede: Shell Energy Stadium, en Houston, Texas, Estados Unidos.

Shell Energy Stadium, en Houston, Texas, Estados Unidos. Hora oficial en estadio: 8:00 p. m. de Houston (CT).

8:00 p. m. de Houston (CT). Hora clave para audiencia peruana: 7:00 p. m. en Lima.

7:00 p. m. en Lima. Hora clave para audiencia mexicana: 7:00 p. m. del centro de México, aplicable para seguidores en Toluca, León y Ciudad de México.