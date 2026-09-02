Conoce los horarios por país para ver el partido entre Toluca FC vs. Club León EN VIVO y EN DIRECTO ONLIEN este miércoles 2 de septiembre por la semifinal de la Leagues Cup 2026. (Foto: Composición Mag)
Conoce los horarios por país para ver el partido entre Toluca FC vs. Club León EN VIVO y EN DIRECTO ONLIEN este miércoles 2 de septiembre por la semifinal de la Leagues Cup 2026. (Foto: Composición Mag)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
Jairo Rúa

Toluca y León definirán al primer finalista de la Leagues Cup 2026 este miércoles 2 de septiembre, a partir de las 19:00 horas (CDMX), 20:00 horas (PER/ECU/COL) en una semifinal que se disputará en el Shell Energy Stadium, Houston, Texas. ¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE? Te comparto la lista de horarios por país, canales de TV abierta, cable y streaming online para ver desde México, Estados Unidos y otros países del mundo.

Toluca y León llegan a las semifinales de la Leagues Cup 2026 con campañas sólidas, ofensivas y argumentos suficientes para pelear por el título. Los Diablos Rojos, dirigidos por Antonio Mohamed, iniciaron el torneo con un contundente 3-0 ante Seattle Sounders, luego tropezaron 1-0 frente a LAFC y sellaron su clasificación con un triunfo 3-1 sobre FC Dallas. En los cuartos de final confirmaron su jerarquía al imponerse 2-0 sobre Austin FC, sin conceder espacios ni comprometer su pase.

Por su parte, León, campeón de la edición 2021 bajo el anterior formato, firmó una de las rutas más exigentes de la competencia: superó a Nashville SC (1-0), Orlando City (2-1) e Inter Miami (3-2) en la fase inicial, antes de exhibir su mejor versión con una goleada 3-0 ante Real Salt Lake en cuartos. El duelo entre Toluca y León enfrenta a dos de los equipos mexicanos más consistentes de la Leagues Cup, con un boleto a la final y el prestigio internacional en juego.

Revisa los canales de TV y dónde ver streaming online el partido Toluca FC vs. Club León EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE por la semifinal de la Leagues Cup 2026. (Foto: Composición Mag)
Revisa los canales de TV y dónde ver streaming online el partido Toluca FC vs. Club León EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE por la semifinal de la Leagues Cup 2026. (Foto: Composición Mag)
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¿A qué hora juega Toluca vs. León EN VIVO HOY 2 de septiembre?

Toluca vs. León se jugará el miércoles 2 de septiembre de 2026 en el Shell Energy Stadium de Houston, por las semifinales de la Leagues Cup. El pitazo inicial está programado para las 8:00 p. m. en Houston, equivalente a las 7:00 p. m. en Perú y México (centro).

País o regiónCiudad/zona de referenciaHoraDía
Estados UnidosHouston / Dallas / Chicago (CT)8:00 p. m.Miércoles 2 de septiembre
MéxicoCDMX, Toluca, León y centro del país7:00 p. m.Miércoles 2 de septiembre
PerúLima7:00 p. m.Miércoles 2 de septiembre
ColombiaBogotá7:00 p. m.Miércoles 2 de septiembre
EcuadorQuito y Guayaquil7:00 p. m.Miércoles 2 de septiembre
PanamáCiudad de Panamá7:00 p. m.Miércoles 2 de septiembre
Estados UnidosNueva York / Miami / Washington (ET)9:00 p. m.Miércoles 2 de septiembre
CanadáToronto / Montreal (ET)9:00 p. m.Miércoles 2 de septiembre
VenezuelaCaracas8:00 p. m.Miércoles 2 de septiembre
BoliviaLa Paz / Santa Cruz8:00 p. m.Miércoles 2 de septiembre
República DominicanaSanto Domingo9:00 p. m.Miércoles 2 de septiembre
Puerto RicoSan Juan9:00 p. m.Miércoles 2 de septiembre
ParaguayAsunción9:00 p. m.Miércoles 2 de septiembre
ChileSantiago10:00 p. m.Miércoles 2 de septiembre
ArgentinaBuenos Aires10:00 p. m.Miércoles 2 de septiembre
UruguayMontevideo10:00 p. m.Miércoles 2 de septiembre
BrasilBrasilia / São Paulo / Río de Janeiro10:00 p. m.Miércoles 2 de septiembre
Estados UnidosDenver (MT)7:00 p. m.Miércoles 2 de septiembre
Estados UnidosLos Ángeles / Las Vegas / Seattle (PT)6:00 p. m.Miércoles 2 de septiembre
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa RicaHora local7:00 p. m.Miércoles 2 de septiembre
España peninsularMadrid3:00 a. m.Jueves 3 de septiembre
Islas CanariasSanta Cruz de Tenerife / Las Palmas2:00 a. m.Jueves 3 de septiembre

Alineaciones posibles de Toluca vs. León por la Leagues Cup 2026

  • Toluca: Luis García (P); Brian García, Bruno Méndez, Federico Pereira, Jesús Gallardo; Franco Romero, Nicolás Castro; Jorge Días Price, Jesús Angulo, Alexis Vega (c); Federico Viñas.
  • León: Óscar García; Iván Morales, Jhohan Romaña, Juan Jose Guevara, Sebastián Vegas; José Rodríguez; Jordi Cortizo, Rodrigo Echeverría, Fernando Beltrán, Daniel Arcila; Diber Cambindo.

Datos clave para el partido Toluca FC vs. Club León

  • Partido: Toluca FC vs. Club León.
  • Instancia: semifinal de la Leagues Cup 2026; el ganador avanzará a la final del torneo.
  • Fecha: miércoles 2 de septiembre de 2026.
  • Sede: Shell Energy Stadium, en Houston, Texas, Estados Unidos.
  • Hora oficial en estadio: 8:00 p. m. de Houston (CT).
  • Hora clave para audiencia peruana: 7:00 p. m. en Lima.
  • Hora clave para audiencia mexicana: 7:00 p. m. del centro de México, aplicable para seguidores en Toluca, León y Ciudad de México.
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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