La final de la Leagues Cup ya está definida: Toluca y Monterrey se medirán por el título este domingo 6 de septiembre en el Shell Energy Stadium de Houston, a partir de las 19:15 de Ciudad de México y Perú, 20:15 ET de Estados Unidos y 21:15 de Argentina/Chile . El partido definirá al nuevo campeón de una competencia que, en sus ediciones anteriores, había sido dominada por clubes estadounidenses. Conoce los horarios por país para seguir la cobertura del enfrentamiento desde el lugar que te encuentres.

Toluca y Monterrey protagonizarán la final de la Leagues Cup 2026 tras superar unas semifinales de máxima exigencia. Los Diablos Rojos se convirtieron en los primeros finalistas al derrotar 2-0 al León en el Shell Energy Stadium de Houston, Texas, con anotaciones de Federico Pereira y Federico Viñas. Más tarde, Rayados eliminó al América en una dramática tanda de penales, después de igualar 2-2 en tiempo regular en el Dignity Health Sports Park de Carson, California. Diego Rossi y Lucas Ocampos marcaron para el conjunto regiomontano, que selló su clasificación y mantiene intacta la ilusión de conseguir el primer título de la etapa de Matías Almeyda.

¿A qué hora juega Toluca vs. Monterrey EN VIVO HOY 6 de septiembre en México?

La final de la Leagues Cup 2026 entre Toluca y Monterrey se juega el domingo 6 de septiembre, a las 19:15 horas de Ciudad de México, en el Shell Energy Stadium de Houston, Texas . En México, se podrá seguir por Apple TV e Imagen TV.

Zona horaria de México Ciudades de referencia Hora de la final Toluca vs. Monterrey Tiempo del Noroeste (UTC−7) Tijuana, Mexicali, Ensenada, Tecate, Rosarito 18:15 h Tiempo del Pacífico (UTC−7) Hermosillo, Nogales, Guaymas, Ciudad Obregón, San Luis Río Colorado 18:15 h Tiempo del Pacífico (UTC−7) Culiacán, Mazatlán, Los Mochis, Durango, Tepic, La Paz 18:15 h Tiempo del Centro (UTC−6) Ciudad de México, Toluca, Monterrey, Guadalajara, Puebla, Querétaro, León, Mérida, Cancún* 19:15 h Tiempo del Centro (UTC−6) Aguascalientes, San Luis Potosí, Morelia, Veracruz, Oaxaca, Tuxtla Gutiérrez, Villahermosa, Torreón 19:15 h Tiempo del Sureste (UTC−5) Cancún, Playa del Carmen, Chetumal, Tulum, Cozumel 20:15 h

Si estás en CDMX, Toluca, Monterrey, Guadalajara o gran parte del país , el partido inicia a las 7:15 p. m.

, el partido inicia a las En Tijuana, Mexicali, Sonora, Sinaloa, Baja California Sur, Nayarit y Durango , comienza una hora antes: 6:15 p. m.

, comienza una hora antes: En Cancún, Playa del Carmen, Tulum y Chetumal , arranca una hora después respecto a CDMX: 8:15 p. m.

, arranca una hora después respecto a CDMX: La sede está en Houston , donde el silbatazo inicial será a las 9:15 p. m. hora local (ET) ; equivale a las 7:15 p. m. en Ciudad de México .espndeportes.

, donde el silbatazo inicial será a las ; equivale a las .espndeportes. La transmisión anunciada para México será por Apple TV e Imagen TV.

¿A qué hora juega Toluca vs. Monterrey EN VIVO HOY 6 de septiembre en EE.UU.?

La final de la Leagues Cup 2026 entre Toluca y Monterrey se jugará el domingo 6 de septiembre en el Shell Energy Stadium de Houston, Texas, con inicio programado para las 8:15 p. m. hora local de Houston (CT), 9:15 p. m. del Este y 6:15 p. m. del Pacífico.

Zona horaria de EE. UU. Ciudades de referencia Hora del partido Eastern Time (ET) Nueva York, Miami, Washington D. C., Boston, Atlanta, Orlando, Filadelfia, Detroit 9:15 p. m. Central Time (CT) Houston, Dallas, Chicago, San Antonio, Austin, Minneapolis, Nueva Orleans, Nashville 8:15 p. m. Mountain Time (MT) Denver, Phoenix, Salt Lake City, Albuquerque, El Paso, Boise 7:15 p. m. Pacific Time (PT) Los Ángeles, San Diego, San Francisco, Las Vegas, Seattle, Portland 6:15 p. m. Alaska Time (AKDT) Anchorage, Fairbanks, Juneau 5:15 p. m. Hawaii-Aleutian Time (HST) Honolulu, Hilo, Kahului 3:15 p. m.

La referencia principal es Houston: 8:15 p. m. CT , pues allí se disputa la final.

, pues allí se disputa la final. En la costa este, el partido comenzará a las 9:15 p. m. ET ; es un horario nocturno, especialmente relevante para audiencias de Nueva York, Miami, Orlando y Washington D. C.

; es un horario nocturno, especialmente relevante para audiencias de Nueva York, Miami, Orlando y Washington D. C. En California y toda la costa oeste será a las 6:15 p. m. PT , una franja de tarde ideal para Los Ángeles, San Diego, San Francisco, Las Vegas y Seattle.

, una franja de tarde ideal para Los Ángeles, San Diego, San Francisco, Las Vegas y Seattle. En ciudades de la zona Mountain, como Denver, Phoenix y Salt Lake City, el arranque está previsto a las 7:15 p. m.

El encuentro enfrentará a dos clubes de Liga MX por el título de la Leagues Cup y podrá seguirse en Estados Unidos por Apple TV y Univision, según las programaciones publicadas.