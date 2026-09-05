Atlético de San Luis recibe a Chivas este sábado 5 de septiembre por la jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX, en un partido clave para las aspiraciones de ambos equipos en el campeonato . El duelo se jugará desde las 17:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Libertad Financiera de San Luis Potosí. ¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO? La transmisión para México estará disponible por ESPN y Disney+ Premium, que ofrecerá la cobertura minuto a minuto con goles, alineaciones, estadísticas y las principales incidencias del encuentro.

Atlético de San Luis llega fortalecido a su choque ante Chivas tras firmar su primera victoria del Apertura 2026: un contundente 3-1 frente a Monterrey en el Gigante de Acero. David Rodríguez, Rafael Llorente y Óscar Macías marcaron en una noche clave para el equipo dirigido por Diego Mejía, que alcanzó los seis puntos luego de seis jornadas. Con un balance de un triunfo, tres empates y dos derrotas, los potosinos se ubican en el puesto 13 de la tabla de posiciones de la Liga MX y buscarán confirmar su reacción ante uno de los candidatos de la competición.

Chivas de Guadalajara, en cambio, arriba después de igualar 1-1 con Pachuca en el Estadio Hidalgo. Roberto Alvarado abrió el marcador apenas a los dos minutos, pero Salomón Rondón convirtió un penal en el complemento para sellar el empate. El Rebaño de Gabriel Milito mantiene un rendimiento competitivo en el Apertura 2026: suma 11 puntos gracias a tres victorias, dos empates y una derrota, números que lo sitúan en el quinto puesto de la clasificación. Ante San Luis, Guadalajara intentará recuperar terreno y acercarse a la parte alta de la Liga MX.

¿A qué hora juega San Luis vs. Chivas de Guadalajara HOY 5 de septiembre por la Liga MX?

Atlético de San Luis recibe a Chivas de Guadalajara este sábado 5 de septiembre de 2026, por la jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX. El inicio está programado para las 17:00 horas del centro de México, en el Estadio Libertad Financiera de San Luis Potosí.

País o región Hora local México 17:00 Estados Unidos (ET) 19:00 Estados Unidos (PT) 16:00 Argentina 20:00 Colombia 18:00 Chile 19:00 Perú 18:00 España 01:00 del domingo 6 de septiembre

¿Qué canal transmite el partido San Luis vs. Chivas EN VIVO por TV y Streaming Online?

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