América se juega este jueves su clasificación en la última jornada de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026, con una exigente visita al Austin FC. Las Águilas enfrentarán a uno de los clubes más sólidos de la MLS en el torneo, en un partido decisivo para sus aspiraciones internacionales. El encuentro se disputará desde las 18:30 horas, tiempo de Ciudad de México, en el Q2 Stadium de Austin, Texas .

¿Qué canal TV transmite el partido América vs. Austin FC EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE por Leagues Cup?

América vs. Austin FC se juega hoy, jueves 13 de agosto, a las 18:30 horas de México (19:30 en Austin y Lima). La opción de transmisión confirmada y consistente para seguirlo en vivo es Apple TV con MLS Season Pass.

País / región TV tradicional Online / streaming Acceso México No hay canal de TV abierta o de paga confirmado para el partido Apple TV / MLS Season Pass Suscripción de pago Estados Unidos Sin señal lineal confirmada de forma oficial para este encuentro Apple TV / MLS Season Pass Suscripción de pago Perú y Latinoamérica Sin canal de TV confirmado Apple TV / MLS Season Pass, según disponibilidad regional Suscripción de pago Otros territorios Sin canal lineal confirmado Apple TV / MLS Season Pass Disponible en los territorios habilitados por la plataforma

El duelo de la tercera jornada entre América y Austin FC se podrá seguir oficialmente por la plataforma de Apple TV, mediante el MLS Season Pass. Apple incluye el partido en su catálogo oficial de eventos deportivos.

Para México, los reportes de programación coinciden en que el encuentro inicia a las 18:30 horas y se emite por Apple TV ; no figura una alternativa confirmada por televisión abierta ni por una señal de cable mexicana.

En Estados Unidos y otros mercados, aunque existen acuerdos generales de la Leagues Cup con cadenas como FOX Sports, Univision/TUDN, TSN o RDS para encuentros seleccionados, no hay una señal tradicional verificada específicamente para este América vs. Austin FC. Por ello, Apple TV con MLS Season Pass es la ruta más segura para ver el partido completo en directo.

Para usuarios en Perú, la hora de inicio es a las 19:30. Conviene ingresar con anticipación a Apple TV y comprobar que MLS Season Pass esté activo en la cuenta, ya que la disponibilidad depende del catálogo regional.

¿A qué hora juega América vs. Austin FC EN VIVO HOY 13 de agosto?

América vs. Austin FC se juega hoy, jueves 13 de agosto, a las 6:30 p. m. en México (CDMX) , en el Q2 Stadium de Austin. La transmisión confirmada es por Apple TV / MLS Season Pass.

País o zona Hora de inicio México (CDMX) 6:30 p. m. Estados Unidos (Centro, incluido Austin) 7:30 p. m. Estados Unidos (Este) 8:30 p. m. Estados Unidos (Pacífico) 5:30 p. m. Perú 7:30 p. m. Colombia 7:30 p. m. Ecuador 7:30 p. m. Venezuela 8:30 p. m. Bolivia 8:30 p. m. Chile 8:30 p. m. Paraguay 8:30 p. m. Argentina 9:30 p. m. Uruguay 9:30 p. m. Brasil (Brasilia) 9:30 p. m. España (peninsular) 2:30 a. m. del viernes 14

Los aficionados en México podrán seguir el encuentro desde las 6:30 p. m., mientras que en Perú, Colombia y Ecuador el pitazo inicial será una hora más tarde, a las 7:30 p. m. Para el público de Estados Unidos, la hora depende de la zona: 7:30 p. m. en Austin y el horario central, 8:30 p. m. en la costa este y 5:30 p. m. en el Pacífico.

En el Cono Sur, el partido comenzará a las 8:30 p. m. en Chile, Bolivia, Paraguay y Venezuela; Argentina, Uruguay y Brasil lo recibirán a las 9:30 p. m. En España, en cambio, habrá que verlo de madrugada: inicia a las 2:30 a. m. del viernes.

La señal verificada para ver América vs. Austin FC en vivo es Apple TV, mediante MLS Season Pass. No hay una transmisión de TV abierta confirmada para este encuentro, por lo que conviene tener acceso a la plataforma antes del inicio.