Este sábado 19 de septiembre, se llevará a cabo el Segundo Simulacro Nacional de México 2026, como medida de prevención ante un terremoto de magnitud mayor a 7 grados, para que la población esté preparada ante este desastre natural. Históricamente, Guerrero (Acapulco) ha sido una de las regiones más afectadas por diversos desastres naturales, por lo que será importante saber a qué hora va a sonar la alerta sísmica durante el simulacro este 19 de septiembre .

Pantalla de un smartphone recibiendo la notificación oficial de prueba sísmica. En el estado de Guerrero se activará el protocolo de alerta temprana a través de telefonía celular este 19 de septiembre. | Imagen referencial creada por Gestión Mix utilizando la IA de Gemini / Composición GEC / Ronie Bautista

¿A qué hora sonará la alerta sísmica en Acapulco el 19 de septiembre de 2026?

La alerta sísmica sonará en Acapulco a las 12:00 horas del sábado 19 de septiembre de 2026, como parte del Segundo Simulacro Nacional 2026. A esa hora se activarán los altavoces de alertamiento en las zonas contempladas de Guerrero y también se enviará una notificación de emergencia a los teléfonos celulares.

El ejercicio tendrá como objetivo poner a prueba la capacidad de respuesta de la población ante un sismo y fortalecer los protocolos de Protección Civil.

Zona horaria Hora del simulacro Estados / zonas Noroeste (UTC−8) 10:00 a. m. Baja California Pacífico (UTC−7) 11:00 a. m. Baja California Sur, Nayarit, Sinaloa y Sonora Centro (UTC−6) 12:00 p. m. CDMX, Guerrero, Puebla, Oaxaca, Jalisco, Michoacán y la mayoría de los estados Sureste (UTC−5) 1:00 p. m. Quintana Roo Frontera norte Puede variar según municipio Algunos municipios fronterizos tienen un huso distinto al resto de su estado

¿Por qué sonará la alerta sísmica en México el 19 de septiembre de 2026?

La alerta sísmica sonará en México este sábado 19 de septiembre de 2026 como parte del Segundo Simulacro Nacional 2026, un ejercicio preventivo organizado para preparar a la población ante una eventual emergencia por sismo. La activación de los sistemas de alertamiento no significa que esté ocurriendo un terremoto real, sino que permitirá evaluar la respuesta de ciudadanos, autoridades y servicios de emergencia.

El simulacro también busca fortalecer la cultura de prevención y protección civil, así como identificar posibles fallas en los protocolos de evacuación y comunicación. Durante el ejercicio, la población deberá seguir las indicaciones de las autoridades, mantener la calma y poner en práctica las medidas de seguridad establecidas para casos de sismo.