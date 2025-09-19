El 19 de septiembre de 2025, México llevará a cabo un simulacro histórico de terremoto que activará por primera vez una alerta sísmica masiva en más de 80 millones de teléfonos celulares. Este nuevo sistema, conocido como Cell Broadcast, enviará una alerta directamente a los dispositivos sin necesidad de internet, saldo o datos, siempre y cuando el teléfono esté encendido y con señal. El mensaje en pantalla dirá: “Esto es un simulacro. Este es un mensaje para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México”.

Este simulacro conmemora dos fechas trágicas en la historia del país: los 40 años del terremoto de 1985, que marcó un antes y un después en la protección civil, y el sismo de magnitud 7.1 de 2017, ocurrido en la misma fecha. La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) ha explicado que esta nueva herramienta no solo alertará sobre sismos, sino también sobre huracanes, incendios, inundaciones y otras emergencias, demostrando un avance significativo en la seguridad nacional.

Además de los teléfonos celulares, la alerta sonará simultáneamente en 14,491 altavoces distribuidos en nueve entidades federativas: Ciudad de México, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Michoacán, Morelos, Colima, Chiapas y el Estado de México. Esta cobertura dual busca garantizar que la población reciba la notificación de manera efectiva.

Recuerde mantener tu mochila de emergencia a la mano, siempre verificando la fecha de caducidad de sus artículos. | Crédito: simulacronacional.sspc.gob.mx

¿A qué hora sonará la alerta sísmica en tu teléfono durante el Segundo Simulacro Nacional 2025 en México?

Tomando como referencia las 12:00 horas (Tiempo del Centro de México), hora en la que se llevará a cabo el Segundo Simulacro Nacional 2025 en la Ciudad de México (CDMX), la alerta sísmica sonará tanto en los más de 14 mil altavoces instalados en las calles de 11 estados del país azteca como en los teléfonos celulares de los ciudadanos segundos antes de la ocurrencia del eventual sismo.

Asimismo, la alerta sísmica se difundirá a través de estaciones de radio y televisión abierta tanto en la Ciudad de México como en varias ciudades del país, así como en los receptores multi-alerta compatibles con el estándar NOAA-EAS/SAME-SARMEX, en el caso de la capital azteca.

Mapa donde sonará la alerta sísmica del Segundo Simulacro Nacional 2025 en México

¿Qué hacer si la alerta sísmica suena antes o después del Segundo Simulacro Nacional 2025 en México?

Es importante estar preparados para cualquier eventualidad durante el Simulacro Nacional. Si la alerta sísmica suena antes de las 12:00 horas, el horario programado para el inicio del simulacro, debes actuar como si fuera un sismo real. Asimismo, si la alerta se activa después de las 12:00 horas, sigue las mismas indicaciones de seguridad. La idea es que cada persona practique su plan de emergencia y sepa cómo reaccionar ante un sismo.

¿Qué hago si no recibo la alerta sísmica en mi celular?

Si no recibiste la alerta sísmica durante el simulacro, es posible que te encuentres fuera de la Ciudad de México o su zona conurbada. Sin embargo, puedes activar las alertas de Google en tu teléfono Android. Para ello, asegúrate de tener conexión a internet (Wi-Fi o datos) y sigue estos pasos:

Abre la aplicación de Configuración de tu teléfono.

de tu teléfono. Ve a Seguridad y emergencia y luego a Alertas de terremotos . Si no encuentras esa opción, busca en Ubicación > Avanzada > Alertas de terremotos .

y luego a . Si no encuentras esa opción, busca en > > . Activa la función de Alertas de terremoto.

El ejercicio de simulacro será a las 12:00 horas tiempo del centro de México. | Crédito: simulacronacional.sspc.gob.mx

Epicentro del sismo del Simulacro Nacional 2024 en la Ciudad de México

Para este Segundo Simulacro Nacional de Sismo del 19 de septiembre de 2025, se ha establecido un escenario hipotético de un sismo de magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Se espera que los efectos de este temblor se sientan en gran parte del sur del país azteca, incluyendo la Ciudad de México. Ante esta situación, es fundamental mantener la calma y seguir las indicaciones de las autoridades.

HIPÓTESIS SEGUNDO SIMULACRO NACIONAL 2025 19 DE SEPTIEMBRE Magnitud 8.1 Profundidad 15 km Latitud/Longitud 18°11”24” N, 102°31”48” W Epicentro Lázaro Cárdenas, Michoacán Alerta pública Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Tlaxcala y Chiapas Posibles daños estimados en Guerrero, Morelos y Ciudad de México Viviendas, infraestructura, edificios históricos, instalaciones estratégicas, líneas vitales. Severo Michoacán, Guerrero, Jalisco y Ciudad de México. Fuerte y muy fuerte Colima, Oaxaca, Morelos, Estado de México Moderado Guanajuato, Puebla, Tlaxcala y Veracruz

¿Cómo funciona el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX)?

El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) es una red de sensores que monitorea constantemente la actividad sísmica. Cuando uno de estos sensores detecta un temblor de gran magnitud, envía una señal de inmediato a una central. Esta central procesa la información para calcular la intensidad y el epicentro del sismo. Si la magnitud representa un riesgo para una región específica, el sistema emite una alerta que se propaga a los dispositivos móviles compatibles en esa zona, dando a la población valiosos segundos para reaccionar.