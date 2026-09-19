El próximo sábado 19 de septiembre de 2026, millones de personas en México recibirán una alerta en su teléfono celular como parte del Segundo Simulacro Nacional . El aviso está programado para las 12:00 horas, tiempo del centro de México, y no corresponde a un sismo real: será una prueba nacional para evaluar la reacción de la población, autoridades, brigadas y sistemas de alertamiento.

La fecha no es casual. El 19 de septiembre está ligado a la memoria sísmica del país por los terremotos de 1985 y 2017. Pero el objetivo del ejercicio no es generar miedo ni revivir esos momentos, sino convertir la prevención en una rutina: saber qué hacer, por dónde salir y con quién reunirse si ocurre una emergencia real.

¿A qué hora sonará la alerta?

La alerta del Simulacro Nacional 2026 se activará a las 12:00 horas del sábado 19 de septiembre, bajo el horario del centro de México. El ejercicio tendrá alcance nacional, por lo que el horario local puede variar según la entidad.

Zona horaria Hora de la alerta el 19 de septiembre Centro de México: CDMX, Edomex, Puebla, Jalisco, Nuevo León y otras entidades 12:00 horas Noroeste: Sonora y Sinaloa 11:00 horas Pacífico: Baja California Sur, Chihuahua, Nayarit y Sonora* 11:00 horas Noroeste: Baja California 10:00 horas Sureste: Quintana Roo 13:00 horas

*La hora exacta depende del huso horario oficial vigente en cada estado. La referencia nacional del simulacro es siempre las 12:00 horas, tiempo del centro de México.

Además de la notificación en celulares, en las zonas que cuentan con infraestructura de alerta sísmica también podrán activarse altavoces, así como transmisiones especiales en radio y televisión. El aviso forma parte de un ejercicio preventivo; no debes asumir que hay un movimiento telúrico real sólo porque tu teléfono emita un sonido fuerte.

¿Por qué sonará tu celular?

La alerta llegará mediante una tecnología conocida como Cell Broadcast o difusión celular. A diferencia de un SMS convencional, este sistema no manda mensajes uno por uno ni necesita conocer el número telefónico de cada usuario. Envía una señal simultánea a los dispositivos conectados a antenas móviles dentro de un área determinada.

En términos prácticos, esto permite que un aviso de emergencia llegue a millones de teléfonos de forma casi inmediata. El objetivo es complementar los altavoces de alerta sísmica, la radio, la televisión y los protocolos internos de escuelas, oficinas, comercios y edificios habitacionales.

De acuerdo con los reportes sobre el ejercicio, los celulares compatibles podrían mostrar una notificación que identificará claramente que se trata del Segundo Simulacro Nacional 2026, acompañada de un tono distintivo y vibración. La finalidad es que las personas reconozcan el tipo de mensaje y practiquen una respuesta ordenada.

Duda frecuente Respuesta útil ¿Necesito descargar una app? No. La alerta se distribuye por la red móvil mediante Cell Broadcast. ¿Debo tener internet o datos móviles? No necesariamente. El sistema no depende de Wi-Fi ni de datos móviles para enviar el aviso. ¿Necesito saldo? No. El alertamiento no funciona como un SMS con costo para el usuario. ¿Todos los celulares sonarán? El alcance depende de la compatibilidad del equipo, configuración de alertas y conexión a la red móvil en ese momento. ¿Es un sismo real? No. El mensaje debe indicar que es un simulacro. Aun así, úsalo para practicar tu protocolo.

La hipótesis del Simulacro Nacional

Para la Ciudad de México y parte de la zona centro, el escenario planteado contempla un sismo hipotético de magnitud 7.7, con epicentro en Tehuacán, Puebla. Sin embargo, la convocatoria nacional permite que las entidades e inmuebles adapten la hipótesis a los riesgos más relevantes de su ubicación.

Esto es importante porque México no enfrenta un solo tipo de peligro. Mientras en algunas zonas el ejercicio se enfoca en sismos, otras entidades pueden trabajar escenarios asociados con huracanes, inundaciones, incendios, fugas de gas, deslaves u otros riesgos locales.

Un simulacro bien hecho no consiste únicamente en salir del edificio cuando suena la alarma. Sirve para detectar fallas: rutas obstruidas, puntos de reunión mal definidos, personas que requieren apoyo, falta de botiquín o brigadas que no conocen sus funciones.

Qué hacer cuando llegue el aviso

Si estás en casa, en el trabajo, en una escuela o en un comercio, toma el mensaje como la señal de inicio para poner en marcha tu plan de protección civil.

Mantén la calma y evita correr, empujar o regresar por objetos personales.

Sigue la ruta de evacuación previamente acordada, siempre que las condiciones del inmueble lo indiquen.

Dirígete al punto de reunión y pasa lista de las personas que están contigo.

Identifica salidas, escaleras, zonas de menor riesgo y posibles obstáculos.

Revisa si tu mochila de emergencia está completa y en un lugar accesible.

Al terminar, comenta qué funcionó y qué debe corregirse para mejorar el plan familiar o laboral.

La recomendación oficial es registrar viviendas, escuelas, centros de trabajo y espacios comunitarios en la plataforma del Simulacro Nacional. El registro es gratuito y permite formalizar la participación; después del ejercicio se puede obtener una constancia.

El mensaje que llegue a tu celular el 19 de septiembre no será una alarma para entrar en pánico. Será una oportunidad concreta para comprobar si tú, tu familia y tu lugar de trabajo realmente están listos para reaccionar en los primeros segundos de una emergencia.