La Lluvia de Perseidas es el espectáculo más impresionante de lluvia de meteoros de este 2025, que ocurre justamente sobre la temporada de verano en los Estados Unidos. Este fenómeno astronómico tendrá su pico máximo de visibilidad en EE.UU. entre la noche del 12 y la madrugada del 13 de agosto, por lo que aquí te cuento cuál es el mejor horario para su visualización desde cualquiera de los 50 estados del territorio estadounidense.

La lluvia de estrellas Perseidas, llamada 'Las lágrimas de San Lorenzo', es un fenómeno celeste que se ve en el hemisferio norte. (Foto: Samuel de Roman/Anadolu via Getty Images)

¿A qué hora ver la Lluvia de Perseidas 2025 en Estados Unidos?

Para que pueda observar el pico máximo de actividad de la Lluvia de Perseidas o Lluvia de Meteoros, debes saber que será entre la noche del martes 12 y la madrugada del miércoles 13 de agosto.

Para todos los que se encuentren en la Costa Este de Estados Unidos, será a partir de las 3:00 a.m. y 4:00 a.m. Tiempo del Este. De otro lado, para todos los que se encuentren en la Costa Oeste del país, será entre las 0:00 y 1:00 a.m. Tiempo del Pacífico.

La NASA indica que un punto medio para que pueda ser vista desde cualquier parte de los Estados Unidos será entre las 2:00 a.m. y 3:00 a.m. hora local, cuando la actividad de la lluvia de meteoros será mucho más intensa.

La lluvia de estrellas Perseidas este año tendrá competencia por lo que si quieres disfrutar del evento debes tomar previsiones. (Foto: David McNew/Getty Images)

¿Cómo ver la Lluvia de Perseidas 2025 en Estados Unidos?

Si quieres observar este fenómeno astronómico de Lluvia de Perseidas 2025 podrás hacerlo en zonas oscuras y a simple vista, donde se podrán ver entre 50 y 75 Perseidas por hora. Sin embargo, si eliges un lugar donde la luna esté completamente brillante y haya contaminación lumínica, se podrán apreciar solo 10 o 20 por hora.

Una recomendación es que elijas un lugar bastante oscuro, sin contaminación lumínica, tales como parques nacionales o áreas rurales. Además, no debes mirar directamente la Luna, pues recordemos que habrá luna llena y estará en su punto de brillo máximo, lo que perjudicará la visualización de la lluvia de meteoros.

Otra alternativa es que utilices binoculares o telescopios, para que puedas observar estas Perseidas con mayor claridad.