La esperada Luna de Esturión, la segunda luna llena del verano en el hemisferio norte, alcanzará su punto máximo el sábado 9 de agosto. Este impresionante evento lunar, que toma su nombre de los peces esturión que abundan en los Grandes Lagos durante esta temporada, será más visible al anochecer. Aunque también será un espectáculo la noche anterior, el 8 de agosto, su brillo intenso lamentablemente dificultará la visibilidad de la lluvia de meteoros de las Perseidas, que alcanzará su punto máximo unos días después. Si vives en México, específicamente en la Ciudad de México (CDMX), en este artículo te diremos a qué hora ver la Superluna de Esturión en el firmamento nocturno.

Observadores en CDMX preparados con telescopios para ver la Superluna del 9 de agosto en su punto más brillante. | Foto de SevenStorm JUHASZIMRUS en Pexels

¿A qué hora ver la Superluna de Esturión del 9 de agosto de 2025 en México?

La Luna de Esturión será visible en todo el mundo, pero la fecha y hora concretas del acontecimiento variarán en función de su ubicación. Por lo general, el mejor momento para la observación será al atardecer, justo después de la puesta de sol. Sin embargo, algunas regiones disfrutarán de mejores condiciones que otras, como es el caso de México, y el momento exacto para una observación óptima dependerá de la posición de los planetas y de su ubicación geográfica. En este caso, nos concentraremos en las horas promedio de los ocasos dependiendo de sus zonas horarias.

HORA ZONA HORARIA DE MÉXICO 01:55 a.m. Zona horaria de Ciudad de México, CDMX, México (GMT-6) 00:55 a.m. Hora estándar del Pacífico de México - La Paz, B.C.S., México (GMT-7) 00:55 a.m. Hora de verano del Pacífico - Tijuana, B.C., México (GMT-7)

La Luna de Esturión ilumina el cielo de México; miles la siguen EN VIVO desde plataformas online. | Foto de Brett Sayles en Pexels

¿A qué hora ver la Superluna de Esturión del 9 de agosto de 2025 en Ciudad de México (CDMX)?

La Luna de Esturión está prevista entre las 5:40 p.m. - 5:45 p.m. PT y los habitantes de la Ciudad de México (CDMX) podrán verlo desde distintas colonias como Polanco, Roma/Condesa, Coyoacán, San Ángel, Centro Histórico, por nombrar algunas.