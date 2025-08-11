Calles de la CDMX bajo lluvia intensa este 11 de agosto, con riesgo de granizo y afectaciones en varias alcaldías. (Foto: Cuartoscuro)
Calles de la CDMX bajo lluvia intensa este 11 de agosto, con riesgo de granizo y afectaciones en varias alcaldías. (Foto: Cuartoscuro)
Andrés Manrique
Andrés Manrique

La Ciudad de México se prepara para una nueva jornada de lluvias intensas y posibles caídas de granizo este lunes 11 de agosto. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió una doble alerta en varias alcaldías, luego del temporal que el domingo provocó afectaciones en el Metro y retrasos en el Aeropuerto Internacional.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, advirtió que la temporada de lluvias apenas llega a la mitad y que lo más fuerte suele presentarse en agosto y septiembre. El fenómeno más reciente dejó hasta 67 milímetros de precipitación en el Zócalo, el mayor registro desde 1952.

¿En qué alcaldías hay Alerta Amarilla?

Lluvias de 15 a 29 milímetros se esperan en: Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Se activa Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche del lunes 11/08/2025. (Imagen: Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC)
Se activa Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche del lunes 11/08/2025. (Imagen: Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC)

¿Dónde aplica la Alerta Naranja?

Con lluvias de 30 a 49 milímetros y probable granizo, la Alerta Naranja estará vigente en: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan, principalmente entre las 14:00 y las 22:00 horas.

Se activa Alerta Naranja por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche del lunes 11/08/2025. (Imagen: Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC)
Se activa Alerta Naranja por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche del lunes 11/08/2025. (Imagen: Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC)

Recomendaciones ante lluvias fuertes

  • Mantener coladeras limpias y libres de basura.
  • Evitar zonas inundadas o con encharcamientos.
  • Alejarse de postes, árboles y anuncios en riesgo de caer.
  • Resguardar documentos importantes en bolsas de plástico.
SOBRE EL AUTOR

Periodista y redactor en el Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Anteriormente trabajé en los diarios El Bocón y Depor. Tengo experiencia en medios impresos y digitales, escribiendo sobre deportes, actualidad, tendencias, videojuegos y tecnología.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC