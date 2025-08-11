La Ciudad de México se prepara para una nueva jornada de lluvias intensas y posibles caídas de granizo este lunes 11 de agosto. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió una doble alerta en varias alcaldías, luego del temporal que el domingo provocó afectaciones en el Metro y retrasos en el Aeropuerto Internacional.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, advirtió que la temporada de lluvias apenas llega a la mitad y que lo más fuerte suele presentarse en agosto y septiembre. El fenómeno más reciente dejó hasta 67 milímetros de precipitación en el Zócalo, el mayor registro desde 1952.

¿En qué alcaldías hay Alerta Amarilla?

Lluvias de 15 a 29 milímetros se esperan en: Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Se activa Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche del lunes 11/08/2025. (Imagen: Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC)

¿Dónde aplica la Alerta Naranja?

Con lluvias de 30 a 49 milímetros y probable granizo, la Alerta Naranja estará vigente en: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan, principalmente entre las 14:00 y las 22:00 horas.

Se activa Alerta Naranja por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche del lunes 11/08/2025. (Imagen: Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC)

Recomendaciones ante lluvias fuertes

Mantener coladeras limpias y libres de basura.

y libres de basura. Evitar zonas inundadas o con encharcamientos.

Alejarse de postes, árboles y anuncios en riesgo de caer.

en riesgo de caer. Resguardar documentos importantes en bolsas de plástico.