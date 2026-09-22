Tras intensificarse rápidamente durante la madrugada del 22 de septiembre de 2026, el huracán Polo alcanzó la categoría 5 frente a las costas del suroeste de México, con vientos máximos sostenidos cercanos a 160 mph (260 km/h), el nivel más alto de la escala Saffir-Simpson. Debido a que la poderosa tormenta puede provocar lluvias intensas, inundaciones y deslaves potencialmente mortales en varias regiones del país, te explicamos qué zonas están bajo mayor riesgo.

Una bandera roja de advertencia ondea frente a la Capitanía de Puerto de Acapulco mientras el huracán Polo se acerca a Acapulco, en el estado de Guerrero, México, el 22 de septiembre de 2026 (Foto: Francisco Robles / AFP)

LAS ZONAS CON MAYOR RIESGO DE INUNDACIONES EN MÉXICO POR EL HURACÁN POLO

Las zonas con mayor riesgo de inundaciones repentinas y deslaves potencialmente mortales por el huracán Polo son las áreas costeras y montañosas de Guerrero y Michoacán. También se prevén lluvias fuertes, oleaje peligroso y posibles afectaciones en sectores costeros de Oaxaca, Colima y Jalisco, según informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

Estado Áreas de mayor preocupación Riesgos previstos Guerrero Costa y zonas de terreno escarpado; en particular, el tramo bajo advertencia desde Tecpan de Galeana Lluvias de 4 a 8 pulgadas, inundaciones repentinas, crecidas de ríos y deslaves Michoacán Costa y laderas; especialmente hacia Punta San Telmo Lluvias de 4 a 8 pulgadas, inundaciones, deslizamientos y oleaje fuerte Oaxaca Costa y zonas serranas Lluvias intensas, inundaciones locales, oleaje y posible inestabilidad de laderas Colima Franja costera y áreas montañosas Lluvias puntuales intensas, oleaje elevado e inundaciones Jalisco Costa sur y suroeste, incluida el área entre Punta San Telmo y Playa Pérula bajo vigilancia Lluvias muy fuertes, vientos, oleaje peligroso y desbordamientos locales

Asimismo, el NHC de Estados Unidos a:

Emitido una advertencia de tormenta tropical desde Tecpan de Galeana, Guerrero, hasta Punta San Telmo, Michoacán.

Mantiene vigente un aviso de tormenta tropical desde Punta San Telmo hasta Playa Pérula.

¿Por qué el riesgo es grave?

Aunque el pronóstico indica que el centro de Polo se mantendría mar adentro y no necesariamente tocaría tierra, sus bandas externas pueden descargar lluvias torrenciales. Guerrero y Michoacán podrían acumular entre 4 y 8 pulgadas de lluvia (10 y 20 centímetros, con cantidades aisladas de hasta 12 pulgadas (unos 30 centímetros) hasta el jueves. Esas precipitaciones pueden provocar inundaciones repentinas y deslaves, sobre todo en laderas y zonas con drenaje deficiente, precisa NHC.

En Oaxaca, Colima y Jalisco también se anticipan precipitaciones importantes, vientos y mar agitado. El Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias puntuales intensas en Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, y lluvias muy fuertes en el sur, suroeste y costa de Jalisco.

Se observa una embarcación parcialmente sumergida en la bahía de Acapulco tras el fuerte oleaje y los vientos provocados por el huracán Polo en Acapulco, estado de Guerrero, México, el 22 de septiembre de 2026 (Foto: Francisco Robles / AFP)

¿CÓMO AFECTA EL HURACÁN POLO A GUERRERO Y MICHOACÁN? LAS ALERTAS VIGENTES

El huracán Polo afecta sobre todo las costas y zonas montañosas de Guerrero y Michoacán con lluvias torrenciales, vientos de tormenta tropical, oleaje elevado y riesgo de inundaciones repentinas y deslaves hasta el jueves.

IMPACTO EN GUERRERO

En Guerrero, el mayor riesgo se concentra en la Costa Grande, incluida la franja que parte de Tecpan de Galeana, además de zonas bajas, cauces, barrancas y laderas con antecedentes de deslaves. El pronóstico indica acumulados de lluvia de entre 3 y 6 pulgadas —unos 75 a 150 milímetros— y cantidades aisladas de hasta 8 pulgadas —alrededor de 200 milímetros— en porciones costeras de Guerrero y Michoacán, publicó NHC y la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA).

Los principales peligros son:

Inundaciones urbanas y desbordamientos de arroyos o ríos.

Deslaves en áreas serranas y caminos cercanos a laderas.

Vientos con rachas de 60 a 80 km/h en la costa.

Oleaje elevado, corrientes de resaca y condiciones peligrosas para embarcaciones y actividades de playa.

Como medida preventiva, Guerrero suspendió las clases el martes 22 de septiembre en las regiones de Acapulco, Costa Grande y Costa Chica, publicó la Secretaría de Educación de este estado su cuenta de X.

IMPACTO EN MICHOACÁN

En Michoacán, la amenaza más directa recae en la región Sierra-Costa, incluidas comunidades próximas a Punta San Telmo y municipios como Aquila, Coahuayana, Chinicuila, Coalcomán, Lázaro Cárdenas, Arteaga y Tumbiscatío. El peligro principal también es la lluvia extrema, ya que puede causar crecidas súbitas, caminos bloqueados, inundaciones y desprendimientos en zonas montañosas.

También se prevén rachas de 60 a 80 km/h y oleaje peligroso en el litoral michoacano.

Las autoridades educativas en Michoacán suspendieron las clases el 22 y 23 de septiembre en los siete municipios de la región Sierra-Costa: Aquila, Coahuayana, Chinicuila, Coalcomán, Lázaro Cárdenas, Arteaga y Tumbiscatío, publicó la Secretaría de Educación del estado.

ALERTAS Y ALCANCE

Alerta Zona cubierta ¿Qué significa? Advertencia de tormenta tropical De Tecpan de Galeana, Guerrero, a Punta San Telmo, Michoacán Se esperan condiciones de tormenta tropical en el área advertida; deben completarse preparativos y seguir órdenes de Protección Civil Vigilancia de tormenta tropical Desde Punta San Telmo, Michoacán, hacia Playa Pérula, Jalisco Hay posibilidad de condiciones de tormenta tropical; la zona debe seguir las actualizaciones y prepararse ante una posible advertencia Aviso por lluvias intensas Guerrero y Michoacán, especialmente costa y sierra Se prevén entre 75 y 150 mm, con máximos aislados de hasta 200 mm, capaces de causar inundaciones repentinas y deslaves

Como la intensidad máxima de Polo y su trayectoria pueden variar, quienes estén en estos estados deben atender los comunicados del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Protección Civil estatal y autoridades municipales, sin basarse solo en la categoría del ciclón.

¿QUÉ OTRAS REGIONES O ESTADOS DE MÉXICO ESTÁN BAJO ALERTA POR POLO?

Además de Guerrero y Michoacán, los efectos de Polo mantienen bajo vigilancia a Oaxaca, Colima y Jalisco, donde se esperan lluvias intensas o muy fuertes, rachas de viento y oleaje peligroso. También hay un despliegue preventivo más amplio de la Marina en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit, aunque esos estados no enfrentan el mismo nivel de amenaza inmediata por lluvia que la costa sur del Pacífico.

ESTADOS CON EFECTOS DIRECTOS

Estado Riesgos principales previstos Oaxaca Lluvias intensas en el oeste, oleaje de 2 a 3 metros e inundaciones o deslaves en costa y sierra Colima Lluvias intensas, vientos, oleaje de 2 a 3 metros, posibles inundaciones y crecidas de arroyos Jalisco Lluvias muy fuertes en el sur, suroeste y costa; oleaje de 1.5 a 2.5 metros y condiciones peligrosas para navegación Guerrero Lluvias intensas, inundaciones, deslaves, vientos y oleaje de 3 a 4 metros Michoacán Lluvias intensas en el oeste y costa, riesgo de deslaves e inundaciones, además de oleaje de 3 a 4 metros

El SMN prevé acumulados de 75 a 150 milímetros en Colima, zonas del oeste y costa de Michoacán, regiones del este, costa y oeste de Guerrero, y el oeste de Oaxaca. Para el sur, suroeste y costa de Jalisco se esperan entre 50 y 75 milímetros.

ALERTAS COSTERAS

La zona de vigilancia por posibles vientos de tormenta tropical abarca, según reportes basados en información del SMN, desde Tecpan de Galeana, Guerrero, hasta Manzanillo, Colima. Es una zona donde deben seguirse de cerca los avisos oficiales, evitar el mar y preparar medidas preventivas ante cambios en la trayectoria o intensidad del ciclón.

El oleaje previsto aumenta el riesgo en playas, escolleras, puertos y zonas de navegación:

Michoacán y Guerrero: olas de 3 a 4 metros.

olas de 3 a 4 metros. Colima y Oaxaca: olas de 2 a 3 metros.

olas de 2 a 3 metros. Jalisco y costa occidental de Baja California: olas de 1.5 a 2.5 metros.

Un miembro de la Guardia Nacional de México informa a residentes y visitantes sobre la aproximación del huracán Polo en una playa de Acapulco, en el estado de Guerrero, el 21 de septiembre de 2026 (Foto: Francisco Robles / AFP)