Una gran noticia para todas las personas de 30 años en adelante. El Gobierno de la Ciudad de México ha creado un nuevo programa del Bienestar para todas las personas de dicho rango de edad, con la finalidad de entregar una ayuda económica de 8500 pesos, que será exclusiva para la CDMX. Clara Brugada, jefa del gobierno, ha brindado detalles sobre esta nueva ayuda, que será un gran beneficio para los que vivan en la capital.

¿Por qué surge esta ayuda económica del programa Bienestar para adultos de 30 o más?

Cabe señalar que en México hay una gran cantidad de programas que ayudan económicamente a ciertos grupos de la población. Entre los más conocidos tenemos las becas del Bienestar, que ayudan a jóvenes de los colegios o también las pensiones del Bienestar, que es para adultos mayores.

En este caso, la beca mensual de 8500 pesos para personas de 30 años o más que ha creado el gobierno de la Ciudad de México, buscará replicar el modelo de Jóvenes Construyendo el Futuro, que es una beca para universitarios en México, pero esta vez será dirigido para personas mayores de 30 años, quienes aún no habían gozado de estas oportunidades de recibir ayudas económicas.

El Bienestar brindará una nueva ayuda económica, a las personas de 30 años o más, que tendrá un valor de 8500 pesos en la CDMX. (Foto: Freepik) / Piero Hatto

¿Para quiénes va dirigido el bono de 8500 pesos mensuales en CDMX?

Esta ayuda económica del programa Bienestar en la Ciudad de México, estará enfocada para personas que tengan 30 años o más, que actualmente están desempleadas y buscan incorporarse al mundo laboral, quienes serán los principales beneficiarios.

Recordemos que actualmente existe el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que otorga 8500 pesos a personas entre 18 y 29 años, especialmente a jóvenes universitarios de la Ciudad de México.

Este mismo modelo busca ser replicado en la CDMX, pero ahora dirigido a personas de 30 años o más.

Pero la ayuda económica no será el único beneficio y es que también podrán capacitarse en espacios laborales, talleres u otros centros de manera similar a lo que ya viene haciendo con Jóvenes Construyendo el Futuro.

La forma de entrega de este bono de 8500 pesos será mensual y durante un periodo de hasta 12 meses, hasta su siguiente renovación dentro del programa.

Requisitos para recibir la ayuda Bienestar de 30 años o más por 8500 pesos

Pese a que el Gobierno de CDMX aún no ha brindado muchos detalles a fondo de esta ayuda económica, sí adelantaron algunos requisitos básicos que deberás cumplir si quieres ser un beneficiario.

Tener una familia y dependientes económicos.

Tener 30 años o más.

Estar desempleado y en búsqueda de trabajo.

Si cumples con estos requisitos, mantente atento a las actualizaciones que brinde el Gobierno de la Ciudad de México, para que puedas postularte y obtener esta oportunidad de ganar mes a mes 8500 pesos, sumado a las capacitaciones para insertarte nuevamente en el mundo laboral.