América y Austin FC, dos de los equipos que mantienen el paso perfecto en la Leagues Cup 2026, protagonizan uno de los partidos más decisivos del cierre de la fase inicial. Las Águilas visitan al conjunto texano con los cuartos de final en juego: ambos clubes llegan invictos y saben que una victoria puede asegurarles el boleto a la siguiente ronda. El partido se transmite en vivo y en directo para todo el mundo a través de Apple TV , plataforma que ofrece una prueba gratuita para usuarios de México, Estados Unidos y distintos países de Latinoamérica.

América vs. Austin FC se juega hoy, jueves 13 de agosto, a las 6:30 p. m. en México (CDMX), en el Q2 Stadium de Austin. La transmisión confirmada es por Apple TV / MLS Season Pass. (Foto: Composición Mag) / Jairo Rúa

¿Dónde ver Apple TV EN VIVO, partido América vs. Austin FC por Leagues Cup 2026?

Puedes ver el partido Inter Miami vs. León FC por la fase de grupos de la Leagues Cup 2026 por Apple TV usando la app Apple TV en dispositivos Apple, Smart TVs, o en Apple TV Web. A continuación, te compartimos un listado de los dispositivos compatibles con la plataforma:

iPhone, iPad, Mac y Apple TV (dispositivo físico) con la app integrada. Smart TVs (Samsung, LG, Sony, Roku, Fire TV, Google TV) y consolas. Teléfonos Android o PC mediante el sitio web oficial.

Pasos para empezar a usar Apple TV

Busca la app Apple TV en la tienda de aplicaciones de tu pantalla o dispositivo.

en la tienda de aplicaciones de tu pantalla o dispositivo. Inicia sesión con tu cuenta de Apple (Apple ID).

(Apple ID). Selecciona una serie o película, o suscríbete a Apple TV+ para ver el contenido.

¿Cuánto cuesta Apple TV EN VIVO?

En México, el precio es el siguiente:

7 días de prueba gratis para nuevos usuarios.

$169 MXN al mes después del periodo de prueba

Plan One (incluye Apple TV y MLS Season Pass) precio en México:

Individual: $249 MXN/mes

Familiar: $329 MXN/mes

Premier: $499 MXN/mes

En Estados Unidos, los precios oficiales de Apple TV son los siguientes:

Mensual: US$12.99.

Anual: US$99.

Precios de plan One de Apple (incluye Apple TV y MLS Season Pass)

Individual: US$19.95/mes

Family: US$25.95/mes

Premier: US$37.95/mes

América vs. Austin FC se juega hoy, jueves 13 de agosto, a las 6:30 p. m. en México (CDMX), en el Q2 Stadium de Austin. (Foto: Composición Mag) / Jairo Rúa

Datos clave para ver América vs. Austin FC

América vs. Austin FC se juega hoy, jueves 13 de agosto, a las 18:30 horas de México (19:30 en Perú y Austin; 21:30 en Argentina) . La vía confirmada para verlo es Apple TV, dentro de la sección MLS/Leagues Cup.

Aspecto Información Partido Club América vs. Austin FC Torneo Leagues Cup 2026 — tercera jornada de la fase inicial Fecha Jueves 13 de agosto de 2026 Hora en México (CDMX) 18:30 Hora en Perú 19:30 Hora local en Austin, Texas 19:30 Hora en Argentina 21:30 Estadio Q2 Stadium, Austin, Texas Dónde verlo Apple TV Sección/plataforma MLS / Leagues Cup en la app Apple TV o en la web de Apple TV Suscripción Para la temporada 2026, los partidos de MLS y la programación exclusiva —incluida la Leagues Cup— están contemplados dentro de la suscripción Apple TV, según la información oficial de la plataforma. Idiomas de transmisión Apple informa cobertura de Leagues Cup con narración en español e inglés. Dispositivos compatibles iPhone, iPad, Mac, Apple TV, Android vía web, smart TV, consolas, dispositivos de streaming y navegadores mediante Apple TV.

support. Cómo ingresar Abre la app Apple TV o entra a la sección deportiva de Apple TV, inicia sesión con tu cuenta de Apple, busca “MLS”, “Leagues Cup” o “América vs. Austin FC” y selecciona el encuentro. TV abierta o canal lineal confirmado No aparece una señal lineal confirmada de forma consistente para este partido; Apple TV es la alternativa verificada.

La cobertura estará disponible por streaming en Apple TV, por lo que no depende de una señal tradicional de televisión. Se puede acceder desde dispositivos Apple y también desde televisores inteligentes, consolas y otros equipos compatibles; en Android, Apple indica que el acceso se realiza mediante la web de Apple TV.