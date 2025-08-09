En septiembre de este año, se podrá registrar a estudiantes menores de edad (de bajos recursos e inscritos en escuelas públicas ubicadas en una localidad rural o en un colegio clasificado como de interés) a la ‘Beca Rita Cetina’ 2025. El programa permitirá el acceso a alumnos de preescolar, primaria y secundaria, lo cual es genial, pero ojo a lo siguiente: hay un requisito obligatorio para poder registrarse y recibir el pago de $1.900 pesos. Sobre ello voy a profundizar en esta nota.

Para poder entrar de lleno al tema, es necesario indicarte que el 31 de julio la cuenta oficial de Instagram de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (@becasbenitojuarezoficial) compartió una imagen en la que hizo énfasis en el estado de los documentos necesarios para poder registrarse en la ‘Beca Rita Cetina’ en septiembre. Aquella gráfica te la dejaré aquí abajo.

En esta imagen publicada por la página oficial de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez se recalca que para registrarse en la ‘Beca Rita Cecina’ es fundamental que la CURP (Clave Única de Registro de Población) esté certificada. (Foto: @becasbenitojuarezoficial / Instagram)

Como podrás observar, se pide que los documentos estén en buen estado, legibles, sin tachaduras ni enmendaduras. A su vez, se recalca que es fundamental que la CURP (Clave Única de Registro de Población) esté certificada. Sí, ese es un requisito obligatorio. Si es que aún no tienes tu CURP, no te preocupes porque a continuación te explicaré cómo sacarla.

¿Qué es la CURP?

Primero que nada dejemos en claro que la CURP, de acuerdo a la página oficial del Gobierno de México, “es el identificador personal que permite acreditar la identidad de la población mexicana y constituye la puerta de acceso para el ejercicio de los derechos humanos en México”. Este documento es expedido por el Registro Nacional de Población (RENAPO). Para obtener tu CURP gratis y certificada, sigue estos pasos:

Ingresa a la página https://www.gob.mx/curp/

Coloca tu información personal en la pestaña de ‘Datos personales’ y luego selecciona ‘Buscar’

Verifica la información

Cuando el sistema muestre tu CURP, revisa que incluya la leyenda ‘CURP certificada: Verificada con el Registro Civil’

Si tus datos son correctos y aparece dicha leyenda, ya tienes tu CURP certificada. Entonces, descárgala e imprímela. No pagarás nada por eso.

La ‘Beca Rita Cetina’ es el Programa Prioritario del Gobierno de México, dirigido a familias con hijas, hijos o menores a su cuidado inscritos en preescolar, primaria o secundaria. (Foto: @becasbenitojuarezoficial / Instagram)

Los requisitos para la ‘Beca Rita Cetina’ 2025

CURP del estudiante.

CURP de la madre, padre o tutor.

Identificación oficial vigente de la madre, padre o tutor que realice el trámite.

Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses).

‘Llave MX’.

El apoyo económico que otorga la ‘Beca Rita Cetina’

Con respecto al apoyo económico que brinda la ‘Beca Rita Cetina’, te digo que es de $1.900 pesos mexicanos de forma bimestral a cada familia con al menos un estudiante inscrito en una escuela pública. El tema aquí es que se agregará $700 pesos mexicanos más por cada estudiante adicional inscrito.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí