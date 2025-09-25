El cambio de horario en México 2025 volverá a poner sobre la mesa la pregunta: ¿cuándo termina el horario de verano y cuántas horas hay que retrasar el reloj? Aunque en la mayoría del país ya se eliminó esta práctica en 2022, algunos municipios de la frontera norte aún aplican el ajuste estacional para armonizar con Estados Unidos. En estas zonas específicas, el horario de verano termina el domingo 2 de noviembre de 2025 a las 02:00 horas, momento en que los relojes deberán atrasarse una hora.

¿Cuándo termina el horario de verano en México 2025?

En la mayoría del territorio nacional, el horario de verano ya fue eliminado desde octubre de 2022, de modo que no habrá cambio de hora .

. Sin embargo, en 35 municipios de la frontera norte de México sí se aplica el cambio de horario estacional para sincronizar con Estados Unidos.

de México sí se aplica el cambio de horario estacional para sincronizar con Estados Unidos. En esas zonas fronterizas, el horario de verano terminará el domingo 2 de noviembre de 2025 , específicamente a las 02:00 horas.

, específicamente a las 02:00 horas. En ese momento, los relojes deberán retrasarse una hora para dar paso al horario estándar o de invierno.

Municipios donde aplica el cambio horarío 2025

Estos son algunos estados y municipios del norte de México que sí deberán ajustar sus relojes:

Baja California: Tijuana, Mexicali, Ensenada, Tecate, Rosarito.

Chihuahua: Juárez, Janos, Ascensión, Práxedis G. Guerrero, etc.

Coahuila: Piedras Negras, Acuña, Nava, Allende, etc.

Nuevo León: Anáhuac.

Tamaulipas: Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Camargo, etc.

¿Cuántas horas hay que retrasar el reloj?

Cuando ocurra el cambio en esas zonas fronterizas, el reloj se atrasará una hora (de las 02:00 a la 01:00) como parte del fin del horario de verano.

¿Por qué solo algunos municipios hacen el cambio?

La razón es que México eliminó el horario de verano a nivel nacional en 2022 para reducir confusiones y efectos negativos.Pero por motivos prácticos y comerciales, especialmente con Estados Unidos, las zonas fronterizas mantienen el ajuste estacional para sincronizar horarios.

¿Qué debes hacer si estás en un municipio con cambio?

Anota la fecha: domingo 2 de noviembre de 2025 a las 02:00 a.m.

Retrasa tu reloj una hora en ese momento.

Verifica que tus dispositivos electrónicos (teléfonos, computadoras, relojes inteligentes) ajusten el horario automático correctamente.

Si estás fuera de las zonas fronterizas, no necesitas hacer ningún ajuste.