El domingo 1 de noviembre de 2026, los relojes deberán atrasarse una hora en todo Baja California y en determinados municipios de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. A las 2:00 de la madrugada, volverán a marcar la 1:00 porque termina el horario estacional fronterizo. El ajuste no será nacional: Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y las localidades que no forman parte de este régimen conservarán su hora, sin necesidad de modificar los relojes.

¿Cuándo cambia la hora en México y quiénes deben ajustar sus relojes?

La Ley de los Husos Horarios establece que el horario estacional de la frontera norte termina a las dos de la madrugada del primer domingo de noviembre, que en 2026 corresponde al día 1. Quienes vivan en una localidad incluida en ese régimen pueden atrasar los relojes manuales antes de acostarse el sábado 31 de octubre o al levantarse el domingo. La primera comprobación, sin embargo, no debe hacerse en el aparato, sino en el lugar de residencia: vivir en un estado fronterizo no significa automáticamente que corresponda cambiar la hora.

Duda principal Respuesta ¿Qué día termina el horario estacional? El domingo 1 de noviembre de 2026 ¿A qué hora ocurre el ajuste? A las 2:00 a.m., hora local. ¿Se adelanta o se atrasa el reloj? Se atrasa una hora: vuelve a las 1:00 a.m. ¿Se aplica en todo México? No. Solo en Baja California y los municipios expresamente incluidos en el régimen fronterizo. ¿Qué ocurre en el resto del país? Se conserva la hora habitual, sin ajuste estacional

¿Qué estados y municipios atrasarán el reloj el 1 de noviembre?

Baja California es la única entidad donde el horario estacional se aplica en todo el estado, incluidas Tijuana, Mexicali, Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito. En las otras cuatro entidades, la excepción está delimitada por municipio: ocho en Chihuahua, once en Coahuila, uno en Nuevo León y diez en Tamaulipas. La siguiente lista corresponde al artículo 5 de la ley vigente, incluida su reforma de noviembre de 2022.

Estado Localidades donde se aplica el cambio Baja California Todo el estado Chihuahua Coyame del Sotoi, Ojinaga, Manuel Benavides, Janos, Ascensión, Juárez, Praxedis G. Guerrero y Guadalupe Coahuila Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza Nuevo León Anáhuac Tamaulipas Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros.

¿Qué pasará en Ciudad de México, Monterrey y el resto del país?

Ciudad de México y Guadalajara seguirán con la misma hora. Monterrey tampoco realizará el ajuste: en Nuevo León, la excepción se limita a Anáhuac. Sonora, Baja California Sur y Quintana Roo permanecerán sin cambios, al igual que las demás localidades fuera del régimen fronterizo. Eso no significa que todo México tenga una sola hora: el país mantiene distintas zonas horarias, pero únicamente las localidades previstas por la ley realizan la transición estacional.

¿Por qué todavía cambia la hora en la frontera norte?

La eliminación del horario de verano generalizado en 2022 dejó una excepción para determinadas localidades de la frontera norte. La legislación distingue incluso entre grupos de municipios de Chihuahua y establece su horario estacional conforme a sus localidades fronterizas correlativas. Para quienes coordinan trabajo, transporte o cruces internacionales, la comprobación práctica es la misma: revisar la hora local de ambos lados y no asumir que una cita fronteriza mantiene siempre la misma diferencia con Ciudad de México.

¿Cómo revisar el celular y ajustar los relojes de casa?

Los dispositivos electrónicos pueden actualizarse automáticamente, pero necesitan una zona horaria correcta y software que incorpore las reglas vigentes de México. El Centro Nacional de Metrología —CENAM— advirtió que algunos equipos presentaron errores después de la eliminación del horario de verano porque sus programas no habían sido actualizados. Por eso, antes de corregir la hora manualmente, comprueba dónde corresponde el ajuste y contrasta el reloj con la hora oficial: un cambio automático no es, por sí solo, garantía de que el aparato esté mostrando la hora correcta.

Celulares y tabletas: revisa las opciones de fecha, hora y zona horaria automáticas, además de las actualizaciones del sistema.

revisa las opciones de fecha, hora y zona horaria automáticas, además de las actualizaciones del sistema. Computadoras: comprueba la zona seleccionada y la configuración del cambio estacional; mantén actualizado el sistema operativo.

comprueba la zona seleccionada y la configuración del cambio estacional; mantén actualizado el sistema operativo. Relojes inteligentes: verifica sus ajustes y sincronización según el modelo, y confirma la hora que muestran después de la transición.

verifica sus ajustes y sincronización según el modelo, y confirma la hora que muestran después de la transición. Relojes de pared, despertadores y aparatos sin ajuste automático: atrasa una hora únicamente si estás en una localidad donde termina el horario estacional.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en México

¿Baja California Sur también cambia la hora?

No. Baja California y Baja California Sur son entidades distintas: el horario estacional se aplica en todo Baja California, pero no en Baja California Sur.

¿Ciudad Juárez debe atrasar sus relojes?

Sí. El municipio de Juárez está incluido expresamente en el régimen de horario estacional fronterizo de Chihuahua.

¿Todo Chihuahua realiza el ajuste?

No. La ley contempla ocho municipios. Las demás localidades del estado no deben atrasar sus relojes por el cambio estacional de noviembre.

¿Cancún cambia de horario?

No. Quintana Roo conserva su horario y no forma parte de la excepción estacional de la frontera norte.

¿Qué hago si mi celular cambia la hora en una ciudad donde no corresponde?

Comprueba la zona horaria y las actualizaciones del sistema. El CENAM señala que las reglas automáticas dependen del software de cada fabricante; puedes contrastar la hora mostrada con la hora oficial que publica ese organismo.

¿Dónde puedo consultar la hora oficial de México?

El CENAM publica la hora oficial por zona horaria. Es la referencia para verificar un reloj cuando existan diferencias entre dispositivos.