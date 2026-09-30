El cambio de horario de noviembre de 2026 no afectará a todo México. La madrugada del domingo 1 de noviembre, a las 2:00 horas, terminará el horario estacional en las zonas de la frontera norte donde todavía está vigente. En esos lugares, los relojes deberán atrasarse una hora. En el resto del país no habrá modificaciones, por lo que millones de personas mantendrán su horario habitual durante todo el año.

La diferencia con años anteriores es importante: desde 2022, México dejó de aplicar el horario de verano de manera generalizada. Actualmente, el ajuste de noviembre está limitado a determinadas zonas fronterizas que mantienen un régimen especial para facilitar la coordinación con Estados Unidos.

¿Cuándo cambia el horario en México en 2026?

El próximo cambio de horario tendrá lugar el domingo 1 de noviembre de 2026.

En las zonas donde permanece vigente el horario estacional fronterizo, el ajuste se realizará a las 2:00 horas. En ese momento, el reloj deberá retroceder una hora.

Para quienes necesiten hacer el cambio manualmente, una alternativa práctica es ajustar los relojes durante la noche del sábado 31 de octubre, antes de ir a dormir.

Los teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos conectados a Internet suelen actualizar la hora de manera automática, aunque es recomendable comprobar con anticipación que tengan correctamente configurada la zona horaria.

¿Se atrasa o se adelanta el reloj?

En las localidades donde termina el horario estacional, el reloj se atrasa una hora.

Fecha Qué ocurre Sábado 31 de octubre Última noche antes del cambio Domingo 1 de noviembre Termina el horario estacional 2:00 a. m. El reloj se atrasa una hora Resto de México No modifica la hora

¿Todo México cambia de horario el 1 de noviembre?

No. Esta es la principal diferencia respecto del antiguo sistema de horario de verano.

Desde 2022, el horario estacional dejó de aplicarse de manera general en México. La legislación mantiene un régimen especial para determinadas zonas de la frontera norte, donde la coordinación con Estados Unidos tiene una importancia particular para las actividades comerciales, laborales y de transporte.

Por ello, el 1 de noviembre de 2026 coexistirán dos situaciones:

Las zonas fronterizas incluidas en el horario estacional: atrasarán una hora sus relojes.

atrasarán una hora sus relojes. El resto del territorio mexicano: mantendrá su horario habitual.

Por eso, vivir en uno de los estados de la frontera norte no significa necesariamente que corresponda cambiar la hora. En cuatro de ellos, la aplicación depende de los municipios incluidos en la legislación.

¿Qué estados tienen horario estacional fronterizo?

El horario estacional fronterizo se mantiene en Baja California y en determinados municipios de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

La distribución no es igual en todos los estados. En Baja California, el régimen comprende a toda la entidad, mientras que en los otros cuatro estados está limitado a determinadas localidades.

Estado Localidades incluidas Baja California Todo el estado Chihuahua Coyame del Sotol, Ojinaga, Manuel Benavides, Janos, Ascensión, Juárez, Praxedis G. Guerrero y Guadalupe Coahuila Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza Nuevo León Anáhuac Tamaulipas Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros

Baja California: el cambio alcanza a todo el estado

Baja California constituye una excepción dentro de la frontera norte porque todo el estado está comprendido en el horario estacional fronterizo.

Esto incluye ciudades como Tijuana, Mexicali, Tecate, Playas de Rosarito y Ensenada.

Por tanto, los habitantes de Baja California deberán considerar el cambio previsto para la madrugada del 1 de noviembre.

Chihuahua: ¿qué municipios deben cambiar la hora?

En Chihuahua, el horario estacional no se aplica a todo el estado. La legislación contempla ocho municipios:

Coyame del Sotol

Ojinaga

Manuel Benavides

Janos

Ascensión

Juárez

Praxedis G. Guerrero

Guadalupe

Entre ellos se encuentra Ciudad Juárez, uno de los principales puntos de conexión terrestre entre México y Estados Unidos.

Coahuila mantiene el horario en 11 municipios

En Coahuila, el régimen fronterizo comprende los siguientes municipios:

Acuña

Allende

Guerrero

Hidalgo

Jiménez

Morelos

Nava

Ocampo

Piedras Negras

Villa Unión

Zaragoza

Los habitantes de estas localidades deberán atrasar una hora sus relojes cuando termine el horario estacional en noviembre.

Nuevo León: solo Anáhuac está incluido

En Nuevo León, el horario estacional fronterizo se mantiene en Anáhuac.

Por ello, no debe interpretarse que todo el estado tendrá que cambiar sus relojes. La aplicación del régimen corresponde específicamente a esta localidad.

Tamaulipas: estas son las localidades que deben atrasar el reloj

Tamaulipas cuenta con diez municipios incluidos en el horario estacional fronterizo:

Nuevo Laredo

Guerrero

Mier

Miguel Alemán

Camargo

Gustavo Díaz Ordaz

Reynosa

Río Bravo

Valle Hermoso

Matamoros

En estas localidades, el cambio de noviembre tiene especial relevancia para quienes trabajan, estudian, realizan compras o cruzan habitualmente hacia Estados Unidos.

¿Qué estados no cambian la hora en noviembre?

La mayor parte de México no tendrá que modificar sus relojes el 1 de noviembre de 2026.

Entre las entidades que no realizan este cambio se encuentran Sonora, Sinaloa y Baja California Sur.

Sonora tiene además una particularidad: mantiene durante todo el año la misma hora que Arizona, estado de Estados Unidos que tampoco aplica el horario de verano.

Quintana Roo tampoco forma parte del horario estacional fronterizo de noviembre.

La regla práctica es sencilla: si una persona no vive en una de las zonas contempladas por el régimen fronterizo, no deberá atrasar su reloj por este cambio.

¿Por qué todavía cambia la hora en algunas zonas de México?

La permanencia del horario estacional en la frontera norte está relacionada con la necesidad de mantener una mayor sincronización con las localidades estadounidenses ubicadas al otro lado de la frontera.

La región registra un flujo constante de trabajadores, estudiantes, turistas, mercancías y vehículos. También existen empresas y servicios que operan en ambos lados de la frontera.

Mantener horarios coordinados permite facilitar actividades que dependen de la comunicación y operación entre comunidades mexicanas y estadounidenses.

En el resto de México, la eliminación del horario de verano permitió mantener una referencia horaria estable durante todo el año.

¿Qué debo hacer con mi celular y otros dispositivos?

No todos los relojes necesitan un cambio manual.

Los teléfonos celulares, computadoras, tabletas y relojes inteligentes pueden actualizar automáticamente la hora cuando tienen configurada correctamente la zona horaria y reciben las actualizaciones correspondientes.

De todos modos, antes de la madrugada del 1 de noviembre conviene revisar:

Teléfono celular

Computadora

Tableta

Reloj inteligente

Relojes domésticos

Reloj del automóvil

Sistemas electrónicos que no actualicen automáticamente la hora

Si alguno requiere un ajuste manual, puede hacerse durante la noche del sábado 31 de octubre.

Cambio de horario en México 2026: ¿quién debe atrasar el reloj?

El cambio de noviembre de 2026 será regional y no nacional.

A las 2:00 horas del domingo 1 de noviembre, las zonas que mantienen el horario estacional fronterizo deberán atrasar una hora sus relojes. Esto incluye todo Baja California y determinadas localidades de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Para quienes viven en el resto de México, la fecha transcurrirá con normalidad y no será necesario modificar la hora.

La clave para saber qué hacer no es únicamente el estado donde resides, sino comprobar si tu localidad está incluida en el régimen fronterizo establecido por la legislación mexicana.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en México 2026

¿Cuándo cambia el horario en México en 2026?

El próximo cambio será el domingo 1 de noviembre de 2026, a las 2:00 horas, en las zonas donde permanece vigente el horario estacional fronterizo.

¿Se atrasa o se adelanta el reloj?

El reloj se atrasa una hora cuando termina el horario estacional.

¿Todo México tendrá que cambiar la hora?

No. El cambio solamente se aplica en las zonas fronterizas contempladas por la legislación. La mayor parte del territorio mexicano mantendrá su horario habitual.

¿Qué estados tienen horario estacional?

El régimen comprende todo Baja California y determinadas localidades de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

¿Todo Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas cambia de horario?

No. En estos estados el horario estacional solamente se aplica en los municipios establecidos por la legislación.

¿Qué ocurre si vivo fuera de esas localidades?

No tendrás que modificar tu reloj el 1 de noviembre de 2026.

¿Qué pasa en Sonora?

Sonora no realiza este cambio y mantiene su horario durante todo el año.

¿Qué pasa en Quintana Roo?

Quintana Roo tampoco forma parte del régimen de horario estacional fronterizo que termina el 1 de noviembre.

¿El celular cambia automáticamente la hora?

Los dispositivos con una configuración correcta de zona horaria pueden actualizar automáticamente la hora. Aun así, es recomendable revisar la configuración antes del cambio.