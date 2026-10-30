México no realizará un cambio de hora general el domingo 1 de noviembre de 2026. El ajuste corresponde a Baja California y a los municipios de la frontera norte expresamente incluidos en la legislación: allí, a las 2:00 a. m., los relojes retrocederán a la 1:00 a. m. El resto del país mantendrá sus referencias sin una transición estacional.

¿Cómo cambia la hora en las principales ciudades fronterizas?

Ciudad Jurisdicción Ajuste local Horario posterior Tijuana Baja California 2:00 → 1:00 a. m. UTC−8 Mexicali Baja California 2:00 → 1:00 a. m. UTC−8 Ciudad Juárez Juárez, Chihuahua 2:00 → 1:00 a. m. UTC−7 Ojinaga Chihuahua 2:00 → 1:00 a. m. UTC−6 Piedras Negras Coahuila 2:00 → 1:00 a. m. UTC−6 Ciudad Acuña Acuña, Coahuila 2:00 → 1:00 a. m. UTC−6 Nuevo Laredo Tamaulipas 2:00 → 1:00 a. m. UTC−6 Reynosa Tamaulipas 2:00 → 1:00 a. m. UTC−6 Matamoros Tamaulipas 2:00 → 1:00 a. m. UTC−6

¿Qué jurisdicciones están incluidas en el horario estacional?

La Ley de los Husos Horarios identifica a Baja California como estado participante y enumera municipios concretos de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Esa diferencia impide afirmar que todos los habitantes de esas cuatro entidades deban atrasar el reloj. Vivir en el mismo estado que una ciudad fronteriza no significa compartir su calendario estacional.

Baja California : todo el estado.

: todo el estado. Chihuahua : Janos, Ascensión, Juárez, Praxedis G. Guerrero, Guadalupe, Coyame del Sotol, Ojinaga y Manuel Benavides.

: Janos, Ascensión, Juárez, Praxedis G. Guerrero, Guadalupe, Coyame del Sotol, Ojinaga y Manuel Benavides. Coahuila : Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza.

: Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza. Nuevo León : Anáhuac.

: Anáhuac. Tamaulipas: Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros.

¿Por qué Ciudad Juárez y Ojinaga no quedan con la misma hora?

Ambas realizan la transición, pero la legislación les asigna referencias distintas: Ciudad Juárez regresa a UTC−7 y Ojinaga a UTC−6. No existe, por tanto, una única «hora de la frontera de Chihuahua». Para desplazamientos o reuniones, hay que comprobar el municipio. Una conversión correcta para Juárez puede resultar equivocada si se aplica automáticamente a Ojinaga.

La coincidencia de la fecha con el calendario estadounidense facilita la coordinación fronteriza, pero no crea una sola legislación para ambos países. Cada lado aplica sus propias disposiciones y puede pertenecer a una zona distinta. Para una actividad transfronteriza, conviene identificar las dos ciudades y su hora local, en lugar de utilizar una referencia amplia como «hora de la frontera».

¿Por qué el resto de México no debe atrasar el reloj?

El régimen vigente reserva el horario estacional a las jurisdicciones indicadas en la ley. Ciudad de México y las localidades fuera de ese ámbito no deben modificar sus relojes porque Estados Unidos realice el ajuste. La diferencia con una ciudad estadounidense puede cambiar cuando esa ciudad retrocede y la mexicana permanece igual; eso no significa que México haya recuperado una transición general.

¿Qué ocurre durante la madrugada en los municipios participantes?

El tramo de la 1:00 a las 2:00 a. m. se repetirá. Una actividad dentro de ese intervalo necesita confirmar si corresponde a antes o después del retroceso. En las localidades sin horario estacional no habrá esa duplicación. La fecha común tampoco elimina las diferencias entre zonas: cada jurisdicción participante realiza el ajuste al llegar a sus propias 2:00 a. m.

¿Qué hacer si el celular cambia donde no corresponde?

El CENAM ha advertido que algunos equipos pueden conservar reglas anteriores a la eliminación del horario de verano general. Antes de corregir la lectura, contrástala con la hora oficial y comprueba si tu municipio participa. La solución puede requerir actualizar el sistema o revisar la zona seleccionada. El comportamiento automático del teléfono no determina la legislación aplicable a la localidad.

Consulta la referencia oficial del CENAM.

Actualiza el sistema operativo.

Comprueba la zona de tu municipio.

No elijas otra ciudad por una coincidencia temporal.

Revisa también los relojes manuales de las jurisdicciones participantes.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en México

¿Todo Nuevo León cambia la hora?

No. La legislación incluye al municipio de Anáhuac, no al estado completo.

¿Tijuana y Ciudad Juárez quedan con la misma hora?

No. Después del ajuste, Tijuana utiliza UTC−8 y Ciudad Juárez UTC−7.

¿Ciudad de México debe atrasar el reloj?

No. No participa en esta transición estacional.

¿Reynosa y Matamoros realizan el mismo ajuste?

Sí. Ambas están incluidas en el régimen fronterizo y regresan a UTC−6.

¿Ciudad Acuña aparece como Acuña en la legislación?

Sí. La referencia municipal es Acuña, en Coahuila.

¿Un dispositivo desactualizado puede cambiar por error?

Sí. Puede conservar reglas antiguas. Conviene revisar su software y contrastar la hora con el CENAM.