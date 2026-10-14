El cambio de horario en México 2026 tendrá lugar el domingo 1 de noviembre en determinadas localidades de la frontera norte, donde sigue vigente el horario estacional por su coordinación con Estados Unidos. El ajuste consistirá en atrasar una hora el reloj a las 2:00 a. m. para regresar a la 1:00 a. m. en Baja California y en los municipios fronterizos autorizados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. En Ciudad de México, Guadalajara y el resto del territorio nacional, la hora se mantendrá sin cambios.

Cambio de horario en México: fecha, hora y qué debes hacer

La fecha está establecida en el artículo 5 de la Ley de los Husos Horarios en los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que el horario estacional fronterizo termina a las 2:00 de la madrugada del primer domingo de noviembre. En 2026, esa fecha corresponde al domingo 1 de noviembre.

Si resides en una localidad incluida en el régimen fronterizo, puedes atrasar los relojes manuales antes de acostarte el sábado 31 de octubre o hacerlo al levantarte el domingo. En los dispositivos electrónicos, comprueba que la zona horaria esté configurada correctamente y que el sistema operativo esté actualizado.

Estos son los datos clave del cambio de horario en México 2026:

Fecha: domingo 1 de noviembre de 2026.

domingo 1 de noviembre de 2026. Hora del ajuste: 2:00 a. m., hora local.

2:00 a. m., hora local. Qué ocurre: el reloj retrocede una hora, de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m.

el reloj retrocede una hora, de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m. Dónde aplica: todo Baja California y municipios expresamente contemplados en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

todo Baja California y municipios expresamente contemplados en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Dónde no aplica: Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y las localidades que no están sujetas al horario estacional fronterizo.

¿Qué estados y municipios cambian la hora el 1 de noviembre?

El horario estacional continúa vigente en determinadas localidades de la frontera norte de México. La ley contempla todo el estado de Baja California y municipios concretos de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Por eso, vivir en una entidad fronteriza no significa necesariamente que debas modificar el reloj.

Esta es la lista de localidades incluidas en el artículo 5 de la Ley de los Husos Horarios, con la reforma publicada el 29 de noviembre de 2022:

Estados ¿Dónde se atrasa el reloj? Baja California Todo el estado, incluidas Tijuana, Mexicali, Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito. Chihuahua Coyame del Sotol, Ojinaga, Manuel Benavides, Janos, Ascensión, Juárez, Praxedis G. Guerrero y Guadalupe. Coahuila Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza. Nuevo León Anáhuac. Tamaulipas Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros.

La delimitación es importante: el ajuste no se extiende automáticamente a todos los municipios de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León o Tamaulipas. La referencia para saber si corresponde cambiar la hora es la lista establecida en la legislación federal.

¿Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey cambian el horario?

No. Ciudad de México y Guadalajara conservarán su hora habitual el domingo 1 de noviembre de 2026. Lo mismo ocurrirá en Monterrey, ya que la excepción estacional de Nuevo León se limita al municipio de Anáhuac.

Tampoco habrá cambio estacional en Baja California Sur, Sonora ni Quintana Roo. Las demás localidades del país que no están incluidas en el régimen fronterizo mantendrán su horario habitual.

México conserva varias zonas horarias, de modo que no todo el territorio tiene la misma hora. Lo que desapareció en 2022 fue el cambio estacional generalizado en la mayor parte del país, no las diferencias horarias entre regiones.

¿Por qué México todavía cambia la hora en la frontera norte?

En octubre de 2022 entró en vigor la Ley de los Husos Horarios en los Estados Unidos Mexicanos, que eliminó el cambio estacional generalizado y mantuvo una excepción para determinadas localidades fronterizas.

La medida permite conservar un ajuste horario estacional en territorios cuya actividad está estrechamente vinculada con las localidades vecinas de Estados Unidos. La ley establece que este horario comienza el segundo domingo de marzo y termina el primer domingo de noviembre.

Para quienes trabajan, estudian, viajan o realizan operaciones comerciales entre ambos países, conviene comprobar la hora local de cada ciudad antes de programar una llamada, un traslado o una conexión de transporte. La diferencia horaria puede variar según la localidad y la época del año.

¿Cómo ajustar el celular, la computadora y otros relojes?

No todos los dispositivos gestionan correctamente los cambios horarios. El Centro Nacional de Metrología (CENAM), organismo responsable de mantener y difundir la hora oficial de México, ha advertido que algunos equipos pueden presentar errores cuando sus programas no incorporan las reglas horarias vigentes.

Antes de modificar manualmente un reloj, comprueba que realmente te encuentras en una localidad donde termina el horario estacional.

Celulares y tabletas: revisa que la fecha, la hora y la zona horaria estén configuradas correctamente. Comprueba también si hay actualizaciones del sistema operativo.

revisa que la fecha, la hora y la zona horaria estén configuradas correctamente. Comprueba también si hay actualizaciones del sistema operativo. Computadoras: verifica la zona horaria seleccionada y mantén actualizado el sistema.

verifica la zona horaria seleccionada y mantén actualizado el sistema. Relojes inteligentes: comprueba que estén sincronizados con el teléfono o con la fuente horaria configurada.

comprueba que estén sincronizados con el teléfono o con la fuente horaria configurada. Relojes de pared y despertadores: si no se ajustan automáticamente, atrasa una hora únicamente si resides en una localidad incluida en el régimen fronterizo.

Si un dispositivo cambia la hora en una ciudad donde no corresponde, revisa su configuración y contrasta el resultado con la hora oficial publicada por el CENAM. No des por correcto un ajuste automático sin comprobar la zona horaria.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en México 2026

¿Baja California Sur cambia la hora el 1 de noviembre?

No. Baja California Sur no está incluida en el horario estacional fronterizo. La excepción se aplica a todo Baja California, que es una entidad distinta.

¿Ciudad Juárez debe atrasar el reloj?

Sí. Ciudad Juárez, en Chihuahua, figura expresamente entre los municipios incluidos en el régimen estacional de la frontera norte. Sus relojes deben atrasarse una hora cuando termine el horario estacional el 1 de noviembre de 2026.

¿Todo el estado de Chihuahua cambia la hora?

No. La ley contempla ocho municipios: Coyame del Sotol, Ojinaga, Manuel Benavides, Janos, Ascensión, Juárez, Praxedis G. Guerrero y Guadalupe. Las localidades que no están incluidas no deben realizar el ajuste por este cambio estacional.

¿Monterrey cambia la hora en noviembre de 2026?

No. Monterrey conservará su horario habitual. En Nuevo León, la excepción fronteriza se limita al municipio de Anáhuac.

¿Cancún cambia el horario en 2026?

No. Cancún, en Quintana Roo, mantiene su horario habitual y no participa en el ajuste estacional de noviembre.

¿Qué hago si mi celular cambia la hora en una ciudad donde no corresponde?

Comprueba la zona horaria, la configuración automática y las actualizaciones disponibles. Si persiste la diferencia, compara la hora con la referencia oficial del CENAM antes de modificarla manualmente.

¿Dónde consultar la hora oficial de México?

El Centro Nacional de Metrología publica la hora oficial correspondiente a las zonas horarias del país.