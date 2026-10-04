El cambio de horario en México del domingo 1 de noviembre de 2026 marcará el final del horario estacional en varias localidades de la frontera norte, donde los relojes deberán atrasarse una hora para recuperar el horario habitual. Sin embargo, no todo el país tendrá que modificar la hora. Desde la eliminación del horario de verano generalizado en 2022, el ajuste de noviembre quedó limitado a determinadas zonas fronterizas que mantienen una diferencia horaria coordinada con Estados Unidos. Conoce qué estados y municipios deberán atrasar sus relojes, a qué hora se realizará el cambio y qué ocurrirá en Ciudad de México y el resto del territorio nacional.

En resumen: el domingo 1 de noviembre, el cambio de horario se aplicará en Baja California y en determinados municipios de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. En el resto de México, incluida Ciudad de México, no será necesario modificar los relojes.

¿Cuándo cambia el horario en México en noviembre de 2026?

El cambio de horario en México está previsto para el domingo 1 de noviembre de 2026, fecha en la que concluirá el horario estacional en las localidades fronterizas que todavía lo aplican.

En las zonas correspondientes, los relojes deberán atrasarse una hora a las 2:00 a. m. del domingo, para regresar a la hora estándar. Por ello, quienes tengan que realizar el ajuste manualmente pueden hacerlo antes de acostarse el sábado 31 de octubre.

Los teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos con la zona horaria correctamente configurada suelen actualizar la hora automáticamente. Aun así, es conveniente comprobar que el cambio se realice de manera correcta.

¿Qué estados de México atrasan el reloj el 1 de noviembre?

El ajuste de noviembre no será nacional. El horario estacional fronterizo comprende todo el estado de Baja California y municipios específicos de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Estas son las localidades contempladas en el artículo:

Estado Localidades que cambian la hora Baja California Todo el estado Chihuahua Coyame del Sotol, Ojinaga, Manuel Benavides, Janos, Ascensión, Juárez, Praxedis G. Guerrero y Guadalupe Coahuila Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza Nuevo León Anáhuac Tamaulipas Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros

Es importante tener en cuenta que residir en un estado fronterizo no significa necesariamente que corresponda cambiar el reloj. En Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, la medida se limita a los municipios incluidos en el régimen especial.

¿Qué pasa con el cambio de horario en Baja California?

Baja California es el único estado mexicano donde el horario estacional fronterizo se aplica en toda la entidad. Por ello, ciudades como Tijuana, Mexicali, Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito deberán atrasar sus relojes el domingo 1 de noviembre.

La medida permite mantener una mayor coordinación horaria con las ciudades estadounidenses vecinas, algo especialmente relevante para el comercio, el transporte, los cruces internacionales y las actividades laborales que conectan ambos lados de la frontera.

¿Qué municipios de Chihuahua cambian de horario?

En Chihuahua, el ajuste de noviembre corresponde a ocho municipios contemplados por la legislación mexicana:

Coyame del Sotol.

Ojinaga.

Manuel Benavides.

Janos.

Ascensión.

Juárez.

Praxedis G. Guerrero.

Guadalupe.

Entre ellos destaca Ciudad Juárez, uno de los principales puntos de conexión entre México y Estados Unidos. Sus habitantes deberán atrasar el reloj una hora cuando termine el horario estacional.

Es importante distinguir estas localidades de otros municipios de Chihuahua que no están incluidos en el régimen fronterizo.

¿Qué municipios de Coahuila atrasan el reloj?

En Coahuila, el horario estacional se aplica en 11 municipios de la frontera norte. La lista incluye:

Acuña.

Allende.

Guerrero.

Hidalgo.

Jiménez.

Morelos.

Nava.

Ocampo.

Piedras Negras.

Villa Unión.

Zaragoza.

Las ciudades de Acuña y Piedras Negras destacan por su conexión comercial y cotidiana con Texas. Para quienes cruzan habitualmente la frontera, conocer el cambio de hora resulta especialmente importante al planificar sus desplazamientos.

Nuevo León: ¿solo Anáhuac cambia de horario?

Sí. En Nuevo León, el municipio de Anáhuac es el único incluido en el horario estacional fronterizo según el artículo 5 de la Ley de los Husos Horarios en los Estados Unidos Mexicanos.

Esto significa que Monterrey y los demás municipios del estado no deberán atrasar sus relojes el 1 de noviembre. La excepción se limita a Anáhuac, por lo que conviene comprobar la localidad antes de realizar cualquier ajuste.

¿Qué municipios de Tamaulipas deben atrasar el reloj?

En Tamaulipas, diez municipios mantienen el horario estacional fronterizo. Estos son:

Nuevo Laredo.

Guerrero.

Mier.

Miguel Alemán.

Camargo.

Gustavo Díaz Ordaz.

Reynosa.

Río Bravo.

Valle Hermoso.

Matamoros.

El cambio de horario tiene especial importancia en ciudades como Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, donde las actividades comerciales, laborales y de transporte mantienen una estrecha relación con las localidades estadounidenses vecinas.

¿Qué estados de México no cambian de horario el 1 de noviembre?

La mayoría de las entidades mexicanas conservarán su horario habitual durante noviembre de 2026. Desde la reforma legal de 2022, el horario de verano dejó de aplicarse de manera generalizada y solo permanece vigente en las zonas fronterizas expresamente contempladas por la legislación.

Entre los territorios que no deberán modificar sus relojes se encuentran:

Ciudad de México.

Estado de México.

Jalisco.

Nuevo León, excepto Anáhuac.

Sonora.

Sinaloa.

Baja California Sur.

Quintana Roo.

Y las demás entidades y localidades que no están incluidas en el régimen fronterizo.

Sonora presenta una particularidad: mantiene su horario durante todo el año, en coordinación con Arizona, que tampoco aplica el horario estacional. Por su parte, Ciudad de México y Guadalajara conservarán su hora habitual, sin ajustes en la madrugada del 1 de noviembre.

La regla es sencilla: si la localidad no figura entre las zonas fronterizas contempladas por la ley, no será necesario atrasar el reloj.

¿Por qué México mantiene el cambio de horario en la frontera norte?

La continuidad del horario estacional en determinadas localidades fronterizas responde a la necesidad de conservar una mayor sincronización con las ciudades estadounidenses vecinas.

Las relaciones comerciales, los desplazamientos diarios, las actividades laborales y el transporte internacional dependen en buena medida de la coordinación entre ambos países. Por eso, el régimen especial se mantiene en estas zonas, incluso después de que México eliminara el horario de verano en el resto del territorio.

La Ley de los Husos Horarios establece que el horario estacional fronterizo comienza el segundo domingo de marzo y termina el primer domingo de noviembre. En 2026, esas fechas corresponden al 8 de marzo y al 1 de noviembre, respectivamente.

¿Cómo cambiar la hora en el celular y otros dispositivos?

Los teléfonos inteligentes, computadoras y tabletas suelen actualizar automáticamente la hora cuando tienen activadas las opciones de fecha, hora y zona horaria automáticas. Sin embargo, es recomendable revisar la configuración antes del cambio para evitar errores.

Estos son algunos dispositivos que conviene comprobar:

Celulares: verifica que la fecha, la hora y la zona horaria estén configuradas automáticamente.

Computadoras y laptops: revisa la configuración horaria del sistema operativo.

Relojes inteligentes: comprueba que estén sincronizados con el teléfono.

Relojes de pared y despertadores: ajusta manualmente los que no tengan actualización automática.

Automóviles: revisa el reloj del tablero, especialmente si no se actualiza mediante conexión satelital o sincronización automática.

Si el dispositivo no cambia la hora correctamente, puedes realizar el ajuste manualmente durante la noche del sábado 31 de octubre, siempre que vivas en una localidad donde termina el horario estacional.

Cambio de horario en México 2026: lo que debes saber este 1 de noviembre

El domingo 1 de noviembre de 2026, el horario estacional llegará a su fin en las zonas fronterizas mexicanas donde todavía está vigente. A las 2:00 a. m., los relojes deberán atrasarse una hora, hasta marcar nuevamente la 1:00 a. m.

El ajuste comprenderá todo Baja California y determinados municipios de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. En cambio, Ciudad de México y la mayor parte del territorio nacional mantendrán sus horarios habituales.

Antes de cambiar el reloj, lo más importante es comprobar si la localidad de residencia está incluida en el régimen fronterizo. Esa es la diferencia que determinará si corresponde modificar la hora o continuar con la rutina habitual.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en México 2026

¿Cuándo es el cambio de horario en México en 2026?

El cambio de horario se realizará el domingo 1 de noviembre de 2026, en las zonas fronterizas que mantienen vigente el horario estacional. El ajuste está previsto para las 2:00 a. m., cuando los relojes deberán atrasarse una hora.

¿Se atrasa o se adelanta el reloj el 1 de noviembre?

El reloj se atrasa una hora. Cuando marque las 2:00 a. m., deberá regresar a la 1:00 a. m. en las localidades donde termina el horario estacional.

¿Ciudad de México cambia de horario en noviembre de 2026?

No. Ciudad de México no aplica el horario estacional y mantendrá su hora habitual durante el domingo 1 de noviembre.

¿Qué estados cambian de horario en México?

El cambio se aplica en todo Baja California y en determinados municipios de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. No todos los municipios de estas cuatro últimas entidades participan en el ajuste.

¿Sonora cambia de horario el 1 de noviembre?

No. Sonora mantiene su horario durante todo el año y no participa en el cambio de horario estacional de noviembre.

¿Quintana Roo atrasa el reloj en noviembre de 2026?

No. Quintana Roo no forma parte del régimen de horario estacional fronterizo, por lo que no deberá atrasar sus relojes el 1 de noviembre.

¿El celular cambia automáticamente la hora?

Sí, por lo general, los celulares actualizan automáticamente la hora cuando tienen habilitada la configuración de fecha, hora y zona horaria automáticas. Es conveniente revisar estas opciones antes del cambio.

¿Cuándo termina el horario estacional en la frontera norte de México?

El horario estacional fronterizo termina el primer domingo de noviembre. En 2026, esa fecha será el domingo 1 de noviembre.