México no tendrá un cambio de horario nacional el domingo 1 de noviembre de 2026. En las localidades de la frontera norte sujetas al horario estacional, el reloj se atrasará una hora a las 2:00 a. m., para volver a la 1:00 a. m. La medida está prevista en la Ley de los Husos Horarios en los Estados Unidos Mexicanos y busca mantener la sincronización con las zonas de Estados Unidos que también terminan el horario de verano ese día. En el resto del país, los relojes no deben ajustarse por esta fecha.

La diferencia clave es que la norma mexicana no establece el cambio para todos los estados fronterizos por igual: en Baja California se aplica en todo el estado, mientras que en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas solo corresponde a los municipios que enumera expresamente la ley. Sonora, aunque comparte frontera con Estados Unidos, no está incluido en el horario estacional fronterizo.

¿Qué municipios de México deben atrasar el reloj el 1 de noviembre de 2026?

La ley vigente establece que el horario estacional fronterizo termina a las 2:00 a. m. del primer domingo de noviembre. En 2026, esa fecha es el domingo 1 de noviembre. La tabla siguiente recoge los municipios contemplados en el artículo 5 de la Ley de los Husos Horarios: los siete de Baja California, ocho de Chihuahua, once de Coahuila, uno de Nuevo León y diez de Tamaulipas. En Baja California, la regla abarca todo el estado; en las otras cuatro entidades, solo se aplica a los municipios enumerados.

Municipio Estado Fecha Hora local Ajuste Ensenada Baja California 1 nov. 2026 2:00 a. m. Atrasar a la 1:00 a. m. Mexicali Baja California 1 nov. 2026 2:00 a. m. Atrasar a la 1:00 a. m. Playas de Rosarito Baja California 1 nov. 2026 2:00 a. m. Atrasar a la 1:00 a. m. San Felipe Baja California 1 nov. 2026 2:00 a. m. Atrasar a la 1:00 a. m. San Quintín Baja California 1 nov. 2026 2:00 a. m. Atrasar a la 1:00 a. m. Tecate Baja California 1 nov. 2026 2:00 a. m. Atrasar a la 1:00 a. m. Tijuana Baja California 1 nov. 2026 2:00 a. m. Atrasar a la 1:00 a. m. Ascensión Chihuahua 1 nov. 2026 2:00 a. m. Atrasar a la 1:00 a. m. Coyame del Sotol Chihuahua 1 nov. 2026 2:00 a. m. Atrasar a la 1:00 a. m. Guadalupe Chihuahua 1 nov. 2026 2:00 a. m. Atrasar a la 1:00 a. m. Manuel Benavides Chihuahua 1 nov. 2026 2:00 a. m. Atrasar a la 1:00 a. m. Janos Chihuahua 1 nov. 2026 2:00 a. m. Atrasar a la 1:00 a. m. Juárez Chihuahua 1 nov. 2026 2:00 a. m. Atrasar a la 1:00 a. m. Ojinaga Chihuahua 1 nov. 2026 2:00 a. m. Atrasar a la 1:00 a. m. Praxedis G. Guerrero Chihuahua 1 nov. 2026 2:00 a. m. Atrasar a la 1:00 a. m. Acuña Coahuila 1 nov. 2026 2:00 a. m. Atrasar a la 1:00 a. m. Allende Coahuila 1 nov. 2026 2:00 a. m. Atrasar a la 1:00 a. m. Guerrero Coahuila 1 nov. 2026 2:00 a. m. Atrasar a la 1:00 a. m. Hidalgo Coahuila 1 nov. 2026 2:00 a. m. Atrasar a la 1:00 a. m. Jiménez Coahuila 1 nov. 2026 2:00 a. m. Atrasar a la 1:00 a. m. Morelos Coahuila 1 nov. 2026 2:00 a. m. Atrasar a la 1:00 a. m. Nava Coahuila 1 nov. 2026 2:00 a. m. Atrasar a la 1:00 a. m. Ocampo Coahuila 1 nov. 2026 2:00 a. m. Atrasar a la 1:00 a. m. Piedras Negras Coahuila 1 nov. 2026 2:00 a. m. Atrasar a la 1:00 a. m. Villa Unión Coahuila 1 nov. 2026 2:00 a. m. Atrasar a la 1:00 a. m. Zaragoza Coahuila 1 nov. 2026 2:00 a. m. Atrasar a la 1:00 a. m. Anáhuac Nuevo León 1 nov. 2026 2:00 a. m. Atrasar a la 1:00 a. m. Camargo Tamaulipas 1 nov. 2026 2:00 a. m. Atrasar a la 1:00 a. m. Guerrero Tamaulipas 1 nov. 2026 2:00 a. m. Atrasar a la 1:00 a. m. Gustavo Díaz Ordaz Tamaulipas 1 nov. 2026 2:00 a. m. Atrasar a la 1:00 a. m. Matamoros Tamaulipas 1 nov. 2026 2:00 a. m. Atrasar a la 1:00 a. m. Mier Tamaulipas 1 nov. 2026 2:00 a. m. Atrasar a la 1:00 a. m. Miguel Alemán Tamaulipas 1 nov. 2026 2:00 a. m. Atrasar a la 1:00 a. m. Nuevo Laredo Tamaulipas 1 nov. 2026 2:00 a. m. Atrasar a la 1:00 a. m. Reynosa Tamaulipas 1 nov. 2026 2:00 a. m. Atrasar a la 1:00 a. m. Río Bravo Tamaulipas 1 nov. 2026 2:00 a. m. Atrasar a la 1:00 a. m. Valle Hermoso Tamaulipas 1 nov. 2026 2:00 a. m. Atrasar a la 1:00 a. m.

Base legal: artículo 5 de la Ley de los Husos Horarios en los Estados Unidos Mexicanos, con la reforma publicada el 29 de noviembre de 2022. La hora indicada corresponde al momento local en que concluye el horario estacional.

¿Qué ocurre en las principales ciudades de la frontera norte?

Las nueve ciudades mencionadas a continuación están en municipios comprendidos en la norma mexicana. En todas, el ajuste previsto para el 1 de noviembre es atrasar el reloj una hora, de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m. Esta tabla es una referencia práctica de ciudades; la lista legal completa es la tabla de municipios anterior.

Ciudad Estado ¿Le corresponde el cambio? Ajuste el 1 de noviembre Tijuana Baja California Sí 2:00 a. m. → 1:00 a. m. Mexicali Baja California Sí 2:00 a. m. → 1:00 a. m. Ciudad Juárez Chihuahua Sí 2:00 a. m. → 1:00 a. m. Ojinaga Chihuahua Sí 2:00 a. m. → 1:00 a. m. Piedras Negras Coahuila Sí 2:00 a. m. → 1:00 a. m. Ciudad Acuña Coahuila Sí 2:00 a. m. → 1:00 a. m. Nuevo Laredo Tamaulipas Sí 2:00 a. m. → 1:00 a. m. Reynosa Tamaulipas Sí 2:00 a. m. → 1:00 a. m. Matamoros Tamaulipas Sí 2:00 a. m. → 1:00 a. m.

¿Qué pasa en el resto de México?

En las entidades y municipios que no están incluidos en el artículo 5, el domingo 1 de noviembre no habrá que atrasar ni adelantar los relojes por el fin del horario estacional estadounidense. La eliminación del horario de verano en la mayor parte de México se estableció en la ley de 2022; por eso, no debe aplicarse el calendario estadounidense a todo el territorio mexicano. Esto también significa que vivir en un estado fronterizo no basta para determinar si corresponde el cambio: hay que comprobar el municipio.

Sonora es un caso importante para quienes cruzan a Arizona: el estado mexicano no figura entre las localidades sujetas al horario estacional fronterizo. Tampoco se debe asumir que todos los municipios de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León o Tamaulipas atrasan el reloj; la regla se limita a los nombres especificados en la ley. En caso de duda, se puede consultar la Hora Oficial de México del Centro Nacional de Metrología (CENAM).

¿Cómo revisar el horario automático en teléfonos, computadoras y vehículos?

El CENAM advierte que algunos dispositivos pueden conservar configuraciones desactualizadas sobre los cambios de hora, por lo que conviene revisar los ajustes antes del fin de semana del 1 de noviembre.

Teléfonos Android y iPhone : activa la fecha y hora automáticas y verifica que la zona horaria corresponda a la ciudad donde te encuentras. Si viajas, comprueba que el equipo haya detectado correctamente la ubicación.

: activa la fecha y hora automáticas y verifica que la zona horaria corresponda a la ciudad donde te encuentras. Si viajas, comprueba que el equipo haya detectado correctamente la ubicación. Computadoras : revisa la opción de ajuste automático de hora y zona horaria; instala las actualizaciones disponibles del sistema operativo.

: revisa la opción de ajuste automático de hora y zona horaria; instala las actualizaciones disponibles del sistema operativo. Relojes inteligentes : comprueba que estén sincronizados con el teléfono y que no mantengan una zona horaria configurada manualmente.

: comprueba que estén sincronizados con el teléfono y que no mantengan una zona horaria configurada manualmente. Vehículos : revisa el reloj del tablero y del sistema multimedia, especialmente si el cambio de hora no se actualiza mediante GPS o conexión móvil.

: revisa el reloj del tablero y del sistema multimedia, especialmente si el cambio de hora no se actualiza mediante GPS o conexión móvil. Cruces fronterizos y trabajo con Estados Unidos: confirma la hora local del destino antes de salir y revisa reuniones, vuelos, citas y turnos laborales. No cambies manualmente todos tus dispositivos sin comprobar primero qué zona horaria tienen configurada.

Si el dispositivo muestra una hora incorrecta, verifica primero la ciudad o zona horaria seleccionada y consulta la hora oficial antes de modificarla manualmente.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en México 2026

¿Qué día termina el horario estacional en la frontera norte?

El domingo 1 de noviembre de 2026, a las 2:00 a. m., cuando los municipios sujetos a la norma atrasarán el reloj a la 1:00 a. m.

¿Todo México debe atrasar el reloj?

No. El ajuste corresponde a Baja California y a municipios específicos de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. El resto del país no cambia la hora por esta fecha.

¿Ciudad Juárez y Ojinaga cambian de horario?

Sí. Ambos municipios de Chihuahua aparecen en el artículo 5 de la Ley de los Husos Horarios.

¿Sonora debe atrasar el reloj el 1 de noviembre?

No por el horario estacional fronterizo mexicano. Sonora no está incluido en la lista de municipios y entidades que realizan ese ajuste.

¿Mi celular cambiará la hora automáticamente?

Puede hacerlo si tiene activados el ajuste automático y la zona horaria correcta. Conviene comprobar ambos parámetros, ya que algunos dispositivos pueden conservar reglas desactualizadas.