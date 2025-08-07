El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), encabezado por Clara Brugada Molina, se encuentra afinando los detalles de un nuevo programa social que otorgará apoyos económicos mensuales de más de 8,500 pesos a personas mayores de 30 años que actualmente se encuentran desempleadas y que tienen hijos u otros dependientes económicos a su cargo.

La iniciativa, aún en fase de diseño, fue anunciada como parte de una ceremonia del programa “Reconecta con la Paz”. Según lo adelantado por Brugada, la idea es adaptar el modelo de “Jóvenes Construyendo el Futuro”, destinado a jóvenes de 18 a 29 años, para beneficiar a un sector excluido de este tipo de programas: adultos jóvenes con responsabilidades familiares y fuera del mercado laboral.

¿Qué se sabe del nuevo apoyo económico?

Aunque todavía no existe una convocatoria oficial ni reglas de operación definidas, el esquema contempla un apoyo mensual superior a los 8,500 pesos durante 12 meses, además de:

Capacitación práctica en empresas reales.

reales. Posibilidad de inserción laboral al finalizar el programa.

al finalizar el programa. Cobertura de seguridad social.

Sin impacto en semanas cotizadas ni en el ahorro para el retiro.

Es decir, una persona beneficiaria podría recibir hasta 102,000 pesos en un año, además de adquirir experiencia y habilidades en ambientes laborales reales, con miras a una contratación formal posterior.

El apoyo incluirá capacitación en empresas y seguridad social, sin afectar semanas cotizadas ni ahorro para el retiro. | Crédito. Freepik

¿En qué se diferencia de otros apoyos?

Este nuevo programa no es el único recurso económico disponible para personas desempleadas en la capital. Sin embargo, su diseño lo hace más completo y prolongado que otras opciones existentes. A continuación, una comparación:

1. Seguro de Desempleo (CDMX)

Otorga hasta $6,500 mensuales durante solo 3 meses.

Se debe realizar trabajo comunitario cinco horas al día.

No afecta el retiro ni semanas cotizadas, pero está limitado a quienes perdieron un empleo formal.

2. Retiro por Desempleo del Afore (IMSS / Afore)

Aplica después de 46 días sin empleo.

Solo se puede pedir una vez cada 5 años.

Puede implicar el retiro de una parte del fondo de pensión, lo que sí afecta las semanas cotizadas y la jubilación futura.

Frente a estos mecanismos, la pensión mensual propuesta por el gobierno capitalino representa una opción más sostenible y con enfoque de reinserción laboral, especialmente dirigida a quienes han quedado fuera del radar de los programas tradicionales.

Aunque aún no hay convocatoria oficial, el gobierno capitalino lo considera una prioridad y busca implementarlo pronto. | Crédito. Freepik

¿Cuándo comienza y cómo registrarse?

Por ahora, no hay fechas de inicio ni plataforma de registro. El gobierno de la Ciudad de México ha declarado que se trata de un proyecto prioritario, pero su implementación aún está en preparación.

Clara Brugada ha insistido en que el plan se pondrá en marcha “lo antes posible”, con miras a ofrecer una respuesta social concreta a una población cada vez más vulnerable: adultos desempleados con familia que sostener.