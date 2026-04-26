El combate estelar de la cartelera del Supernova Génesis 2026 ya está aquí y la tensión se siente en el aire para el gran choque de este fin de semana. La estrella mexicana Alana Flores se enfrenta a la sensación argentina Flor Vigna en un duelo que ha traspasado las redes sociales hasta el ring. Este combate no es una exhibición más, pues marca el retiro oficial de Alana tras una exitosa y dominante etapa en el boxeo de influencers. ¡No te pierdas ni un segundo de la acción mientras estas personalidades del Internet y del espectáculo resuelven sus diferencias personales bajo las luces del cuadrilátero!

Flores llega con credenciales impresionantes tras dominar eventos masivos como La Velada del Año y Stream Fighters con una técnica muy sólida. Su reciente victoria sobre Gala Montes en Supernova Strikers confirma que tiene la estamina necesaria para encabezar esta cartelera estelar con total autoridad. Por otro lado, Vigna, la polifacética artista argentina de 31 años, aporta un espíritu competitivo inquebrantable forjado en los realitys más exigentes. Aunque Vigna es relativamente nueva en el boxeo profesional, su disciplina como bailarina y modelo le otorga una agilidad que podría sorprender a muchos. Ambas guerreras están listas para demostrar quién tiene la mejor pegada y el corazón más grande en este esperado evento deportivo.

El careo final explotó cuando Flor tocó provocadoramente el cabello de Alana, desatando un frío “no me toques” que encendió todas las plataformas digitales. Las acusaciones mutuas de mentiras y cambios de condiciones de última hora han convertido esta rivalidad en algo sumamente personal para ambas. Mientras Florencia Vigna usa el sarcasmo para intentar desestabilizar a su oponente, Alana Flores se mantiene enfocada en colgar los guantes con un récord impecable y orgullo. ¡Sintoniza la transmisión en vivo por Netflix vía streaming para ser testigo de quién ganó para llevarse finalmente la gloria y el respeto en el centro del ring!

¡No te lo pierdas! Mira a qué hora es y en qué canal transmiten Supernova Génesis 2026 EN VIVO hoy. Sigue la pelea de Alana Flores vs. Flor Vigna por canales de TV y online desde EE. UU. y México. | Crédito: @supernovaboxing / Instagram / Composición Gestión Mix

¿Quién ganó la pelea de Flor Vigna vs. Alana Flores? Resultados de la cartelera del Supernova Génesis 2026

Pelea de boxeo Resultado final Alana Flores vs. Flor Vigna - Mario Bautista vs. Aarón Mercury - Karely Ruiz vs. Kimberly Shantal - Víctor Ordóñez ‘Lonche’ vs. Guillermo Peña ‘Willito’ - El Abraham vs. Nando ElAbraham venció por nocaut a Nando Milica vs. Kim Shantal Milica venció a Kim Shantal

¡No te lo pierdas! Mira a qué hora es y en qué canal transmiten Supernova Génesis 2026 EN VIVO hoy. Sigue la pelea de Alana Flores vs. Flor Vigna por canales de TV y online desde EE. UU. y México. | Crédito: @supernovaboxing / Instagram / Composición Gestión Mix

Cartelera completa Supernova Génesis 2026

Alana Flores (México) vs. Flor Vigna (Argentina)

Mario Bautista (México) vs. Aarón Mercury (México)

Karely Ruiz (México) vs. Kimberly Shantal (México)

Víctor Ordóñez ‘Lonche’ (México) vs. Guillermo Peña ‘Willito’ (Estados Unidos)

El Abraham (México) vs. Nando (Venezuela)

Milica (Argentina) vs. Ari Geli (España)