Los días festivos en México sirven para conmemorar fechas históricas o religiosas, por lo que se otorga día de descanso obligatorio a los ciudadanos. Si bien, algunos aprovechan esas fechas para recargar energías en casa, hay otros que las utilizan para programar un viaje, un paseo, una reunión y más. Si eres una de las personas que tiene lista su agenda, presta mucha atención, ya que te daremos a conocer el calendario completo de los feriados en el país azteca.

Antes te comentamos que de acuerdo con el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), México tiene siete feriados oficiales, los cuales deben otorgarse como día de descanso obligatorio. Pero si en caso labores con normalidad esas fechas, deberán pagarte el doble el triple, dependiendo el caso.

Asimismo, te recordamos que los feriados pueden variar dependiendo del día de la semana en que caigan.

Cuando hay feriados, los mexicanos pueden tomarse un merecido descanso de sus labores (Foto: Freepik)

LOS FERIADOS EN MÉXICO ESTE 2026

A continuación, los siete feriados federales que hay en México este 2026.

MES FERIADOS DÍA DE LA SEMANA Enero Enero 1 de enero (Año Nuevo) Jueves Febrero Febrero 2 de febrero (Día de la Constitución) Lunes Marzo Marzo 16 de marzo (Natalicio de Benito Juárez) Lunes Abril No hay feriados --- Mayo 1 de mayo (Día del Trabajo) Viernes Junio No hay feriados --- Julio No hay feriados --- Agosto No hay feriados --- Septiembre 16 de septiembre (Día de la Independencia) Miércoles Octubre No hay feriados --- Noviembre 16 de noviembre (Día de la Revolución Mexicana)

Lunes Diciembre 25 de diciembre (Navidad) Viernes

¿QUÉ FERIADOS CAMBIARÁN SUS FECHAS DE CELEBRACIÓN ESTE 2026?

1 de enero (Año Nuevo). Permanece igual; por lo tanto, se celebra el primer día del 2026 que cae jueves.

Permanece igual; por lo tanto, se celebra el primer día del 2026 que cae jueves. 2 de febrero (Día de la Constitución). En 1917, se promulgó la Constitución mexicana. La fecha exacta es 5 de febrero, pero se conmemora el primer lunes de ese mes.

En 1917, se promulgó la Constitución mexicana. La fecha exacta es 5 de febrero, pero se conmemora el primer lunes de ese mes. 16 de marzo (Natalicio de Benito Juárez). Aunque nació el 21 de marzo, se conmemora el tercer lunes de marzo.

Aunque nació el 21 de marzo, se conmemora el tercer lunes de marzo. 1 de mayo (Día del Trabajo). Al caer un viernes este 2026, se espera que su celebración sea el mismo día sin modificaciones de fechas.

Al caer un viernes este 2026, se espera que su celebración sea el mismo día sin modificaciones de fechas. 16 de septiembre (Día de la Independencia de México). Se conmemora un nuevo aniversario de la Independencia de México. Cae el miércoles este 2026.

Se conmemora un nuevo aniversario de la Independencia de México. Cae el miércoles este 2026. 16 de noviembre (Día de la Revolución Mexicana). El aniversario del inicio de la Revolución Mexicana en sí fue el 20 de noviembre, pero se conmemora el tercer lunes de noviembre.

El aniversario del inicio de la Revolución Mexicana en sí fue el 20 de noviembre, pero se conmemora el tercer lunes de noviembre. 25 de diciembre (Navidad). Este 2026, esta festividad religiosa se celebra el viernes.

Anota los feriados en tu calendario para programar un viaje o simplemente descansar en casa (Foto: Pixabay / Composición Canva para Gestión Mix)

ESTOS SON LOS DÍAS FESTIVOS NO OFICIALES EN 2026

Los días no festivos oficiales en México son aquellos que no están especificados en la Ley Federal del Trabajo (LFT), pero algunos empleadores pueden otorgarlos a sus trabajadores. Se consideran claves para el calendario turístico:

2 de abril (Semana Santa): Jueves Santo

Jueves Santo 3 de abril (Semana Santa): Viernes Santo

Viernes Santo 2 de noviembre (Día de Muertos): Lunes

Lunes 12 de diciembre (Día de la Virgen de Guadalupe): sábado

Los feriados oficiales en México se otorgan como días de descanso obligatorio (Foto: Pixabay)

OJO: El jueves 11 de junio, en la Ciudad de México será feriado local por la inauguración del Mundial de Fútbol 2026; por lo tanto, no habrá clases ni actividades en muchas dependencias de gobierno en esta jurisdicción.