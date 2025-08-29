Este viernes 29 de agosto de 2025 se lleva a cabo el Sorteo Superior 2857 de la Lotería Nacional de México, uno de los más esperados de la semana. En juego están más de 51 millones de pesos, y la atención se centra en saber en qué parte del país se vendió el billete con el premio mayor.

En total, esta edición reparte 12,896 premios, entre ellos el máximo de 17 millones de pesos, además de una amplia gama de premios directos, aproximaciones, terminaciones y reintegros que hacen que uno de cada cinco participantes resulte ganador.

Aquí encontrarás los resultados oficiales, el detalle de los números ganadores del Sorteo Superior 2857 y la confirmación del lugar donde cayó el premio principal de esta jornada.

Sorteo Superior 2857 de la Lotería Nacional en México: descubre este 29 de agosto de 2025 los números ganadores y el lugar donde cayó el premio mayor. (Foto: Lotería Nacional de México)

¿Dónde cayó el premio mayor del Sorteo Superior 2857?

Premio Mayor $8,500,000 $17,000,000 Segundo Premio $720,000 $1,440,000

¿Qué es el Sorteo Superior?

El Sorteo Superior se realiza todos los viernes y participan 60,000 números (del 00001 al 60000). Se juega en dos series y ofrece una bolsa de 51 millones 833 mil 200 pesos, distribuidos en casi 13 mil premios.

¿Cuánto cuesta jugar en el Sorteo Superior 2857?

Un cachito: $40 pesos.

$40 pesos. Una serie (20 cachitos): $800 pesos.

$800 pesos. Dos series (40 cachitos): $1,600 pesos.

¿Cuánto se puede ganar en el Sorteo Superior?

Con un cachito , hasta 425 mil pesos .

, hasta . Con una serie , hasta 8.5 millones de pesos .

, hasta . Con dos series, hasta 17 millones de pesos.