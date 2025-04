Este domingo 20 de abril de 2025 continúa la acción en Wrestlemania 41 y nos acercamos al momento más esperado por todos los fanáticos: el enfrentamiento de John Cena vs. Cody Rhodes por el Campeonato Universal de la WWE. Esta será la Noche 2 del evento de lucha libre más importante a nivel mundial, donde el combate estelar será el mencionado previamente, una historia construida desde hace varios meses y con la expectativa de ver el primer encuentro como ‘Cena Heel’. Aquí te cuento cómo mirarlo desde Ciudad de México y todo el territorio mexicano .

Cody Rhodes defenderá su campeonato indiscutido de WWE ante John Cena en el evento principal de la Noche 2 de WrestleMania 41 este domingo 20 de abril desde el Allegiant Stadium de Las Vegas. | Crédito: WWE ×

¿Dónde mirar WWE Wrestlemania 41 EN VIVO desde CDMX?

Si te encuentras en la capital, la Ciudad de México, podrás seguir la transmisión del evento WWE Wrestlemania 41 Noche 2 a través de Netflix. Recuerda que esta es la única alternativa que tendrás para seguir el minuto a minuto y ver todo lo que acontezca en el cierre del evento más importante del año.

¿Dónde ver WWE Wrestlemania 41 EN VIVO desde México?

No te pierdas la transmisión de WWE Wrestlemania 41 desde todo México a través de Netflix. Señalar que esta es la opción que tendrá Latinoamérica y el resto del mundo para seguir Wrestlemania 41 minuto a minuto, el evento de lucha libre más importante a nivel mundial. No te pierdas la Noche 2 con el main event de John Cena vs. Cody Rhodes por el Campeonato Universal de la WWE.

¿A qué hora empieza WWE Wrestlemania 2025 EN VIVO en todo México?

La transmisión de WWE Wrestlemania 2025 Noche 1 en todo México podrá verse a partir de las 17:00 horas Tiempo Centro de México o a partir de las 16:00 horas de Baja California, que son las dos zonas horarias que se manejan en el territorio mexicano. Aquí podrás seguir las incidencias y todo lo que suceda minuto a minuto del evento más grande de la lucha libre a nivel mundial.

Cartelera Noche 2 de Wrestlemania 41

Esta es la cartelera completa para ver la segunda noche del evento, con el posible orden de los combates. Señalar que Cody Rhodes vs. John Cena será el main event de la segunda noche de Wrestlemania 41.

Damian Priest (C) vs. Drew McIntyre – Campeonato Mundial Pesado

AJ Styles vs. Logan Paul

Liv Morgan y Raquel Rodríguez (C) vs. Lyra Valkyria y Bayley – Campeonato Femenil en Parejas de WWE

Iyo Sky (C) vs. Rhea Ripley vs. Bianca Belair – Campeonato Mundial Femenino

Bron Breakker (C) vs. Penta vs. Dominik Mysterio vs. Finn Bálor – Campeonato Intercontinental

Cody Rhodes (C) vs. John Cena – Campeonato Universal de WWE