América se juega una final anticipada este jueves ante Austin FC en la última fecha de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026. Las Águilas necesitan imponer su jerarquía en el Q2 Stadium para asegurar la clasificación y seguir con vida en el torneo que reúne a los clubes de la Liga MX y la MLS. Del otro lado estará un Austin FC que ha mostrado solidez durante la competencia y que contará con el respaldo de su afición en Texas. El partido se juega a las 18:30 horas, tiempo de Ciudad de México , y será determinante para las aspiraciones internacionales del América.

América vs. Austin FC se juega hoy, jueves 13 de agosto, a las 6:30 p. m. en México (CDMX), en el Q2 Stadium de Austin. (Foto: Composición Mag) / Jairo Rúa

¿Dónde ver América vs. Austin FC EN VIVO HOY por la Leagues Cup?

América vs. Austin FC se juega hoy, jueves 13 de agosto, a las 18:30 horas de México (19:30 en Austin y Lima). La opción de transmisión confirmada y consistente para seguirlo en vivo es Apple TV con MLS Season Pass.

País / región TV tradicional Online / streaming Acceso México No hay canal de TV abierta o de paga confirmado para el partido Apple TV / MLS Season Pass Suscripción de pago Estados Unidos Sin señal lineal confirmada de forma oficial para este encuentro Apple TV / MLS Season Pass Suscripción de pago Perú y Latinoamérica Sin canal de TV confirmado Apple TV / MLS Season Pass, según disponibilidad regional Suscripción de pago Otros territorios Sin canal lineal confirmado Apple TV / MLS Season Pass Disponible en los territorios habilitados por la plataforma

El duelo de la tercera jornada entre América y Austin FC se podrá seguir oficialmente por la plataforma de Apple TV, mediante el MLS Season Pass. Apple incluye el partido en su catálogo oficial de eventos deportivos.

Para México, los reportes de programación coinciden en que el encuentro inicia a las 18:30 horas y se emite por Apple TV ; no figura una alternativa confirmada por televisión abierta ni por una señal de cable mexicana.

En Estados Unidos y otros mercados, aunque existen acuerdos generales de la Leagues Cup con cadenas como FOX Sports, Univision/TUDN, TSN o RDS para encuentros seleccionados, no hay una señal tradicional verificada específicamente para este América vs. Austin FC. Por ello, Apple TV con MLS Season Pass es la ruta más segura para ver el partido completo en directo.

Horarios para ver el partido Club América vs. Austin FC EN VIVO?

América vs. Austin FC se juega hoy, jueves 13 de agosto, a las 6:30 p. m. en México (CDMX) , en el Q2 Stadium de Austin. La transmisión confirmada es por Apple TV / MLS Season Pass.

País o zona Hora de inicio México (CDMX) 6:30 p. m. Estados Unidos (Centro, incluido Austin) 7:30 p. m. Estados Unidos (Este) 8:30 p. m. Estados Unidos (Pacífico) 5:30 p. m. Perú 7:30 p. m. Colombia 7:30 p. m. Ecuador 7:30 p. m. Venezuela 8:30 p. m. Bolivia 8:30 p. m. Chile 8:30 p. m. Paraguay 8:30 p. m. Argentina 9:30 p. m. Uruguay 9:30 p. m. Brasil (Brasilia) 9:30 p. m. España (peninsular) 2:30 a. m. del viernes 14

¿Cómo llega América y Austin FC para el partido de hoy?

América llega en un momento de plena confianza a la Leagues Cup 2026. El equipo azulcrema, dirigido por Memo Almada, viene de imponerse 3-1 al Portland Timbers, un resultado que extendió su invicto a cinco partidos consecutivos, con cuatro triunfos y un empate. Las Águilas suman seis puntos y ocupan el tercer lugar del Grupo A, por lo que mantienen intactas sus opciones de avanzar a los Cuartos de Final.

Austin FC, por su parte, también afronta una jornada decisiva en la Leagues Cup. Los Oaks de Davy Arnaud consiguieron su segunda victoria del certamen tras golear 3-0 a Puebla, resultado que los colocó en la cuarta posición del Grupo B. Sin embargo, el margen de error es mínimo: están a solo dos unidades del líder Columbus y empatados en puntos con Chicago Fire, quinto de la clasificación. Una derrota podría comprometer seriamente la clasificación de Austin a la siguiente ronda.