América y Monterrey protagonizan este miércoles 2 de septiembre una de las semifinales más esperadas de la Leagues Cup 2026. El duelo se jugará en el Dignity Health Sports Park de Carson, California, con dos de los clubes mexicanos más competitivos del torneo en busca del boleto a la gran final. Revisa a qué hora juegan, qué canales de TV señal abierta y dónde seguir online el partido EN VIVO y EN DIRECTO en México y Estados Unidos.
¿Dónde ver Club América vs. Monterrey EN VIVO y EN DIRECTO por TV y Streaming Online?
América y Monterrey se enfrentan este miércoles 2 de septiembre por las semifinales de la Leagues Cup 2026. El partido se jugará en el Dignity Health Sports Park, en California, desde las 21:30 horas del centro de México, equivalentes a las 23:30 ET y 20:30 PT en Estados Unidos.
|País
|Tipo de señal
|Canal o plataforma
|México
|TV abierta
|Canal 9 / Nu9ve
|México
|TV abierta
|Imagen Televisión / Imagen TV
|México
|TV de paga
|TUDN
|México
|Streaming / online
|Apple TV
|México
|Streaming / online
|TUDN.com
|Estados Unidos
|TV abierta
|No confirmada
|Estados Unidos
|TV de paga
|No confirmada
|Estados Unidos
|Streaming / online
|Apple TV
La audiencia mexicana tendrá varias alternativas para ver en vivo el cruce entre Águilas y Rayados. La principal opción gratuita será Canal 9/Nu9ve, mientras que Imagen Televisión también aparece reportada como señal abierta disponible. Para quienes tengan TV de paga, el encuentro irá por TUDN.
En digital, Apple TV concentra la transmisión oficial de las semifinales de Leagues Cup. Además, TUDN.com figura como una alternativa online en México, aunque conviene comprobar antes del inicio si solicita iniciar sesión con la cuenta del operador de cable o satélite.
En Estados Unidos, la vía confirmada para seguir el América vs. Monterrey es Apple TV, plataforma que tendrá disponibles las semifinales del torneo. La comunicación oficial de Leagues Cup señala que algunos partidos pueden emitirse mediante socios lineales, pero no identifica una cadena de TV abierta o cable específica para este encuentro en EE. UU.; por ello, Apple TV es la alternativa más segura.
¿A qué hora juega Club América vs. Monterrey por Leagues Cup?
América y Monterrey se enfrentan el miércoles 2 de septiembre de 2026 por las semifinales de la Leagues Cup. El partido se jugará en el Dignity Health Sports Park de Carson, California, con inicio programado a las 20:30 horas locales del Pacífico.
|País o zona
|Hora de inicio
|Fecha local
|Estados Unidos (Pacífico: Los Ángeles/Carson)
|20:30
|Miércoles 2 de septiembre
|México (CDMX y centro)
|21:30
|Miércoles 2 de septiembre
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica
|21:30
|Miércoles 2 de septiembre
|Perú, Colombia, Ecuador y Panamá
|22:30
|Miércoles 2 de septiembre
|Estados Unidos (Este: Nueva York/Miami)
|23:30
|Miércoles 2 de septiembre
|Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico
|23:30
|Miércoles 2 de septiembre
|Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil (Brasilia/São Paulo)
|00:30
|Jueves 3 de septiembre
|España peninsular
|05:30
|Jueves 3 de septiembre
Alineaciones posibles de Club América vs. Monterrey
- América: Fernando Tapia, Dagoberto Espinoza, Emilio Lara, Miguel Vázquez, Ramón Juárez del Castillo, Ícaro da Conceição, Edwin Cerrillo, Diego Arriaga, Alexis Gutiérrez, Oscar Perea y Alejandro Cárdenas.
- Monterrey: Luis Cárdenas, Erick Aguirre, Jorge Rodríguez, Carlos Salcedo, Luis Reyes, Fidel Ambriz, Iker Fimbres, Luca Orellano, Roberto de la Rosa, Omar Gálvez y Uros Djurdjevic.