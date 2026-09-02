América y Monterrey protagonizan este miércoles 2 de septiembre una de las semifinales más esperadas de la Leagues Cup 2026. El duelo se jugará en el Dignity Health Sports Park de Carson, California, con dos de los clubes mexicanos más competitivos del torneo en busca del boleto a la gran final. Revisa a qué hora juegan, qué canales de TV señal abierta y dónde seguir online el partido EN VIVO y EN DIRECTO en México y Estados Unidos.

A qué hora juega Club América vs. Monterrey por la semifinal de la Leagues Cup 2026 este miércoles 2 de septiembre. (Foto: Composición Mag) / Jairo Rúa

¿Dónde ver Club América vs. Monterrey EN VIVO y EN DIRECTO por TV y Streaming Online?

América y Monterrey se enfrentan este miércoles 2 de septiembre por las semifinales de la Leagues Cup 2026. El partido se jugará en el Dignity Health Sports Park, en California, desde las 21:30 horas del centro de México, equivalentes a las 23:30 ET y 20:30 PT en Estados Unidos.

País Tipo de señal Canal o plataforma México TV abierta Canal 9 / Nu9ve México TV abierta Imagen Televisión / Imagen TV México TV de paga TUDN México Streaming / online Apple TV México Streaming / online TUDN.com Estados Unidos TV abierta No confirmada Estados Unidos TV de paga No confirmada Estados Unidos Streaming / online Apple TV

La audiencia mexicana tendrá varias alternativas para ver en vivo el cruce entre Águilas y Rayados. La principal opción gratuita será Canal 9/Nu9ve, mientras que Imagen Televisión también aparece reportada como señal abierta disponible. Para quienes tengan TV de paga, el encuentro irá por TUDN.

En digital, Apple TV concentra la transmisión oficial de las semifinales de Leagues Cup. Además, TUDN.com figura como una alternativa online en México, aunque conviene comprobar antes del inicio si solicita iniciar sesión con la cuenta del operador de cable o satélite.

En Estados Unidos, la vía confirmada para seguir el América vs. Monterrey es Apple TV, plataforma que tendrá disponibles las semifinales del torneo. La comunicación oficial de Leagues Cup señala que algunos partidos pueden emitirse mediante socios lineales, pero no identifica una cadena de TV abierta o cable específica para este encuentro en EE. UU.; por ello, Apple TV es la alternativa más segura.

¿A qué hora juega Club América vs. Monterrey por Leagues Cup?

América y Monterrey se enfrentan el miércoles 2 de septiembre de 2026 por las semifinales de la Leagues Cup. El partido se jugará en el Dignity Health Sports Park de Carson, California, con inicio programado a las 20:30 horas locales del Pacífico.

País o zona Hora de inicio Fecha local Estados Unidos (Pacífico: Los Ángeles/Carson) 20:30 Miércoles 2 de septiembre México (CDMX y centro) 21:30 Miércoles 2 de septiembre Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica 21:30 Miércoles 2 de septiembre Perú, Colombia, Ecuador y Panamá 22:30 Miércoles 2 de septiembre Estados Unidos (Este: Nueva York/Miami) 23:30 Miércoles 2 de septiembre Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico 23:30 Miércoles 2 de septiembre Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil (Brasilia/São Paulo) 00:30 Jueves 3 de septiembre España peninsular 05:30 Jueves 3 de septiembre

Alineaciones posibles de Club América vs. Monterrey